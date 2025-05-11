Евровидение-2025 — палестинцы против участия Израиля

Митинг палестинцев в Базеле. Фото: скриншот видео

В швейцарском Базеле 13 мая состоится первый полуфинал Евровидения. Участники уже прибыли на место и готовы представлять свои песни на главной сцене, однако палестинцы протестуют против участия Израиля.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе — наша журналистка Елена Халик информирует обо всем с места событий.

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Протесты палестинцев на Евровидении

Палестинские протестующие в швейцарском Базеле пытаются помешать торжествам. Они выступают против участия Израиля в "Евровидении 2025". Они вышли с плакатами, где написаны призывы бойкотировать страну на песенном конкурсе.

Такие митинги происходят уже не впервые. Так, в 2024 году музыканты из пропалестинских групп в Финляндии и Норвегии даже подписывали петицию, чтобы не допустить Израиль на Евровидение.

Ситуация повторилась и в этом году. В Европейский вещательный союз (EBU) обратились 72 бывших участника Евровидения с просьбой не допускать Израиль. Свою позицию они объясняют тем, что Израиль "участвует в геноциде в Газе и многолетнем режиме апартеида и военной оккупации".

"Продолжая поддерживать представительство израильского государства, EBU нормализует и отбеливает свои преступления", — писали участники в письме.

Напомним, ранее мы писали, когда смотреть Евровидение-2025 и кому прогнозируют победу. Букмекеры оценили шансы украинской группы Ziferblat.

Также мы сообщали, что группа Ziferblat провела вторую репетицию в Базеле. Артисты исполнят песню Bird of Pray.