Ziferblat на Евровидении собирает деньги для разминирования Украины

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет страну на песенном конкурсе Евровидение, собирает средства для Вооруженных сил. Сейчас уже собрано 300 тысяч гривен.

Об этом группа рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая находится в Базеле и аккредитована на освещение событий.

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Всего необходимо четыре миллиона гривен.

"Я считаю, что мы сделаем эту работу, закроем сбор. Конечно, на каждом интервью мы стараемся вспоминать о нашей миссии, о том, что мы приехали сюда не только для того, чтобы занять большое место и пройти в финал", — говорит барабанщик Федор Ходаков.

Средства собирают для роботов, которые помогут в разминировании Украины

Напомним, участники Евровидения-2025 в Базеле спели композицию Bird of Pray украинской группы Ziferblat.

По прогнозу букмекеров, наибольшие шансы на победу имеют четыре страны, среди которых и Украина.

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