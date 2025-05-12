Євробачення-2025 — як проходить підготовка до першого півфіналу

Український гурт Ziferblat на Євробаченні. Фото: Новини.LIVE

У швейцарському Базелі вже відбулося відкриття Євробачення-2025 через що місто посилило заходи безпеки, а артисти вже провели офіційну "бірюзову доріжку". Цей день для учасників та фанів був сповнений хвилюванням та навіть скандалами.

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі — наша журналістка Олена Халік інформує про все з місця подій.

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Відомо, що український гурт Ziferblat вразив публіку не лише номером, а й стильними образами від українських дизайнерів. Учасники конкурсу з різних країн захоплено відгукуються про Україну. Зокрема, Томі Кеш, представник Естонії наголосив, що любить нашу країну, особливо Одесу. Представники Швеції, гурт KAJ, розказали, що захоплюються піснею наших конкурсантів.

Однак конкурс не обійшовся й без скандалів: через технічну помилку гурт із Португалії не потрапив у пряму трансляцію, а навколо участі Ізраїлю знову тривають масові акції протесту на тлі конфлікту Секторі Гази.

Нагадаємо, український гурт Ziferblat поїхав в Базель не лише заради Євробачення. Вони мають ще й благодійну місію.

Також ми показували, як учасники Євробачення-2025 виконали пісню Ziferblat. Артисти висловили своє захоплення піснею Bird of Pray.

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