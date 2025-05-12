Евровидение-2025 — как проходит подготовка к первому полуфиналу

Украинская группа Ziferblat на Евровидении. Фото: Новини.LIVE

В швейцарском Базеле уже состоялось открытие Евровидения-2025 из-за чего город усилил меры безопасности, а артисты уже провели официальную "бирюзовую дорожку". Этот день для участников и фанов был полон волнением и даже скандалами.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе — наша журналистка Елена Халик информирует обо всем с места событий.

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Известно, что украинская группа Ziferblat поразил публику не только номером, но и стильными образами от украинских дизайнеров. Участники конкурса из разных стран восторженно отзываются об Украине. В частности, Томи Кеш, представитель Эстонии отметил, что любит нашу страну, особенно Одессу. Представители Швеции, группа KAJ, рассказали, что восхищаются песней наших конкурсантов.

Однако конкурс не обошелся и без скандалов: из-за технической ошибки группа из Португалии не попала в прямую трансляцию, а вокруг участия Израиля снова продолжаются массовые акции протеста на фоне конфликта в Секторе Газа.

Напомним, украинская группа Ziferblat поехала в Базель не только ради Евровидения. Они имеют еще и благотворительную миссию.

Также мы показывали, как участники Евровидения-2025 исполнили песню Ziferblat. Артисты выразили свое восхищение песней Bird of Pray.

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