Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Волнения и скандалы — что происходит на Евровидении-2025 arrow

Волнения и скандалы — что происходит на Евровидении-2025

12 мая 2025 19:25
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Евровидение-2025 — как проходит подготовка к первому полуфиналу
Украинская группа Ziferblat на Евровидении. Фото: Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

В швейцарском Базеле уже состоялось открытие Евровидения-2025 из-за чего город усилил меры безопасности, а артисты уже провели официальную "бирюзовую дорожку". Этот день для участников и фанов был полон волнением и даже скандалами.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе — наша журналистка Елена Халик информирует обо всем с места событий.

Реклама
Читайте также:

Что происходит на Евровидении-2025 в Базеле

Известно, что украинская группа Ziferblat поразил публику не только номером, но и стильными образами от украинских дизайнеров. Участники конкурса из разных стран восторженно отзываются об Украине. В частности, Томи Кеш, представитель Эстонии отметил, что любит нашу страну, особенно Одессу. Представители Швеции, группа KAJ, рассказали, что восхищаются песней наших конкурсантов.

Однако конкурс не обошелся и без скандалов: из-за технической ошибки группа из Португалии не попала в прямую трансляцию, а вокруг участия Израиля снова продолжаются массовые акции протеста на фоне конфликта в Секторе Газа.

Напомним, украинская группа Ziferblat поехала в Базель не только ради Евровидения. Они имеют еще и благотворительную миссию.

Также мы показывали, как участники Евровидения-2025 исполнили песню Ziferblat. Артисты выразили свое восхищение песней Bird of Pray.

Евровидение скандал Украина артисты песни Ziferblat
Реклама
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:32 Россия ведет информационную войну нового поколения через ИИ — ЦПД

19:30 Наступление на юг — РФ несет потери, штурмуя Херсонские острова

19:28 В Крыму мужчина уничтожил российские флаги на могилах оккупантов

19:25 Волнения и скандалы — что происходит на Евровидении-2025

18:55 Проезд до границы усложнен — пробки на трассе Одесса-Рени

Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео) - 80x80

Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

18:55 Больнее за дешевую нефть — о каких новых санкциях предупредили РФ

18:54 Трамп может быть на переговорах в Стамбуле — реакция Зеленского

18:52 Зеленский утвердил ратификацию соглашения о недрах с США

18:47 Ziferblat похвастался результатами по сбору денег на Евровидении

18:44 Во Львове состоялись Unbroken Games — Садовый показал фото

19:32 Россия ведет информационную войну нового поколения через ИИ — ЦПД

19:30 Наступление на юг — РФ несет потери, штурмуя Херсонские острова

19:28 В Крыму мужчина уничтожил российские флаги на могилах оккупантов

19:25 Волнения и скандалы — что происходит на Евровидении-2025

18:55 Проезд до границы усложнен — пробки на трассе Одесса-Рени

Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео) - 80x80

Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

18:55 Больнее за дешевую нефть — о каких новых санкциях предупредили РФ

18:54 Трамп может быть на переговорах в Стамбуле — реакция Зеленского

18:52 Зеленский утвердил ратификацию соглашения о недрах с США

18:47 Ziferblat похвастался результатами по сбору денег на Евровидении

18:44 Во Львове состоялись Unbroken Games — Садовый показал фото

06:00 Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

1 мая 2025

18:01 Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

29 апреля 2025

12:22 Как остановить расползание ростков вишни по огороду — легкий трюк