Євробачення-2025 українські артисти гурту Ziferblat збирають на розмінування

Гурт Ziferblat. Фото: Суспільне

Під час урочистого відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2025", яке цього року відбулося в швейцарському Базелі, українські артисти, учасники гурту Ziferblat, не лише представили Україну на культурному рівні, а й ініціювали важливу гуманітарну місію — збір коштів на розмінування територій, що постраждали від війни.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.

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Олена Халік поділилася, що офіційне відкриття конкурсу тривало понад шість годин. Делегації країн прибували до локації на трамваях, а далі дефілювали бірюзовою доріжкою — сучасним аналогом червоного хідника. Як на вулиці, так і в приміщеннях панувала атмосфера свята — з живою музикою, костюмованими шоу та традиційними виступами.

Цьогоріч у Базелі підготували масштабну інфраструктуру: окрім головної арени, працюють євромістечко, євродорога, євроклуб та євробульвар. Для преси створили одразу шість окремих залів, що стало безпрецедентним кроком порівняно з попередніми роками.

"Бірюзовий хідник — це така традиція саме Євробачення, і цього разу бірюзовий хідник був як на вулиці, так і у приміщеннях. Кожна делегація мала представити свою країну, свою культуру. Тому от ми бачимо зараз на екрані, були і живі музиканти, були і костюмовані історії. Тобто Базель в принципі дуже класно підготувався до Євробачення. Безпрецедентні нові історії тут вигадують, тому що буде не одна арена, а кілька арен. Є і євромістечко, і євродорога, і євроклуб, і євробульвар", — розповіла Олена.

Особливою увагою користувалися українські представники — гурт Ziferblat. Вони емоційно й щиро спілкувалися з журналістами, передаючи основне послання свого виступу — привернення уваги до війни в Україні та потреби у розмінуванні звільнених територій. Артисти розпочали благодійний збір коштів і закликають європейську публіку долучитися до допомоги.

"Хлопці впевнені в собі, вони йдуть підкорювати європейську пресу, і було хвилювання, але дуже-дуже непомітне для всіх. Ми поспілкувалися з ними кілька разів, і головне, що хочуть сказати наші українські артисти гурту Ziferblat своїм виступом, це привернути увагу до України, до війни, яка в нас триває", — підсумувала Олена Халік.

Організація "Євробачення-2025" уже отримала схвальні оцінки за високий рівень проведення події.

Нагадаємо, букмекери оновили прогнози потенційних країн, які можуть увійти в десятку кращих за виступами на Євробаченні-2025.

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