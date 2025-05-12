Євробачення-2025 українські артисти гурту Ziferblat збирають на розмінування

Ziferblat поїхали в Базель не лише заради Євробачення — деталі
Під час урочистого відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2025", яке цього року відбулося в швейцарському Базелі, українські артисти, учасники гурту Ziferblat, не лише представили Україну на культурному рівні, а й ініціювали важливу гуманітарну місію — збір коштів на розмінування територій, що постраждали від війни.
Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.
Ziferblat оголосили про важливу місію на Євробаченні
Олена Халік поділилася, що офіційне відкриття конкурсу тривало понад шість годин. Делегації країн прибували до локації на трамваях, а далі дефілювали бірюзовою доріжкою — сучасним аналогом червоного хідника. Як на вулиці, так і в приміщеннях панувала атмосфера свята — з живою музикою, костюмованими шоу та традиційними виступами.
Цьогоріч у Базелі підготували масштабну інфраструктуру: окрім головної арени, працюють євромістечко, євродорога, євроклуб та євробульвар. Для преси створили одразу шість окремих залів, що стало безпрецедентним кроком порівняно з попередніми роками.
"Бірюзовий хідник — це така традиція саме Євробачення, і цього разу бірюзовий хідник був як на вулиці, так і у приміщеннях. Кожна делегація мала представити свою країну, свою культуру. Тому от ми бачимо зараз на екрані, були і живі музиканти, були і костюмовані історії. Тобто Базель в принципі дуже класно підготувався до Євробачення. Безпрецедентні нові історії тут вигадують, тому що буде не одна арена, а кілька арен. Є і євромістечко, і євродорога, і євроклуб, і євробульвар", — розповіла Олена.
Особливою увагою користувалися українські представники — гурт Ziferblat. Вони емоційно й щиро спілкувалися з журналістами, передаючи основне послання свого виступу — привернення уваги до війни в Україні та потреби у розмінуванні звільнених територій. Артисти розпочали благодійний збір коштів і закликають європейську публіку долучитися до допомоги.
"Хлопці впевнені в собі, вони йдуть підкорювати європейську пресу, і було хвилювання, але дуже-дуже непомітне для всіх. Ми поспілкувалися з ними кілька разів, і головне, що хочуть сказати наші українські артисти гурту Ziferblat своїм виступом, це привернути увагу до України, до війни, яка в нас триває", — підсумувала Олена Халік.
Організація "Євробачення-2025" уже отримала схвальні оцінки за високий рівень проведення події.
Нагадаємо, букмекери оновили прогнози потенційних країн, які можуть увійти в десятку кращих за виступами на Євробаченні-2025.
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