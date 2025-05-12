Евровидение-2025 украинские артисты группы Ziferblat собирают на разминирование

Группа Ziferblat. Фото: Суспільне

Во время торжественного открытия песенного конкурса "Евровидение-2025", которое в этом году состоялось в швейцарском Базеле, украинские артисты, участники группы Ziferblat, не только представили Украину на культурном уровне, но и инициировали важную гуманитарную миссию — сбор средств на разминирование территорий, пострадавших от войны.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Базеле и аккредитована на освещение событий.

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Елена Халик поделилась, что официальное открытие конкурса длилось более шести часов. Делегации стран прибывали к локации на трамваях, а дальше дефилировали по бирюзовой дорожке — современному аналогу красной дорожки. Как на улице, так и в помещениях царила атмосфера праздника — с живой музыкой, костюмированными шоу и традиционными выступлениями.

В этом году в Базеле подготовили масштабную инфраструктуру: кроме главной арены, работают еврогородок, евродорога, евроклуб и евробульвар. Для прессы создали сразу шесть отдельных залов, что стало беспрецедентным шагом по сравнению с предыдущими годами.

"Бирюзовый тротуар — это такая традиция именно Евровидения, и на этот раз бирюзовый тротуар был как на улице, так и в помещениях. Каждая делегация должна была представить свою страну, свою культуру. Поэтому вот мы видим сейчас на экране, были и живые музыканты, были и костюмированные истории. То есть Базель в принципе очень классно подготовился к Евровидению. Беспрецедентные новые истории здесь придумывают, потому что будет не одна арена, а несколько арен. Есть и еврогородок, и евродорога, и евроклуб, и евробульвар", — рассказала Елена.

Особым вниманием пользовались украинские представители — группа Ziferblat. Они эмоционально и искренне общались с журналистами, передавая основное послание своего выступления — привлечение внимания к войне в Украине и потребности в разминировании освобожденных территорий. Артисты начали благотворительный сбор средств и призывают европейскую публику присоединиться к помощи.

"Ребята уверены в себе, они идут покорять европейскую прессу, и было волнение, но очень-очень незаметное для всех. Мы пообщались с ними несколько раз, и главное, что хотят сказать наши украинские артисты группы Ziferblat своим выступлением, это привлечь внимание к Украине, к войне, которая у нас продолжается", — подытожила Елена Халик.

Организация "Евровидения-2025" уже получила положительные оценки за высокий уровень проведения события.

Напомним, букмекеры обновили прогнозы потенциальных стран, которые могут войти в десятку лучших по выступлениям на Евровидении-2025.

До начала Евровидения остались считанные часы — читайте, где и когда состоятся полуфиналы и финал, а также где будут транслировать конкурс.

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