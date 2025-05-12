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Ziferblat поделился впечатлениями подготовки к Евровидению

12 мая 2025 23:56
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Ziferblat рассказал о подготовке к Евровидению-2025 в Базеле
Группа Ziferblat. Фото: скриншот
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Группа Ziferblat, которая в этом году представит Украину на песенном конкурсе Евровидение, поделилась впечатлениями из Базеля. Исполнители отмечают, что благодаря профессионализму удается легче проводить подготовку.

Об этом группа рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая находится в Базеле и аккредитована на освещение событий.

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Впечатления Ziferblat

"Очень благодарен за этот профессионализм, потому что постоянно присутствуют какие-то отдельные комнаты для саундчека и так далее, это намного упрощает вообще подготовку к выступлению, то есть в одной комнате настроили звук, в другой что-то подцепили, потом выходишь на сцену, где рассказывают четкие инструкции, делаешь работу на сцене и свободен", — отметил барабанщик Федор Ходаков.

Группа призывает довериться им, поскольку выступление на Евровидении будет замечательным.

Солист Даниил Лещинский отметил, что все идет в рабочем режиме.

"Это непростая работа. Евровидение — это не про концерт, это особая атмосфера, в которой особые правила игры, особые нервы и тому подобное. Для этого и делаются репетиции", — добавил Даниил.

Напомним, группа Ziferblat поразила публику не только номером, но и стильными образами от украинских дизайнеров.

Ранее исполнители в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая аккредитована на освещение событий Евровидения, поделились результатами сбора средств для разминирования.

Евровидение Украина песни конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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