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Песня Украины на Евровидении-2025 — о чем поют Ziferblat

13 мая 2025 20:30
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Группа Ziferblat Bird of pray от Украины — текст песни и перевод
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Украинская группа Ziferblat будет покорять сцену "Евровидения-2025" проникновенной, глубокой и вдохновляющей композицией "Bird of Pray". Выступление коллектива зрители увидят уже сегодня, 13 мая, в первом полуфинале конкурса.

Новини.LIVE рассказывает о скрытых смыслах представителей Украины.

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О чем песня "Bird of Pray" группы Ziferblat

Конкурсная песня группы стала своеобразным музыкальным отражением настоящего. По словам Ziferblat, они хотели передать в композиции чувства и переживания, знакомые каждому украинцу, — тоску по дому, боль потерь, веру, поддержку и поиск внутренней силы. А ключевым образом трека стала птичка, которая во многих культурах является символом свободы и надежды.

В переводе с английского название песни означает "Молитвенная птица". Интересно, что слово "pray" созвучно со словом "prey" - хищный, что создает дополнительный подтекст композиции.

Текст песни Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,
Моя Пташка,
Крилами пісня злітає важка...
Серденько-серце кохане,
Не турбуйся,
Доля довірила світ
Останнім із нас...
Я світла шукаю, гори зверну

And
I call you Fly Bіrd,
I'm beggіng you,
Beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Cares of Me
And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,
Рідна стежка,
Спів перелітних пташок
Народить весну

Fly lіke a Bіrd!
Where do you go
I'm beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Flіes Bіrd.
I'm beggіng you,
Beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Cares of Me
And my lіttle bіrd of pray!

Перевод песни Bird of Pray

Зайдешь-зайдешь и ко мне, моя птичка
Крыльями песня взлетает тяжелая
Сердечко сердце любимое, не беспокойся
Судьба доверила мир последним из нас
Я света ищу, горы сверну
И я зову тебя

Лети, птичка
Я умоляю тебя
Умоляю тебя, пожалуйста, просто
Живи, поделюсь
Моим сердцем с кем-то, кто
Заботится обо мне и моей маленькой птичке

Возвращайся-возвращайся домой, родная тропинка
Пение перелётных птиц родит весну
Я зову тебя

Лети, птичка
Я умоляю тебя
Умоляю тебя, просто
Позаботься обо мне и моей маленькой птичке

Отметим, что Новини.LIVE официально аккредитованы на нынешнем песенном конкурсе и информируют о последних новостях с Евровидения-2025 прямо из Базеля.

Ранее группа Ziferblat поделилась с журналисткой Новини.LIVE Еленой Халик своими впечатлениями от подготовки к выступлению на швейцарской арене. А также представители Украины похвастались собранными средствами в поддержку ВСУ.

музыка песня конкурс перевод Евровидение 2025 Ziferblat
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