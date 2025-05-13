Євробачення-2025 — коли виступають Ziferblat та де дивитися

Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі розпочинається пісенний конкурс Євробачення-2025. Відтак сьогодні виступатимуть й представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Новини.LIVE розповідають, де дивитися перший півфінал Євробачення-2025 та коли виступатимуть представники України.

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У вівторок, 13 травня, о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу. Зокрема, сьогодні будуть виступати представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray під номером 5.

Загалом у першому півфіналі виступлять:

Ісландія: VÆB — RÓA Польща: Justyna Steczkowska — GAJA Словенія: Klemen — How Much Time Do We Have Left Естонія: Tommy Cash — Espresso Macchiato Україна: Ziferblat — Bird of Pray Швеція: KAJ — Bara Bada Bastu Португалія: NAPA — Deslocado Норвегія: Kyle Alessandro — Lighter Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights Азербайджан: Mamagama — Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L’Italia Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm Нідерланди: Claude — C’est La Vie Хорватія: Marko Bošnjak — Poison Cake Кіпр: Theo Evan — Shh

Зауважимо, що цьогоріч всі країни, що входять до "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також країна-господар — Швейцарія, братимуть участь у півфіналі, хоча вони вже автоматично проходять до фіналу.

Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: ziferblat_band/Instagram

Де дивитися трансляції Євробачення-2025

Дивитися Євробачення-2025 можна буде на таких платформах:

на телеканалі "Суспільне Культура";

на офіційному вебсайті "Суспільне. Євробачення";

на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";

на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);

cлухати на Радіо Промінь.

Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

Країни, що голосують у першому півфіналі

Зауважимо, що 13 травня мають право голосувати лише країни, які виступають саме сьогодні, зокрема й Україна.

Країни "Великої пятірки" (Італія, Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія) й країна-переможниця 2024 року автоматично у фіналі, але голосують у визначені жеребкуванням півфіналі.

Зазначимо, що голосувати можна до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

Раніше ми інформували, що букмекери оприлюднили прогнози щодо того, хто може перемогти цьогоріч на Євробаченні.

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, відтак наразі там працює журналістка Новини.LIVE Олена Халік. Зокрема, у коментарі для Новини.LIVE гурт Ziferblat поділився враженнями підготовки до Євробачення.

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