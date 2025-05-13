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Перший півфінал Євробачення — коли виступ Ziferblat і де дивитися

13 травня 2025 13:50
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — коли виступають Ziferblat та де дивитися
Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі розпочинається пісенний конкурс Євробачення-2025. Відтак сьогодні виступатимуть й представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Новини.LIVE розповідають, де дивитися перший півфінал Євробачення-2025 та коли виступатимуть представники України.

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У вівторок, 13 травня, о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу. Зокрема, сьогодні будуть виступати представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray під номером 5. 

Загалом у першому півфіналі виступлять: 

  1. Ісландія: VÆB — RÓA
  2. Польща: Justyna Steczkowska — GAJA 
  3. Словенія: Klemen — How Much Time Do We Have Left 
  4. Естонія: Tommy Cash — Espresso Macchiato 
  5. Україна: Ziferblat — Bird of Pray 
  6. Швеція: KAJ — Bara Bada Bastu 
  7. Португалія: NAPA — Deslocado 
  8. Норвегія: Kyle Alessandro — Lighter 
  9. Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights 
  10. Азербайджан: Mamagama — Run With U 
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L’Italia 
  12. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm 
  13. Нідерланди: Claude — C’est La Vie 
  14. Хорватія: Marko Bošnjak — Poison Cake 
  15. Кіпр: Theo Evan — Shh 

Зауважимо, що цьогоріч всі країни, що входять до "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також країна-господар — Швейцарія, братимуть участь у півфіналі, хоча вони вже автоматично проходять до фіналу.

Ziferblat
Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: ziferblat_band/Instagram

Де дивитися трансляції Євробачення-2025

Дивитися Євробачення-2025 можна буде на таких платформах:

  • на телеканалі "Суспільне Культура";
  • на офіційному вебсайті "Суспільне. Євробачення";
  • на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";
  • на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);
  • cлухати на Радіо Промінь.
Ziferblat
Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

Країни, що голосують у першому півфіналі 

Зауважимо, що 13 травня мають право голосувати лише країни, які виступають саме сьогодні, зокрема й Україна. 

Країни "Великої пятірки" (Італія, Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія) й країна-переможниця 2024 року автоматично у фіналі, але голосують у визначені жеребкуванням півфіналі. 

Зазначимо, що голосувати можна до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

Раніше ми інформували, що букмекери оприлюднили прогнози щодо того, хто може перемогти цьогоріч на Євробаченні.

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, відтак наразі там працює журналістка Новини.LIVE Олена Халік. Зокрема, у коментарі для Новини.LIVE гурт Ziferblat поділився враженнями підготовки до Євробачення.

Україна пісні конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео) - 80x80

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