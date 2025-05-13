Євробачення-2025 — коли виступають Ziferblat та де дивитися

Перший півфінал Євробачення — коли виступ Ziferblat і де дивитися
У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі розпочинається пісенний конкурс Євробачення-2025. Відтак сьогодні виступатимуть й представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
Новини.LIVE розповідають, де дивитися перший півфінал Євробачення-2025 та коли виступатимуть представники України.
Євробачення-2025 — де та коли дивитися
У вівторок, 13 травня, о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу. Зокрема, сьогодні будуть виступати представники від України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray під номером 5.
Загалом у першому півфіналі виступлять:
- Ісландія: VÆB — RÓA
- Польща: Justyna Steczkowska — GAJA
- Словенія: Klemen — How Much Time Do We Have Left
- Естонія: Tommy Cash — Espresso Macchiato
- Україна: Ziferblat — Bird of Pray
- Швеція: KAJ — Bara Bada Bastu
- Португалія: NAPA — Deslocado
- Норвегія: Kyle Alessandro — Lighter
- Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama — Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L’Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm
- Нідерланди: Claude — C’est La Vie
- Хорватія: Marko Bošnjak — Poison Cake
- Кіпр: Theo Evan — Shh
Зауважимо, що цьогоріч всі країни, що входять до "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також країна-господар — Швейцарія, братимуть участь у півфіналі, хоча вони вже автоматично проходять до фіналу.
Де дивитися трансляції Євробачення-2025
Дивитися Євробачення-2025 можна буде на таких платформах:
- на телеканалі "Суспільне Культура";
- на офіційному вебсайті "Суспільне. Євробачення";
- на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";
- на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);
- cлухати на Радіо Промінь.
Країни, що голосують у першому півфіналі
Зауважимо, що 13 травня мають право голосувати лише країни, які виступають саме сьогодні, зокрема й Україна.
Країни "Великої пятірки" (Італія, Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія) й країна-переможниця 2024 року автоматично у фіналі, але голосують у визначені жеребкуванням півфіналі.
Зазначимо, що голосувати можна до 20 разів за країни, які вам сподобалися.
Раніше ми інформували, що букмекери оприлюднили прогнози щодо того, хто може перемогти цьогоріч на Євробаченні.
Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, відтак наразі там працює журналістка Новини.LIVE Олена Халік. Зокрема, у коментарі для Новини.LIVE гурт Ziferblat поділився враженнями підготовки до Євробачення.
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