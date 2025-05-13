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Первый полуфинал Евровидения — где смотреть выступление Ziferblat

13 мая 2025 13:50
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - когда выступают Ziferblat и где смотреть
Украинская группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле начинается песенный конкурс Евровидение-2025. Поэтому сегодня будут выступать и представители от Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Новини.LIVE рассказывают, где смотреть первый полуфинал Евровидения-2025 и когда будут выступать представители Украины.

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Во вторник, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса. В частности, сегодня будут выступать представители от Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray под номером 5.

Всего в первом полуфинале выступят:

  1. Исландия: VÆB — RÓA
  2. Польша: Justyna Steczkowska — GAJA
  3. Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left
  4. Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato
  5. Украина: Ziferblat — Bird of Pray
  6. Швеция: KAJ — Bara Bada Bastu
  7. Португалия: NAPA — Deslocado
  8. Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter
  9. Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights
  10. Азербайджан: Mamagama — Run With U
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L'Italia
  12. Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm
  13. Нидерланды: Claude — C'est La Vie
  14. Хорватия: Marko Bošnjak — Poison Cake
  15. Кипр: Theo Evan — Shh

Заметим, что в этом году все страны, входящие в "Большую пятерку" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна-хозяин — Швейцария, будут участвовать в полуфинале, хотя они уже автоматически проходят в финал.

Ziferblat
Украинская группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025. Фото: ziferblat_band/Instagram

Где смотреть трансляции Евровидения-2025

Смотреть Евровидение-2025 можно будет на следующих платформах:

  • на телеканале "Суспільне Культура";
  • на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";
  • на YouTube-канале "Суспільне мовлення";
  • на официальном сайте Евровидения (без перевода);
  • слушать на Радио Промінь.
Ziferblat
Украинская группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

Страны, голосующие в первом полуфинале

Заметим, что 13 мая имеют право голосовать только страны, которые выступают именно сегодня, в том числе и Украина.

Страны "Большой пятерки" (Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания) и страна-победительница 2024 года автоматически в финале, но голосуют в определенные жеребьевкой полуфинале.

Отметим, что голосовать можно до 20 раз за страны, которые вам понравились.

Ранее мы информировали, что букмекеры обнародовали прогнозы относительно того, кто может победить в этом году на Евровидении.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому сейчас там работает журналистка Новини.LIVE Елена Халик. В частности, в комментарии для Новини.LIVE группа Ziferblat поделилась впечатлениями подготовки к Евровидению.

Украина песни конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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