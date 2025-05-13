Евровидение-2025 - когда выступают Ziferblat и где смотреть

Первый полуфинал Евровидения — где смотреть выступление Ziferblat
Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле начинается песенный конкурс Евровидение-2025. Поэтому сегодня будут выступать и представители от Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".
Новини.LIVE рассказывают, где смотреть первый полуфинал Евровидения-2025 и когда будут выступать представители Украины.
Евровидение-2025 — где и когда смотреть
Во вторник, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса. В частности, сегодня будут выступать представители от Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray под номером 5.
Всего в первом полуфинале выступят:
- Исландия: VÆB — RÓA
- Польша: Justyna Steczkowska — GAJA
- Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left
- Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato
- Украина: Ziferblat — Bird of Pray
- Швеция: KAJ — Bara Bada Bastu
- Португалия: NAPA — Deslocado
- Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter
- Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama — Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm
- Нидерланды: Claude — C'est La Vie
- Хорватия: Marko Bošnjak — Poison Cake
- Кипр: Theo Evan — Shh
Заметим, что в этом году все страны, входящие в "Большую пятерку" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна-хозяин — Швейцария, будут участвовать в полуфинале, хотя они уже автоматически проходят в финал.
Где смотреть трансляции Евровидения-2025
Смотреть Евровидение-2025 можно будет на следующих платформах:
- на телеканале "Суспільне Культура";
- на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";
- на YouTube-канале "Суспільне мовлення";
- на официальном сайте Евровидения (без перевода);
- слушать на Радио Промінь.
Страны, голосующие в первом полуфинале
Заметим, что 13 мая имеют право голосовать только страны, которые выступают именно сегодня, в том числе и Украина.
Страны "Большой пятерки" (Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания) и страна-победительница 2024 года автоматически в финале, но голосуют в определенные жеребьевкой полуфинале.
Отметим, что голосовать можно до 20 раз за страны, которые вам понравились.
Ранее мы информировали, что букмекеры обнародовали прогнозы относительно того, кто может победить в этом году на Евровидении.
Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому сейчас там работает журналистка Новини.LIVE Елена Халик. В частности, в комментарии для Новини.LIVE группа Ziferblat поделилась впечатлениями подготовки к Евровидению.
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