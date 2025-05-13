Організатори Євробачення-2025 змінили правила конкурсу

Виступ гурту Ziferblat. Фото: Суспільне

У Базелі відбулася генеральна репетиція першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення. Однак за новими правилами, журналістам не можна було ані фотографувати, ані знімати відео.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Базелі з офіційною акредитацією на Євробаченні.

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Відомо, що напередодні відбулася генеральна репетиція першого півфіналу конкурсу. Водночас через нові правила знімати було заборонено, в інакшому випадку — журналістам загрожує втрата акредитації.

Виступ українського гурту Ziferblat викликав низку емоції — він глибоко зачепить кожного українця. Також триває робота у пресцентрі Євробачення, де перебували ЗМІ та артисти, зокрема, й представники України.

Ввечері відбувся "журі-фінал" — це важливе голосування, за яким формуються оцінки суддів з різних країн.

Цього року запровадили новий формат оголошення фіналістів: по три країни, з яких обирають одного переможця, і кожна країна може бути номінована лише тричі.

Крім того, скасовано пресконференції фіналістів через політичні питання, які виникали минулого року.

За даними букмекерів, Україна має високі шанси пройти до фіналу.

Нагадаємо, букмекери оприлюднили прогнози, хто може здобути перемогу на Євробаченні цього року.

Раніше артисти Ziferblat у коментарі для Новини.LIVE розповіли про враження від підготовки до конкурсу.

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