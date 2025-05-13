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На Евровидении-2025 ввели жосткие правила — что изменилось

13 мая 2025 12:46
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Организаторы Евровидения-2025 изменили правила конкурса
Выступление группы Ziferblat. Фото: Суспільне
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

В Базеле состоялась генеральная репетиция первого полуфинала песенного конкурса Евровидение. Однако по новым правилам, журналистам нельзя было ни фотографировать, ни снимать видео.

Об этом сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Базеле с официальной аккредитацией на Евровидении.

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Известно, что накануне состоялась генеральная репетиция первого полуфинала конкурса. В то же время из-за новых правил снимать было запрещено, в противном случае — журналистам грозит потеря аккредитации.

Выступление украинской группы Ziferblat вызвало ряд эмоций — оно глубоко зацепит каждого украинца. Также продолжается работа в пресс-центре Евровидения, где находились СМИ и артисты, в том числе и представители Украины.

Вечером состоялся "жюри-финал" — это важное голосование, по которому формируются оценки судей из разных стран.

В этом году ввели новый формат объявления финалистов: по три страны, из которых выбирают одного победителя, и каждая страна может быть номинирована только трижды.

Кроме того, отменены пресс-конференции финалистов из-за политических вопросов, которые возникали в прошлом году.

По данным букмекеров, Украина имеет высокие шансы пройти в финал.

Напомним, букмекеры обнародовали прогнозы, кто может одержать победу на Евровидении в этом году.

Ранее артисты Ziferblat в комментарии для Новини.LIVE рассказали о впечатлениях от подготовки к конкурсу.

журналисты СМИ Швейцария артисты конкурс Евровидение 2025
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Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

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