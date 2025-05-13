Хто має найбільші шанси на перемогу на Євробаченні-2025 — прогноз

Швецький гурт KAJ. Фото: eurovision.tv

У швейцарському місті Базель вже сьогодні, 13 травня, відбудеться пісенний конкурс "Євробачення". Букмекери оприлюднили прогнози, хто найбільш ймовірно отримає перемогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Євробачення.

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Прогноз букмекерів щодо результатів Євробачення

Так, букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.

гурт KAJ з піснею Bara bada bastu від Швеції — 95% шансів посісти перше місце; Томмі Кеш із піснею Espresso macchiato від Естонії — 94%; Клод із піснею C'est La Vie від Нідерландів — 94%; гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray від України — 94%; гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm від Албанії — 92%; Тео Еван із піснею Shh від Кіпру — 85%; Кайл Алессандро з піснею Lighter від Норвегії — 84%; Юстина Стечковська з піснею Gaja від Польщі — 83%; Red Sebastian з піснею Strobe Lights від Бельгії — 71%; Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia від Сан-Марино — 54%.

Прогноз букмекерів. Фото: Eurovision

Нагадаємо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі у Базелі.

Гурт Ziferblat розповів у коментарі для Новини.LIVE про враження від підготовки до Євробачення.

Також представники України на конкурсі поділилися, що збирають кошти на ЗСУ та вже вдалося зібрати 300 тисяч гривень.

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