Хто має найбільші шанси на перемогу на Євробаченні-2025 — прогноз

Кому віщують перемогу на Євробаченні-2025 — прогнози букмекерів
У швейцарському місті Базель вже сьогодні, 13 травня, відбудеться пісенний конкурс "Євробачення". Букмекери оприлюднили прогнози, хто найбільш ймовірно отримає перемогу.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Євробачення.
Прогноз букмекерів щодо результатів Євробачення
Так, букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.
- гурт KAJ з піснею Bara bada bastu від Швеції — 95% шансів посісти перше місце;
- Томмі Кеш із піснею Espresso macchiato від Естонії — 94%;
- Клод із піснею C'est La Vie від Нідерландів — 94%;
- гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray від України — 94%;
- гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm від Албанії — 92%;
- Тео Еван із піснею Shh від Кіпру — 85%;
- Кайл Алессандро з піснею Lighter від Норвегії — 84%;
- Юстина Стечковська з піснею Gaja від Польщі — 83%;
- Red Sebastian з піснею Strobe Lights від Бельгії — 71%;
- Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia від Сан-Марино — 54%.
Нагадаємо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі у Базелі.
Гурт Ziferblat розповів у коментарі для Новини.LIVE про враження від підготовки до Євробачення.
Також представники України на конкурсі поділилися, що збирають кошти на ЗСУ та вже вдалося зібрати 300 тисяч гривень.
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