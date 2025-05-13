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Кому віщують перемогу на Євробаченні-2025 — прогнози букмекерів

13 травня 2025 07:49
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Хто має найбільші шанси на перемогу на Євробаченні-2025 — прогноз
Швецький гурт KAJ. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У швейцарському місті Базель вже сьогодні, 13 травня, відбудеться пісенний конкурс "Євробачення". Букмекери оприлюднили прогнози, хто найбільш ймовірно отримає перемогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Євробачення.

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Так, букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.

  1. гурт KAJ з піснею Bara bada bastu від Швеції — 95% шансів посісти перше місце;
  2. Томмі Кеш із піснею Espresso macchiato від Естонії — 94%;
  3. Клод із піснею C'est La Vie від Нідерландів — 94%;
  4. гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray від України — 94%;
  5. гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm від Албанії — 92%;
  6. Тео Еван із піснею Shh від Кіпру — 85%;
  7. Кайл Алессандро з піснею Lighter від Норвегії — 84%;
  8. Юстина Стечковська з піснею Gaja від Польщі — 83%;
  9. Red Sebastian з піснею Strobe Lights від Бельгії — 71%;
  10. Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia від Сан-Марино — 54%.
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Прогноз букмекерів. Фото: Eurovision

Нагадаємо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі у Базелі.

Гурт Ziferblat розповів у коментарі для Новини.LIVE про враження від підготовки до Євробачення.

Також представники України на конкурсі поділилися, що збирають кошти на ЗСУ та вже вдалося зібрати 300 тисяч гривень.

співак букмекери конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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