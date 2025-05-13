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Кому предвещают победу на Евровидении-2025 — прогнозы букмекеров

13 мая 2025 07:49
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Кто имеет наибольшие шансы на победу на Евровидении-2025 - прогноз
Шведская группа KAJ. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В швейцарском городе Базель уже сегодня, 13 мая, состоится песенный конкурс Евровидение. Букмекеры обнародовали прогнозы, кто наиболее вероятно одержит победу.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

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Прогноз букмекеров относительно результатов Евровидения

Так, букмекеры считают, что наибольшие шансы на победу имеют Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина и Албания.

  1. группа KAJ с песней Bara bada bastu от Швеции — 95% шансов занять первое место;
  2. Томми Кэш с песней Espresso macchiato от Эстонии — 94%;
  3. Клод с песней C'est La Vie от Нидерландов — 94%;
  4. группа Ziferblat с песней Bird of Pray от Украины — 94%;
  5. группа Skodra Electronike с песней Zjerm от Албании — 92%;
  6. Тео Эван с песней Shh от Кипра — 85%;
  7. Кайл Алессандро с песней Lighter от Норвегии — 84%;
  8. Юстина Стечковская с песней Gaja от Польши — 83%;
  9. Red Sebastian с песней Strobe Lights от Бельгии — 71%;
  10. Габри Понте с песней Tutta L'Italia от Сан-Марино — 54%.
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Прогноз букмекеров. Фото: Eurovision

Напомним, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе в Базеле.

Группа Ziferblat рассказала в комментарии для Новини.LIVE о впечатлениях от подготовки к Евровидению.

Также представители Украины на конкурсе поделились, что собирают средства на ВСУ и уже удалось собрать 300 тысяч гривен.

певец букмекеры конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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