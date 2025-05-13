Кто имеет наибольшие шансы на победу на Евровидении-2025 - прогноз

Шведская группа KAJ. Фото: eurovision.tv

В швейцарском городе Базель уже сегодня, 13 мая, состоится песенный конкурс Евровидение. Букмекеры обнародовали прогнозы, кто наиболее вероятно одержит победу.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

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Прогноз букмекеров относительно результатов Евровидения

Так, букмекеры считают, что наибольшие шансы на победу имеют Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина и Албания.

группа KAJ с песней Bara bada bastu от Швеции — 95% шансов занять первое место; Томми Кэш с песней Espresso macchiato от Эстонии — 94%; Клод с песней C'est La Vie от Нидерландов — 94%; группа Ziferblat с песней Bird of Pray от Украины — 94%; группа Skodra Electronike с песней Zjerm от Албании — 92%; Тео Эван с песней Shh от Кипра — 85%; Кайл Алессандро с песней Lighter от Норвегии — 84%; Юстина Стечковская с песней Gaja от Польши — 83%; Red Sebastian с песней Strobe Lights от Бельгии — 71%; Габри Понте с песней Tutta L'Italia от Сан-Марино — 54%.

Прогноз букмекеров. Фото: Eurovision

Напомним, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе в Базеле.

Группа Ziferblat рассказала в комментарии для Новини.LIVE о впечатлениях от подготовки к Евровидению.

Также представители Украины на конкурсе поделились, что собирают средства на ВСУ и уже удалось собрать 300 тысяч гривен.

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