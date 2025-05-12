Євробачення 2025 — EBU змінила правила, як будуть оголошувати фіналістів

Візуальна концепція сцени "Євробачення-2025". Фото: instagram/eurovision

Організатори "Євробачення" за день до першого півфіналу конкурсу підтвердили зміну одного з організаційних моментів конкурсу. Тепер по-іншому проходитиме оголошення фіналістів.

Про це повідомили в EBU.

Реклама

Читайте також:

Як оголошуватимуть фіналістів "Євробачення-2025"

Зазначається, що перші дев'ять країн, що пройдуть до фіналу, будуть оголошуватися групами по 3 країни. Після невеличкої інтриги з 3 країн ведучі називатимуть одного фіналіста.

При цьому учасники кожної країни не з'являтимуться на екранах більше 3 разів. Десятого учасника назвуть з переліку країн, що залишилися.

Такою зміною оголошення фіналістів швейцарський мовник планує змістити фокус уваги з ведучих на артистів.

Приклад оголошення фіналістів "Євробачення-2025". Фото: EBU

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі.

Раніше учасники Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat Bird of Pray. Крім того, Новини.LIVE зібрали весь перелік учасників конкурсу. Цьогоріч конкурс проходитиме на арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.

Реклама