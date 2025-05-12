Евровидение 2025 - EBU изменила правила, как будут объявлять финалистов

Визуальная концепция сцены "Евровидения-2025". Фото: instagram/eurovision

Организаторы "Евровидения" за день до первого полуфинала конкурса подтвердили изменение одного из организационных моментов конкурса. Теперь по-другому будет проходить объявление финалистов.

Об этом сообщили в EBU.

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Как будут объявлять финалистов "Евровидения-2025"

Отмечается, что первые девять стран, которые пройдут в финал, будут объявляться группами по 3 страны. После небольшой интриги из 3 стран ведущие будут называть одного финалиста.

При этом участники каждой страны не будут появляться на экранах более 3 раз. Десятого участника назовут из перечня оставшихся стран.

Таким изменением объявления финалистов швейцарский вещатель планирует сместить фокус внимания с ведущих на артистов.

Пример объявления финалистов "Евровидения-2025". Фото: EBU

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе Евровидение-2025 в Базеле.

Ранее участники Евровидения-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat Bird of Pray. Кроме того, Новини.LIVE собрали весь перечень участников конкурса. В этом году конкурс будет проходить на арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.

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