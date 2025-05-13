Перший півфінал Євробачення 13 травня — що відбувається в Базелі

Фанати Євробачення перед першим півфіналом. Фото: Новини.LIVE

У Базелі перед першим півфіналом Євробачення-2025 спостерігається шалена атмосфера. Зокрема, в пресцентрі близько півтисячі журналістів чекають початку шоу.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка має офіційну акредитацію на "Євробаченні", в ефірі Вечір.LIVE розповіла прямо з місця події у вівторок, 13 травня.

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До арени Санкт-Якобсгалле збирається неймовірна кількість єврофанів, хоча квитки коштують дуже недешево — приблизно 300-400 євро необхідно платити, аби потрапити на перший півфінал.

"У нас тут є купка українських журналістів, які дуже підготувалися до конкурсу. Чекаємо на шоу, там буде багато сюрпризів і закликаю всіх наших глядів, які не перебувають зараз в Україні, голосувати за номер пʼять за Ziferblat", — зазначила Олена.

Фанати Євробачення перед першим півфіналом. Фото: Новини.LIVE

Фанати Євробачення перед першим півфіналом. Фото: Новини.LIVE

Виступ Ziferblat

Український гурт Ziferblat виступатиме вже за декілька хвилин на першому півфіналі, який розпочинається о 22:00.

Конкурсна пісня гурту стала музичним відображенням сучасних реалій. За словами учасників, метою композиції було передати емоції та переживання, близькі кожному українцю — тугу за домом, біль від втрат, віру, підтримку та пошук внутрішньої сили.

Центральним символом треку стала пташка, яка в багатьох культурах асоціюється з свободою та надією.

Крім того, Ziferblat на Євробаченні збирає кошти для Збройних сил України. Необхідно чотири мільйони гривень для закупівлі роботів для розмінування.

Гурт закликає довіритися їм, оскільки виступ на Євробаченні буде чудовим.

Читайте текстову трансляцію на нашому сайті Новини.LIVE.

Нагадаємо, український телеведучий Тімур Мірошниченко поділився своїм прогнозом щодо гурту Ziferblat на Євробаченні-2025.

Водночас букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.

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