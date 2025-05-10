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Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео)

10 травня 2025 06:00
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик
Ziferblat на Євробаченні 2025 — коли та де дивитись перший півфінал, онлайн трансляція
Логотип Євробачення-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик

У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Швейцарія виборола право проведення цього конкурсу завдяки торішній перемозі Nemo. 

На цьогорічному Євробаченні Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray". Саме вони стали переможцями Нацвідбору, який відбувся 8 лютого 2025 року. Тоді вони обійшли гурт Molodi та Машу Кондратенко. 

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Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5. Разом з українцями за право виходу до півфіналу змагатимуться представники ще 14 країн. 

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Євробачення порядок виступу
Порядок виступу у півфіналах Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Де пройде перший півфінал Євробачення

Основна локація конкурсу, на якій, власне, виступатимуть конкурсанти — це стадіон St. Jakobshalle в Базелі, який вміщує 12 400 глядачів. 

Окрім виступів, звісно ж, буде багато дотичних подій. Усі головні з них проходитимуть у виставковому районі MesseQuartier.

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Де і коли дивитись Євробачення

Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться у вівторок, 13 травня, другий півфінал Євробачення-2025 у четвер, 15 травня, а фінал Євробачення-2025 — у суботу, 17 травня. 

Усі три трансляції будуть показані в прямому ефірі на телеканалі Суспільне. Культура. Початок — о 22:00. 

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Також трансляції можна буде подивитись і послухати: 

  • На сайтах Суспільне. Культура та Суспільне Євробачення. 
  • На YouTube-каналі Євробачення Україна. 
  • На Радіо Промінь.

Що прогнозують букмекери

Наразі вони прогнозують перемогу Швеції, яку представляє KAJ з пісною Bara bada bastu. Друге місце, на їхню думку, займе Австрія, її представить співак JJ з піснею Wasted Love. На третьому місці — представниця Франції Louane з піснею Maman.

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Україна у прогнозах букмекерів поки що залишається на 13 місці.

прогнози букмекерів на Євробачення
Прогнози букмекерів на Євробачення. Фото: скриншот eurovisionworld.com

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, різко відреагував на запитання данського журналіста Девіда Попеску щодо війни в нашій країні.

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Переможці Євробачення-2024 Nemo поділилися власним прогнозом на цьогорічний конкурс. Стало відомо, чи є у цьому прогнозі Україна. 

Швейцарія пісні конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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