Ziferblat на Евровидении 2025 — когда и где смотреть первый полуфинал, онлайн трансляция

Логотип Евровидения-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Швейцария завоевала право проведения этого конкурса благодаря прошлогодней победе Nemo.

На нынешнем Евровидении Украину представит группа Ziferblat с песней "Bird of pray". Именно они стали победителями Нацотбора, который состоялся 8 февраля 2025 года. Тогда они обошли группу Molodi и Машу Кондратенко.

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Группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5. Вместе с украинцами за право выхода в полуфинал будут соревноваться представители еще 14 стран.

Порядок выступления в полуфиналах Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Где пройдет первый полуфинал Евровидения

Основная локация конкурса, на которой, собственно, будут выступать конкурсанты — это стадион St. Jakobshalle в Базеле, который вмещает 12 400 зрителей.

Кроме выступлений, конечно же, будет много сопутствующих событий. Все главные из них будут проходить в выставочном районе MesseQuartier.

Где и когда смотреть Евровидение

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится во вторник, 13 мая, второй полуфинал Евровидения-2025 в четверг, 15 мая, а финал Евровидения-2025 — в субботу, 17 мая.

Все три трансляции будут показаны в прямом эфире на телеканале Суспільне. Культура. Начало — в 22:00.

Также трансляции можно будет посмотреть и послушать:

На сайтах Суспільне. Культура и Суспільне Євробачення.

На YouTube-канале Евробачення Україна.

На Радіо Промінь.

Что прогнозируют букмекеры

Сейчас они прогнозируют победу Швеции, которую представляет KAJ с песней Bara bada bastu. Второе место, по их мнению, займет Австрия, ее представит певец JJ с песней Wasted Love. На третьем месте — представительница Франции Louane с песней Maman.

Украина в прогнозах букмекеров пока остается на 13 месте.

Прогнозы букмекеров на Евровидение. Фото: скриншот eurovisionworld.com

Напомним, группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025, резко отреагировала на вопрос датского журналиста Дэвида Попеску о войне в нашей стране.

Победители Евровидения-2024 Nemo поделились собственным прогнозом на нынешний конкурс. Стало известно, есть ли в этом прогнозе Украина.