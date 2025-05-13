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Євробачення — Мірошниченко оцінив шанси Ziferblat на перемогу

13 травня 2025 17:08
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Які шанси має гурт Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025
Український гурт Ziferblat, що представляє Україну на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Український телеведучий Тімур Мірошниченко зробив свій прогноз щодо гурту Ziferblat на пісенному конкурсі Євробачення-2025. Він вважає, що Ziferblat має всі шанси, аби потрапити в п'ятірку лідерів.

Про це Мірошниченко сказав в ефірі телеканалу "Київ24.news".

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Шанси Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025

За словами Мірошниченка, український гурт точно потрапить до п'ятірки. Крім того, за прогнозами телеведучого, можливо навіть гурт Ziferblat ми побачимо у трійці.

"Ми точно потрапимо в п'ятірку. Це ми дізнаємося тільки вже в суботу після фіналу, яке ми місце в півфіналі посіли. Але можливо, навіть вийдемо в трійку", — вважає Мірошниченко.

Крім того, у фіналі Мірошниченко розраховує, що український гурт точно буде в ТОП-10.

"Я вчора дивився генеральну репетицію, і вокал абсолютно чистий, номер прекрасний, постановка шикарна, костюми яскраві, класні, хлопці впевнено тримаються на сцені", — зазначає телеведучий.

А також запевняє, що прихильникам пісенного конкурсу Євробачення композиція точно сподобається.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі відбудеться перший півфінал "Євробачення". Гурт Ziferblat також виступатиме сьогодні.

Зазначимо, що Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі й наразі там працюють та інформують про останні новини з Євробачення-2025.

Раніше букмекери оприлюднили прогнози щодо того, хто може перемогти цьогоріч на Євробаченні.

Також ми інформували, що організатори Євробачення за день до першого півфіналу конкурсу підтвердили зміну одного з організаційних моментів конкурсу.

Євробачення Тімур Мірошниченко конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео) - 80x80

Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео)

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