Які шанси має гурт Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025

Євробачення — Мірошниченко оцінив шанси Ziferblat на перемогу
Український телеведучий Тімур Мірошниченко зробив свій прогноз щодо гурту Ziferblat на пісенному конкурсі Євробачення-2025. Він вважає, що Ziferblat має всі шанси, аби потрапити в п'ятірку лідерів.
Про це Мірошниченко сказав в ефірі телеканалу "Київ24.news".
Шанси Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025
За словами Мірошниченка, український гурт точно потрапить до п'ятірки. Крім того, за прогнозами телеведучого, можливо навіть гурт Ziferblat ми побачимо у трійці.
"Ми точно потрапимо в п'ятірку. Це ми дізнаємося тільки вже в суботу після фіналу, яке ми місце в півфіналі посіли. Але можливо, навіть вийдемо в трійку", — вважає Мірошниченко.
Крім того, у фіналі Мірошниченко розраховує, що український гурт точно буде в ТОП-10.
"Я вчора дивився генеральну репетицію, і вокал абсолютно чистий, номер прекрасний, постановка шикарна, костюми яскраві, класні, хлопці впевнено тримаються на сцені", — зазначає телеведучий.
А також запевняє, що прихильникам пісенного конкурсу Євробачення композиція точно сподобається.
Нагадаємо, що у вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі відбудеться перший півфінал "Євробачення". Гурт Ziferblat також виступатиме сьогодні.
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