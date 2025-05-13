Какие шансы имеет группа Ziferblat на победу на Евровидении-2025

Евровидение — Мирошниченко оценил шансы Ziferblat на победу
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко сделал свой прогноз относительно группы Ziferblat на песенном конкурсе Евровидение-2025. Он считает, что Ziferblat имеет все шансы, чтобы попасть в пятерку лидеров.
Об этом Мирошниченко сказал в эфире телеканала "Киев24.news".
Шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025
По словам Мирошниченко, украинская группа точно попадет в пятерку. Кроме того, по прогнозам телеведущего, возможно даже группу Ziferblat мы увидим в тройке.
"Мы точно попадем в пятерку. Это мы узнаем только уже в субботу после финала, какое мы место в полуфинале заняли. Но возможно, даже выйдем в тройку", — считает Мирошниченко.
Кроме того, в финале Мирошниченко рассчитывает, что украинская группа точно будет в ТОП-10.
"Я вчера смотрел генеральную репетицию, и вокал абсолютно чистый, номер прекрасный, постановка шикарная, костюмы яркие, классные, ребята уверенно держатся на сцене", — отмечает телеведущий.
А также уверяет, что поклонникам песенного конкурса Евровидение композиция точно понравится.
Напомним, что во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал "Евровидения". Группа Ziferblat также будет выступать сегодня.
Отметим, что Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе и сейчас там работают и информируют о последних новостях с Евровидения-2025.
Ранее букмекеры обнародовали прогнозы относительно того, кто может победить в этом году на Евровидении.
Также мы информировали, что организаторы Евровидения за день до первого полуфинала конкурса подтвердили изменение одного из организационных моментов конкурса.
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