Евровидение-2026: букмекеры прогнозируют победу Финляндии

Представители Финляндии на Евровидении-2026 Линда Лампениус и Пит Паркконен. Фото: Eurovision Song Contest

Уже в мае в Вене состоится юбилейный 70-й международный песенный конкурс Евровидение-2026. Букмекеры активно делают свои прогнозы относительно победителей. Сейчас победу отдают Финляндии — шансы представителей страны оценивают в более 30%.

Прогнозы букмекеров. Скриншт/Eurovisionworld

Евровидение-2026 — прогнозы букмекеров

По состоянию на 16 марта букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 Финляндии. Шансы представителей Финляндии на победу оценивают в более чем 30%.

Как известно, в этом году на Евровидении Финляндию представят Линда Лампениус и Пит Паркконен с композицией Liekinheitin.

Победителей национального отбора в Финляндии определяли по результатам зрительского голосования и оценок международного жюри.

Доля голосов публики составляла 75%, тогда как жюри влияло на итог на 25%. Дуэт набрал 570 баллов — это почти втрое больше, чем композиция Takatukka Антти Пааланена, которая в итоге заняла второе место.

Линда Лампениус — известная скрипачка. Музыкальной деятельностью она начала заниматься еще в детстве: в восьмилетнем возрасте стала участницей Хельсинкского молодежного струнного оркестра. Уже подростком артистка гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии. Позже она записала сольный альбом, который принес ей широкую известность.

Пит Паркконен стал известным после участия в шоу "Идолы", где в 2008 году получил третье место. После этого певец выпустил несколько альбомов, активно выступал в финских клубах и участвовал в музыкальных фестивалях.

Прогнозы букмекеров относительно Украины на Евровидении-2026

В этом году Украину на Евровидении будет представлять певица Leleka. Как известно, в воскресенье, 8 марта, Leleka представила новую версию песни Ridnym, с которой она выступит на Евровидении-2026.

По состоянию на 16 марта букмекеры прогнозируют Украине 9-е место на Евровидении-2026. Шансы певицы Leleka на победу оценивают примерно в 2%.

Недавно певица Leleka, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении-2026, рассказала о подготовке к участию в международном песенном конкурсе. По ее словам, в выступлении заложен особый внутренний смысл, который также отражен в композиции Ridnym.

Кроме того, представительница Швейцарии на Евровидении-2026 Вероника Фузаро презентовала песню, с которой выступит на сцене международного конкурса. Композиция под названием "Alice" уже стала доступной для прослушивания.

Ранее мы информировали, что вокруг Евровидения вспыхнул скандал. Румынию не пускают на Евровидение-2026 из-за песни. Активисты призывают изъять ее из конкурса из-за опасного содержания.

Напомним, что Евровидение 2026 состоится в Вене 12 и 14 мая. Финал международного песенного конкурса запланирован на 16 мая.