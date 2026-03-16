Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Евровидение-2026: букмекеры прогнозируют победу Финляндии

Евровидение-2026: букмекеры прогнозируют победу Финляндии

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 15:08
Представители Финляндии на Евровидении-2026 Линда Лампениус и Пит Паркконен. Фото: Eurovision Song Contest

Уже в мае в Вене состоится юбилейный 70-й международный песенный конкурс Евровидение-2026. Букмекеры активно делают свои прогнозы относительно победителей. Сейчас победу отдают Финляндии — шансы представителей страны оценивают в более 30%.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld.

Прогнозы букмекеров. Скриншт/Eurovisionworld

Евровидение-2026 — прогнозы букмекеров

По состоянию на 16 марта букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 Финляндии. Шансы представителей Финляндии на победу оценивают в более чем 30%.

Как известно, в этом году на Евровидении Финляндию представят Линда Лампениус и Пит Паркконен с композицией Liekinheitin.

Победителей национального отбора в Финляндии определяли по результатам зрительского голосования и оценок международного жюри.

Доля голосов публики составляла 75%, тогда как жюри влияло на итог на 25%. Дуэт набрал 570 баллов — это почти втрое больше, чем композиция Takatukka Антти Пааланена, которая в итоге заняла второе место.

Линда Лампениус — известная скрипачка. Музыкальной деятельностью она начала заниматься еще в детстве: в восьмилетнем возрасте стала участницей Хельсинкского молодежного струнного оркестра. Уже подростком артистка гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии. Позже она записала сольный альбом, который принес ей широкую известность.

Пит Паркконен стал известным после участия в шоу "Идолы", где в 2008 году получил третье место. После этого певец выпустил несколько альбомов, активно выступал в финских клубах и участвовал в музыкальных фестивалях.

Прогнозы букмекеров относительно Украины на Евровидении-2026 

В этом году Украину на Евровидении будет представлять певица Leleka. Как известно, в воскресенье, 8 марта, Leleka представила новую версию песни Ridnym, с которой она выступит на Евровидении-2026.

По состоянию на 16 марта букмекеры прогнозируют Украине 9-е место на Евровидении-2026. Шансы певицы Leleka на победу оценивают примерно в 2%.

Недавно певица Leleka, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении-2026, рассказала о подготовке к участию в международном песенном конкурсе. По ее словам, в выступлении заложен особый внутренний смысл, который также отражен в композиции Ridnym.

Кроме того, представительница Швейцарии на Евровидении-2026 Вероника Фузаро презентовала песню, с которой выступит на сцене международного конкурса. Композиция под названием "Alice" уже стала доступной для прослушивания.

Ранее мы информировали, что вокруг Евровидения вспыхнул скандал. Румынию не пускают на Евровидение-2026 из-за песни. Активисты призывают изъять ее из конкурса из-за опасного содержания.

Напомним, что Евровидение 2026 состоится в Вене 12 и 14 мая. Финал международного песенного конкурса запланирован на 16 мая.

Евровидение Финляндия Евровидение 2026
Алексей Харченко
Автор:
Алексей Харченко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации