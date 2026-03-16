Євробачення-2026: букмекери прогнозують перемогу Фінляндії

Євробачення-2026: букмекери прогнозують перемогу Фінляндії

Дата публікації: 16 березня 2026 15:08
Представники Фінляндії на Євробаченні-2026 Лінда Лампеніус і Піт Паркконен. Фото: Eurovision Song Contest﻿

Вже у травні у Відні відбудеться ювілейний 70-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Букмекери активно роблять свої прогнози щодо переможців. Наразі перемогу віддають Фінляндії — шанси представників країни оцінюють у понад 30%.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Eurovisionworld.

Прогнози букмекерів. Скриншт/Eurovisionworld

Євробачення-2026 — прогнози букмекерів

Станом на 16 березня букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2026 Фінляндії. Шанси представників Фінляндії на перемогу оцінюють у більш ніж 30%.

Як відомо, цього року на Євробаченні Фінляндію представлять Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із композицією Liekinheitin.

Переможців національного відбору у Фінляндії визначали за результатами глядацького голосування та оцінок міжнародного журі.

Частка голосів публіки становила 75 %, тоді як журі впливало на підсумок на 25 %. Дует набрав 570 балів — це майже утричі більше, ніж композиція Takatukka Антті Пааланена, яка в підсумку посіла друге місце.

Лінда Лампеніус — відома скрипалька. Музичною діяльністю вона почала займатися ще в дитинстві: у восьмирічному віці стала учасницею Гельсінського молодіжного струнного оркестру. Уже підліткою артистка гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Пізніше вона записала сольний альбом, який приніс їй широку популярність.

Піт Паркконен став відомим після участі у шоу "Ідоли", де у 2008 році здобув третє місце. Після цього співак випустив кілька альбомів, активно виступав у фінських клубах і брав участь у музичних фестивалях.

Прогнози букмекерів щодо України на Євробаченні-2026

Цього року Україну на Євробаченні представлятиме співачка Leleka. Як відомо, у неділю, 8 березня, Leleka презентувала новий варіант пісні Ridnym, з якою виступатиме на Євробаченні-2026.

Станом на 16 березня букмекери прогнозують Україні 9 місце на Євробаченні-2026. Шанси співачки Leleka на перемогу оцінюють у приблизно 2%.

Нещодавно співачка Leleka, яка цього року представлятиме Україну на Євробаченні-2026, розповіла про підготовку до участі у міжнародному пісенному конкурсі. За її словами, у виступі закладено особливий внутрішній сенс, який також відображений у композиції Ridnym.

Крім того, представниця Швейцарії на Євробаченні-2026 Вероніка Фузаро презентувала пісню, з якою виступить на сцені міжнародного конкурсу. Композиція під назвою "Alice" уже стала доступною для прослуховування.

Раніше ми інформували, що довкола Євробачення спалахнув скандал. Румунію не пускають на Євробачення-2026 через пісню. Активісти закликають вилучити її з конкурсу через небезпечний зміст.

Нагадаємо, що Євробачення 2026 відбудеться у Відні 12 та 14 травня. Фінал міжнародного пісенного конкурсу запланований на 16 травня.

Євробачення Фінляндія Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
