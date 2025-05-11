Букмекеры оценивают шанс Ziferblat на выход в лучшую двадцатку Евровидения-2025 как 50 на 50.

Войдет ли Ziferblat в ТОП-10 Евровидения-2025 — мнение букмекеров
Во вторник, 13 мая, стартует песенный конкурс Евровидение-2025 и все украинцы будут болеть за группу Ziferblat. Букмекеры уже оценили шансы наших ребят попасть в десятку лучших на песенном конкурсе.
Прогноз букмекерских контор опубликован на официальном сайте Евровидения.
Какие шансы у Ziferblat попасть в ТОП-10
Согласно прогнозам букмекеров, у группы есть возможность стать одними из десяти лучших участников Евровидения-2025. Однако шанс этот почти 50/50. Букмекеры считают, что группе будет трудно подняться выше восьмой ступеньки участников.
Если верить прогнозам букмекерских контор, то самые высокие шансы занять первую строчку десятки есть у шведской группы KAJ. Вторую позицию может занять австрийский певец JJ, а третья строчка за французской певицей Louane.
Ранее мы сообщали, что режиссер Мария Коростелева рассказала о подготовке номера группы Ziferblat для "Евровидения-2025". А также призналась, какие сложности ждали команду во время создания замысла.
Также мы рассказывали, как украинскую певицу Jerry Heil растрогала встреча с одной из организаторов, которая в прошлом году помогала ей на сцене во время их выступления с Alyona Alyona.
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