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Войдет ли Ziferblat в ТОП-10 Евровидения-2025 — мнение букмекеров

11 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Букмекеры оценивают шанс Ziferblat на выход в лучшую двадцатку Евровидения-2025 как 50 на 50.
Украинская группа Ziferblat. Фото: Eurovoix
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Во вторник, 13 мая, стартует песенный конкурс Евровидение-2025 и все украинцы будут болеть за группу Ziferblat. Букмекеры уже оценили шансы наших ребят попасть в десятку лучших на песенном конкурсе.

Прогноз букмекерских контор опубликован на официальном сайте Евровидения.

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Коэффициенты букмекеров на участников Евровидения-2025. Фото: скриншот

Согласно прогнозам букмекеров, у группы есть возможность стать одними из десяти лучших участников Евровидения-2025. Однако шанс этот почти 50/50. Букмекеры считают, что группе будет трудно подняться выше восьмой ступеньки участников.

Если верить прогнозам букмекерских контор, то самые высокие шансы занять первую строчку десятки есть у шведской группы KAJ. Вторую позицию может занять австрийский певец JJ, а третья строчка за французской певицей Louane.

Ранее мы сообщали, что режиссер Мария Коростелева рассказала о подготовке номера группы Ziferblat для "Евровидения-2025". А также призналась, какие сложности ждали команду во время создания замысла.

Также мы рассказывали, как украинскую певицу Jerry Heil растрогала встреча с одной из организаторов, которая в прошлом году помогала ей на сцене во время их выступления с Alyona Alyona.

букмекеры конкурс ТОП-10 песен Евровидение 2025 Ziferblat
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