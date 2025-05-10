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Jerry Heil розплакалася на сцені Євробачення — що сталося

10 травня 2025 11:12
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — Jerry Heil розплакалася на сцені конкурсу
Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Представниця України на "Євробаченні-2024" Jerry Heil цього року не лише буде речницею на конкурсі, а ще й з'явиться на сцені у Базелі. Напередодні виступу співачка не змогла стримати емоцій під час репетиції та розплакалася просто на сцені.

Своїми емоціями артистка поділилася у YouTube-влогу "Євробачення Україна".

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Цьогоріч на сцені "Євробачення-2025" глядачі побачать не лише виступ гурту Ziferblat, а й представниці України на минулорічному конкурсі Jerry Heil. Співачка вже прибула до Базеля та встигла провести декілька репетиції на арені.

Як зізналася Яна (справжнє ім'я артистки), на сцені вона навіть пустила сльозу від зворушливих спогадів.

"Це було дуже хвилююче. Я розплакалася. Я вийшла на цю сцену і мене обдало жаром спогадів. Таке було відчуття, ніби я знову там. Це якесь дежавю було", — поділилася Jerry Heil.

Виступ Jerry Heil та Alyona Alyona на Євробаченні-2024 - фото
Jerry Heil та Alyona Alyona на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачку також розчулила зустріч із однією з організаторок, яка минулого року допомагала їй на сцені під час їхнього виступу із Alyona Alyona.

"Мало хто знає, що коли я піднімалася на цю гору, а камера перемикалася на Альону, мені треба було швидко збігти та обійти сцену. А моя спідниця була у дірках і пальці на ногах постійно заплутувалися. Мені потрібен був хтось, хто мене проведе під сценою. І ось вже на цій сцені я знову її (організаторку — ред.) бачу і просто починаю плакати. Мене накрило дуже сильно цими спогадами", — пригадала Яна.

Нагадаємо, стало відомо, що Alyona Alyona також візьме участь у "Євробаченні-2025", але без Jerry Heil. Окрім того, ми писали, чи вірять букмекери у перемогу Ziferblat в першому півфіналі.

Jerry Heil українські зірки конкурс Євробачення-2024 Євробачення 2025
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