Евровидение 2025 — Jerry Heil расплакалась на сцене конкурса

Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Представительница Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil в этом году не только будет спикером на конкурсе, но и появится на сцене в Базеле. Накануне выступления певица не смогла сдержать эмоций во время репетиции и расплакалась прямо на сцене.

Своими эмоциями артистка поделилась в YouTube-влоге "Евровидение Украина".

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В этом году на сцене "Евровидения-2025" зрители увидят не только выступление группы Ziferblat, но и представительницы Украины на прошлогоднем конкурсе Jerry Heil. Певица уже прибыла в Базель и успела провести несколько репетиций на арене.

Как призналась Яна (настоящее имя артистки), на сцене она даже пустила слезу от трогательных воспоминаний.

"Это было очень волнительно. Я расплакалась. Я вышла на эту сцену и меня обдало жаром воспоминаний. Такое было ощущение, будто я снова там. Это какое-то дежавю было", — поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024. Фото: instagram.com/thejerryheil

Певицу также тронула встреча с одной из организаторов, которая в прошлом году помогала ей на сцене во время их выступления с Alyona Alyona.

"Мало кто знает, что когда я поднималась на эту гору, а камера переключалась на Алену, мне нужно было быстро сбежать и обойти сцену. А моя юбка была в дырках и пальцы на ногах постоянно запутывались. Мне нужен был кто-то, кто меня проведет под сценой. И вот уже на этой сцене я снова ее вижу (организатора — ред.) и просто начинаю плакать. Меня накрыло очень сильно этими воспоминаниями", — вспомнила Яна.

Напомним, стало известно, что Alyona Alyona также примет участие в "Евровидении-2025", но без Jerry Heil. Кроме того, мы писали, верят ли букмекеры в победу Ziferblat в первом полуфинале.