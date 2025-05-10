Євробачення 2025 — режисерка про проблеми з номером Ziferblat

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Режисерка Марія Коростельова розповіла про підготовку номеру гурту Ziferblat для "Євробачення-2025". А також зізналася, які складнощі чекали команду під час створення задуму.

Подробицями постановниця поділилася у YouTube-влогу "Євробачення Україна".

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Найперша складність, із якою довелося зіштовхнутися команді, це терміни підготовки номера. Адже між Нацвідбором та затвердженням номеру для "Євробачення" минуло дуже мало часу.

"Почався хардкор. Між Нацвідбіром та дедлайнами Євробачення було дуже мало часу, 3-4 тижні. За цей час ми мали повністю підготувати увесь номер — прописати світло, підготувати графіку, розвести номер і відзняти вже готовий номер з реквізитом", — поділилася Марія Коростельова.

Репетиція номеру Ziferblat на Євробаченні-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

До речі, номер Ziferblat обійшовся також чималих коштів, адже ціни у Швейцарії на обладнання вищі за українські. На жаль, забрати декорації, які були використані на Нацвідборі, команда не змогла. Як пояснила режисерка, це сталося через суворі вимоги організаторів "Євробачення".

"У Євробачення є низка своїх технічних вимог. Усі декорації мають бути на палетах, вивозитися. Це мають бути не просто декорації, а цілий конструктор. Ми зіштовхнулися із великим рядом питань — бюджет, логістика, розмитнення, виробництво. Матеріали мають бути не легкозаймисті, для цього потрібні сертифікати — в Україні вони одні, в Європі інші. Треба були нотаріуси, щоб все це затвердити. Тому ми вирішили піти трошки іншим шляхом, але я не можу розкривати таємниць", — розповіла Коростельова.

Кадри з репетиції України на Євробаченні-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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