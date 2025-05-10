Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Номер України на Євробаченні-2025 пішов не за планом — причина arrow

Номер України на Євробаченні-2025 пішов не за планом — причина

10 травня 2025 19:06
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — режисерка про проблеми з номером Ziferblat
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Режисерка Марія Коростельова розповіла про підготовку номеру гурту Ziferblat для "Євробачення-2025". А також зізналася, які складнощі чекали команду під час створення задуму.

Подробицями постановниця поділилася у YouTube-влогу "Євробачення Україна".

Реклама
Читайте також:

Режисерка розповіла про проблеми з номером України на "Євробаченні-2025"

Найперша складність, із якою довелося зіштовхнутися команді, це терміни підготовки номера. Адже між Нацвідбором та затвердженням номеру для "Євробачення" минуло дуже мало часу.

"Почався хардкор. Між Нацвідбіром та дедлайнами Євробачення було дуже мало часу, 3-4 тижні. За цей час ми мали повністю підготувати увесь номер — прописати світло, підготувати графіку, розвести номер і відзняти вже готовий номер з реквізитом", — поділилася Марія Коростельова.

Номер України на Євробаченні - фото з репетиції
Репетиція номеру Ziferblat на Євробаченні-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

До речі, номер Ziferblat обійшовся також чималих коштів, адже ціни у Швейцарії на обладнання вищі за українські. На жаль, забрати декорації, які були використані на Нацвідборі, команда не змогла. Як пояснила режисерка, це сталося через суворі вимоги організаторів "Євробачення".

"У Євробачення є низка своїх технічних вимог. Усі декорації мають бути на палетах, вивозитися. Це мають бути не просто декорації, а цілий конструктор. Ми зіштовхнулися із великим рядом питань — бюджет, логістика, розмитнення, виробництво. Матеріали мають бути не легкозаймисті, для цього потрібні сертифікати — в Україні вони одні, в Європі інші. Треба були нотаріуси, щоб все це затвердити. Тому ми вирішили піти трошки іншим шляхом, але я не можу розкривати таємниць", — розповіла Коростельова.

Номер Ziferblat на Євробаченні-2025 - фото
Кадри з репетиції України на Євробаченні-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, букмекери оцінили шанси України на потрапляння у фінал "Євробачення-2025". А також ми писали, чому Jerry Heil розплакалася на сцені конкурсу.

виступ конкурс підготовка Євробачення 2025 Ziferblat
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:28 Україна готова до прямих переговорів із Росією, — Axios

19:22 СБУ затримала відомого кримінального авторитета "Умку", — ЗМІ

19:05 Контракт 18-24 — чи виплатять кошти родинам зниклих безвісти

19:05 Бюджетні мобільні тарифи — що пропонують оператори у травні 2025

19:02 Зеленський оцінив рівень комунікації з Трампом і його командою

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

18:41 На кордоні з Румунією перевіряють ще один документ — який саме

18:37 Макрон пояснив, що стримуватиме РФ після початку перемир'я

18:34 Температура не підвищиться — яка погода буде в Україні завтра

18:30 Дали результат — Туск відзначив наслідки санкцій проти РФ

18:14 Зеленський відповів, чи можливе відведення військ на 15 км

19:28 Україна готова до прямих переговорів із Росією, — Axios

19:22 СБУ затримала відомого кримінального авторитета "Умку", — ЗМІ

19:05 Контракт 18-24 — чи виплатять кошти родинам зниклих безвісти

19:05 Бюджетні мобільні тарифи — що пропонують оператори у травні 2025

19:02 Зеленський оцінив рівень комунікації з Трампом і його командою

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

18:41 На кордоні з Румунією перевіряють ще один документ — який саме

18:37 Макрон пояснив, що стримуватиме РФ після початку перемир'я

18:34 Температура не підвищиться — яка погода буде в Україні завтра

18:30 Дали результат — Туск відзначив наслідки санкцій проти РФ

18:14 Зеленський відповів, чи можливе відведення військ на 15 км

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

05:32 Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

18:01 Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться