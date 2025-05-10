Евровидение 2025 — режиссер о проблемах с номером Ziferblat

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Режиссер Мария Коростелева рассказала о подготовке номера группы Ziferblat для "Евровидения-2025". А также призналась, какие сложности ждали команду во время создания замысла.

Подробностями постановщица поделилась в YouTube-влоге "Евровидение Украина".

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Самая первая сложность, с которой пришлось столкнуться команде, это сроки подготовки номера. Ведь между Нацотбором и утверждением номера для "Евровидения" прошло очень мало времени.

"Начался хардкор. Между Нацотбором и дедлайнами Евровидения было очень мало времени, 3-4 недели. За это время мы должны были полностью подготовить весь номер — прописать свет, подготовить графику, развести номер и снять уже готовый номер с реквизитом", — поделилась Мария Коростелева.

Репетиция номера Ziferblat на Евровидении-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кстати, номер Ziferblat обошелся также немалых средств, ведь цены в Швейцарии на оборудование выше украинских. К сожалению, забрать декорации, которые были использованы на Нацотборе, команда не смогла. Как объяснила режиссер, это произошло из-за строгих требований организаторов "Евровидения".

"У Евровидения есть ряд своих технических требований. Все декорации должны быть на паллетах, вывозиться. Это должны быть не просто декорации, а целый конструктор. Мы столкнулись с большим рядом вопросов — бюджет, логистика, растаможка, производство. Материалы должны быть не легковоспламеняющиеся, для этого нужны сертификаты — в Украине они одни, в Европе другие. Нужны были нотариусы, чтобы все это утвердить. Поэтому мы решили пойти немножко другим путем, но я не могу раскрывать секретов", — рассказала Коростелева.

Кадры с репетиции Украины на Евровидении-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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