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Номер Украины на Евровидении-2025 пошел не по плану — причина

10 мая 2025 19:06
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 — режиссер о проблемах с номером Ziferblat
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Режиссер Мария Коростелева рассказала о подготовке номера группы Ziferblat для "Евровидения-2025". А также призналась, какие сложности ждали команду во время создания замысла.

Подробностями постановщица поделилась в YouTube-влоге "Евровидение Украина".

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Самая первая сложность, с которой пришлось столкнуться команде, это сроки подготовки номера. Ведь между Нацотбором и утверждением номера для "Евровидения" прошло очень мало времени.

"Начался хардкор. Между Нацотбором и дедлайнами Евровидения было очень мало времени, 3-4 недели. За это время мы должны были полностью подготовить весь номер — прописать свет, подготовить графику, развести номер и снять уже готовый номер с реквизитом", — поделилась Мария Коростелева.

Номер України на Євробаченні - фото з репетиції
Репетиция номера Ziferblat на Евровидении-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кстати, номер Ziferblat обошелся также немалых средств, ведь цены в Швейцарии на оборудование выше украинских. К сожалению, забрать декорации, которые были использованы на Нацотборе, команда не смогла. Как объяснила режиссер, это произошло из-за строгих требований организаторов "Евровидения".

"У Евровидения есть ряд своих технических требований. Все декорации должны быть на паллетах, вывозиться. Это должны быть не просто декорации, а целый конструктор. Мы столкнулись с большим рядом вопросов — бюджет, логистика, растаможка, производство. Материалы должны быть не легковоспламеняющиеся, для этого нужны сертификаты — в Украине они одни, в Европе другие. Нужны были нотариусы, чтобы все это утвердить. Поэтому мы решили пойти немножко другим путем, но я не могу раскрывать секретов", — рассказала Коростелева.

Номер Ziferblat на Євробаченні-2025 - фото
Кадры с репетиции Украины на Евровидении-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, букмекеры оценили шансы Украины на попадание в финал "Евровидения-2025". А также мы писали, почему Jerry Heil расплакалась на сцене конкурса.

выступление конкурс подготовка Евровидение 2025 Ziferblat
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