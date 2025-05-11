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Чи увійде Ziferblat в ТОП-10 Євробачення-2025 — думка букмекерів

11 травня 2025 08:00
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Букмекери оцінюють шанс Ziferblat на вихід в найкращу двадцятку Євробачення-2025 як 50 на 50.
Український гурт Ziferblat. Фото: Eurovoix
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У вівторок, 13 травня, стартує пісенний конкурс Євробачення-2025 і всі українці будуть вболівати за гурт Ziferblat. Букмекери вже оцінили шанси наших хлопців потрапити в десятку найкращих на пісенному конкурсі.

Прогноз букмекерських контор опублікований на офіційному сайті Євробачення.

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Чи увійде Ziferblat в ТОП-10 Євробачення-2025 — думка букмекерів - фото 1
Коефіцієнти букмекерів на учасників Євробачення-2025. Фото: скриншот

Згідно з прогнозами букмекерів, у гурту є можливість стати одними з десяти найкращих учасників Євробачення-2025. Проте шанс цей майже 50/50. Букмекери вважають, що гурту буде важко піднятись вище восьмої сходинки учасників. 

Якщо вірити прогнозам букмекерських контор, то найвищі шанси посісти першу сходинку десятки є у шведського гурту KAJ. Другу позицію може посісти австрійський співак JJ, а третя сходинка за французькою співачкою Louane.  

Раніше ми повідомляли, що режисерка Марія Коростельова розповіла про підготовку номера гурту Ziferblat для "Євробачення-2025". А також зізналася, які складнощі чекали команду під час створення задуму.

Також ми розповідали, як українську співачку Jerry Heil розчулила зустріч з однією з організаторок, яка минулого року допомагала їй на сцені під час їхнього виступу з Alyona Alyona.

букмекери конкурс ТОП-10 пісень Євробачення 2025 Ziferblat
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