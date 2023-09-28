Сколько зарабатывают чиновники Министерства образования во время войны

Учиться — выгодно, или Сколько зарабатывают чиновники Министерства образования и науки Украины
Учиться — выгодно. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Шутки шутками, но в любом случае хорошее образование открывает для человека широкие горизонты. И речь — не только о деньгах.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства образования и науки Украины.
Стоит отметить, что в настоящее время в команде министра образования Оксена Лисового работают восемь заместителей, включая первого зама.
Вместе с тем Министерство предоставило информацию о зарплатах только шести заместителей, не указав их имена. Так что идентифицировать, кто из заместителей министра сколько зарабатывает, по полученной статистике невозможно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителям повысят зарплаты: стало известно, когда и на сколько
Поэтому публикуем суммы зарплат безотносительно фамилий конкретных заместителей министра.
Это не касается, конечно, самого министра, его первого зама и государственного секретаря.
Кстати, стоит учесть, что нынешний глава министерства вступил в должность только в марте 2023 года, сменив в министерском кресле Сергея Шкарлета.
Сколько зарабатывает министр образования
|январь 2022
|79 258,00 грн
|февраль 2022
|85 728,16
|март 2022
|81 615,50
|апрель 2022
|81 615,50
|май 2022
|82 086,44
|июнь 2022
|99 075,39
|июль 2022
|87 622,88
|август 2022
|88 862,82
|сентябрь 2022
|87 798,37
|октябрь 2022
|87 916,71
|ноябрь 2022
|89 381,91
|декабрь 2022
|181 900,38
|январь 2023
|87 781,39
|февраль 2023
|87 710,52
|март 2023
|310 356,28 (уволен Шкарлет)
|март 2023
|34 321,50 (назначен Лисовый)
|апрель 2023
|94 742,75
|май 2023
|95 360,64
|июнь 2023
|94 849,74
|июль 2023
|94 956,73
|август 2023
|94 027,29
Сколько зарабатывает первый замминистра
|январь 2022
|38 196,19 грн
|февраль 2022
|74 682,34
|март 2022
|102 462,88
|апрель 2022
|86 599,74
|май 2022
|73 607,77
|июнь 2022
|110 908,31
|июль 2022
|83 796,73
|август 2022
|80 807,97
|сентябрь 2022
|75 497,72
|октябрь 2022
|171 532,70
|ноябрь 2022
|61 425,58
|декабрь 2022
|158 703,71
|январь 2023
|78 951,26
|февраль 2023
|78 963,08
|март 2023
|79 101,87
|апрель 2023
|49 810,45
|май 2023
|июнь 2023
|13 481,27
|июль 2023
|81 898,73
|август 2023
|104 335,41
Сколько зарабатывает государственный секретарь
|январь 2022
|81 223,39 грн
|февраль 2022
|116 528,61
|март 2022
|114 326,00
|апрель 2022
|146 456,00
|май 2022
|268 574,52
|июнь 2022
|72 902,90
|июль 2022
|114 828,00
|август 2022
|111 022,07
|сентябрь 2022
|115 813,00
|октябрь 2022
|115 813,00
|ноябрь 2022
|111 060,28
|декабрь 2022
|378 845,25
|январь 2023
|112 898,00
|февраль 2023
|108 748,64
|март 2023
|223 237,03
|апрель 2023
|240 124,80
|апрель 2023
|34 546,40
|май 2023
|118 202,00
|июнь 2023
|95 672,65
|июль 2023
|95 207,00
|август 2023
|95 207,00
Сколько зарабатывают замминистра
Статистика зарплат условно "среднего" замминистра выглядит так:
|январь 2022
|39 175,57 грн
|февраль 2022
|59 563,69
|март 2022
|86 228,55
|апрель 2022
|84 127,47
|май 2022
|70 414,12
|июнь 2022
|170 062,20
|июль 2022
|80 655,53
|август 2022
|82 631,23
|сентябрь 2022
|79 092,85
|октябрь 2022
|79 108,96
|ноябрь 2022
|79 194,25
|декабрь 2022
|158 230,32
|январь 2023
|78 939,45
|февраль 2023
|78 939,45
|март 2023
|78 939,45
|апрель 2023
|85 269,05
|май 2023
|66 732,30
|июнь 2023
|103 644,34
|июль 2023
|164 859,23
|август 2023
|85 269,05
Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
В распоряжении Новини.LIVE есть статистика зарплат руководителей среднего звена, а также рядовых сотрудников Министерства образования и науки. Очень интересная статистика. Но оставим это для последующих публикаций.