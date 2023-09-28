Сколько зарабатывают чиновники Министерства образования во время войны

Главы Минобразования: нынешний — Оксен Лисовый, и бывший — Сергей Шкарлет. Коллаж: Новини.LIVE

Учиться — выгодно. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Шутки шутками, но в любом случае хорошее образование открывает для человека широкие горизонты. И речь — не только о деньгах.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства образования и науки Украины.

Стоит отметить, что в настоящее время в команде министра образования Оксена Лисового работают восемь заместителей, включая первого зама.

Вместе с тем Министерство предоставило информацию о зарплатах только шести заместителей, не указав их имена. Так что идентифицировать, кто из заместителей министра сколько зарабатывает, по полученной статистике невозможно.

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Поэтому публикуем суммы зарплат безотносительно фамилий конкретных заместителей министра.

Это не касается, конечно, самого министра, его первого зама и государственного секретаря.

Кстати, стоит учесть, что нынешний глава министерства вступил в должность только в марте 2023 года, сменив в министерском кресле Сергея Шкарлета.

Сколько зарабатывает министр образования

январь 2022 79 258,00 грн февраль 2022 85 728,16 март 2022 81 615,50 апрель 2022 81 615,50 май 2022 82 086,44 июнь 2022 99 075,39 июль 2022 87 622,88 август 2022 88 862,82 сентябрь 2022 87 798,37 октябрь 2022 87 916,71 ноябрь 2022 89 381,91 декабрь 2022 181 900,38 январь 2023 87 781,39 февраль 2023 87 710,52 март 2023 310 356,28 (уволен Шкарлет) март 2023 34 321,50 (назначен Лисовый) апрель 2023 94 742,75 май 2023 95 360,64 июнь 2023 94 849,74 июль 2023 94 956,73 август 2023 94 027,29

Сколько зарабатывает первый замминистра

январь 2022 38 196,19 грн февраль 2022 74 682,34 март 2022 102 462,88 апрель 2022 86 599,74 май 2022 73 607,77 июнь 2022 110 908,31 июль 2022 83 796,73 август 2022 80 807,97 сентябрь 2022 75 497,72 октябрь 2022 171 532,70 ноябрь 2022 61 425,58 декабрь 2022 158 703,71 январь 2023 78 951,26 февраль 2023 78 963,08 март 2023 79 101,87 апрель 2023 49 810,45 май 2023 июнь 2023 13 481,27 июль 2023 81 898,73 август 2023 104 335,41

Сколько зарабатывает государственный секретарь

январь 2022 81 223,39 грн февраль 2022 116 528,61 март 2022 114 326,00 апрель 2022 146 456,00 май 2022 268 574,52 июнь 2022 72 902,90 июль 2022 114 828,00 август 2022 111 022,07 сентябрь 2022 115 813,00 октябрь 2022 115 813,00 ноябрь 2022 111 060,28 декабрь 2022 378 845,25 январь 2023 112 898,00 февраль 2023 108 748,64 март 2023 223 237,03 апрель 2023 240 124,80 апрель 2023 34 546,40 май 2023 118 202,00 июнь 2023 95 672,65 июль 2023 95 207,00 август 2023 95 207,00

Сколько зарабатывают замминистра

Статистика зарплат условно "среднего" замминистра выглядит так:

январь 2022 39 175,57 грн февраль 2022 59 563,69 март 2022 86 228,55 апрель 2022 84 127,47 май 2022 70 414,12 июнь 2022 170 062,20 июль 2022 80 655,53 август 2022 82 631,23 сентябрь 2022 79 092,85 октябрь 2022 79 108,96 ноябрь 2022 79 194,25 декабрь 2022 158 230,32 январь 2023 78 939,45 февраль 2023 78 939,45 март 2023 78 939,45 апрель 2023 85 269,05 май 2023 66 732,30 июнь 2023 103 644,34 июль 2023 164 859,23 август 2023 85 269,05

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