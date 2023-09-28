Скільки заробляють чиновники Міністерства освіти під час війни

Очільники Міносвіти: нинішній — Оксен Лісовий, та колишній — Сергій Шкарлет. Колаж: Новини.LIVE

Вчитися — вигідно. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Жарти жартами, але в будь-якому випадку гарна освіта відкриває для людини широкі горизонти. І мова — не лише про гроші.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства освіти і науки України.

Варто зазначити, що наразі в команді міністра освіти Оксена Лісового працюють вісім заступників, включно з першим замом.

Разом з тим, Міністерство надало інформацію про зарплати лише шести заступників, не вказавши їхні імена. Тож ідентифікувати, хто із заступників міністра скільки заробляє, з отриманої статистики неможливо.

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Тому публікуємо суми зарплат безвідносно до прізвищ конкретних заступників міністра.

Це не стосується, звичайно, самого міністра, його першого заступника і державного секретаря.

До речі, варто врахувати, що нинішній очільник міністерства заступив на посаду лише в березні 2023 року, змінивши в міністерському кріслі Сергія Шкарлета.

Скільки заробляє міністр освіти

січень 2022 79 258,00 грн лютий 2022 85 728,16 березень 2022 81 615,50 квітень 2022 81 615,50 травень 2022 82 086,44 червень 2022 99 075,39 липень 2022 87 622,88 серпень 2022 88 862,82 вересень 2022 87 798,37 жовтень 2022 87 916,71 листопад 2022 89 381,91 грудень 2022 181 900,38 січень 2023 87 781,39 лютий 2023 87 710,52 березень 2023 310 356,28 (звільнено Шкарлета) березень 2023 34 321,50 (призначено Лісового) квітень 2023 94 742,75 травень 2023 95 360,64 червень 2023 94 849,74 липень 2023 94 956,73 серпень 2023 94 027,29

Скільки заробляє перший заступник міністра

січень 2022 38 196,19 грн лютий 2022 74 682,34 березень 2022 102 462,88 квітень 2022 86 599,74 травень 2022 73 607,77 червень 2022 110 908,31 липень 2022 83 796,73 серпень 2022 80 807,97 вересень 2022 75 497,72 жовтень 2022 171 532,70 листопад 2022 61 425,58 грудень 2022 158 703,71 січень 2023 78 951,26 лютий 2023 78 963,08 березень 2023 79 101,87 квітень 2023 49 810,45 травень 2023 червень 2023 13 481,27 липень 2023 81 898,73 серпень 2023 104 335,41

Скільки заробляє державний секретар

січень 2022 81 223,39 грн лютий 2022 116 528,61 березень 2022 114 326,00 квітень 2022 146 456,00 травень 2022 268 574,52 червень 2022 72 902,90 липень 2022 114 828,00 серпень 2022 111 022,07 вересень 2022 115 813,00 жовтень 2022 115 813,00 листопад 2022 111 060,28 грудень 2022 378 845,25 січень 2023 112 898,00 лютий 2023 108 748,64 березень 2023 223 237,03 квітень 2023 240 124,80 квітень 2023 34 546,40 травень 2023 118 202,00 червень 2023 95 672,65 липень 2023 95 207,00 серпень 2023 95 207,00

Скільки заробляють заступники міністра

Статистика зарплат умовно "середнього" заступника міністра виглядає так:

січень 2022 39 175,57 грн лютий 2022 59 563,69 березень 2022 86 228,55 квітень 2022 84 127,47 травень 2022 70 414,12 червень 2022 170 062,20 липень 2022 80 655,53 серпень 2022 82 631,23 вересень 2022 79 092,85 жовтень 2022 79 108,96 листопад 2022 79 194,25 грудень 2022 158 230,32 січень 2023 78 939,45 лютий 2023 78 939,45 березень 2023 78 939,45 квітень 2023 85 269,05 травень 2023 66 732,30 червень 2023 103 644,34 липень 2023 164 859,23 серпень 2023 85 269,05

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