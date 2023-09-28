Скільки заробляють чиновники Міністерства освіти під час війни

Вчитися — вигідно, або Скільки заробляють чиновники Міністерства освіти і науки України
Вчитися — вигідно. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Жарти жартами, але в будь-якому випадку гарна освіта відкриває для людини широкі горизонти. І мова — не лише про гроші.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства освіти і науки України.
Варто зазначити, що наразі в команді міністра освіти Оксена Лісового працюють вісім заступників, включно з першим замом.
Разом з тим, Міністерство надало інформацію про зарплати лише шести заступників, не вказавши їхні імена. Тож ідентифікувати, хто із заступників міністра скільки заробляє, з отриманої статистики неможливо.
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Тому публікуємо суми зарплат безвідносно до прізвищ конкретних заступників міністра.
Це не стосується, звичайно, самого міністра, його першого заступника і державного секретаря.
До речі, варто врахувати, що нинішній очільник міністерства заступив на посаду лише в березні 2023 року, змінивши в міністерському кріслі Сергія Шкарлета.
Скільки заробляє міністр освіти
|січень 2022
|79 258,00 грн
|лютий 2022
|85 728,16
|березень 2022
|81 615,50
|квітень 2022
|81 615,50
|травень 2022
|82 086,44
|червень 2022
|99 075,39
|липень 2022
|87 622,88
|серпень 2022
|88 862,82
|вересень 2022
|87 798,37
|жовтень 2022
|87 916,71
|листопад 2022
|89 381,91
|грудень 2022
|181 900,38
|січень 2023
|87 781,39
|лютий 2023
|87 710,52
|березень 2023
|310 356,28 (звільнено Шкарлета)
|березень 2023
|34 321,50 (призначено Лісового)
|квітень 2023
|94 742,75
|травень 2023
|95 360,64
|червень 2023
|94 849,74
|липень 2023
|94 956,73
|серпень 2023
|94 027,29
Скільки заробляє перший заступник міністра
|січень 2022
|38 196,19 грн
|лютий 2022
|74 682,34
|березень 2022
|102 462,88
|квітень 2022
|86 599,74
|травень 2022
|73 607,77
|червень 2022
|110 908,31
|липень 2022
|83 796,73
|серпень 2022
|80 807,97
|вересень 2022
|75 497,72
|жовтень 2022
|171 532,70
|листопад 2022
|61 425,58
|грудень 2022
|158 703,71
|січень 2023
|78 951,26
|лютий 2023
|78 963,08
|березень 2023
|79 101,87
|квітень 2023
|49 810,45
|травень 2023
|червень 2023
|13 481,27
|липень 2023
|81 898,73
|серпень 2023
|104 335,41
Скільки заробляє державний секретар
|січень 2022
|81 223,39 грн
|лютий 2022
|116 528,61
|березень 2022
|114 326,00
|квітень 2022
|146 456,00
|травень 2022
|268 574,52
|червень 2022
|72 902,90
|липень 2022
|114 828,00
|серпень 2022
|111 022,07
|вересень 2022
|115 813,00
|жовтень 2022
|115 813,00
|листопад 2022
|111 060,28
|грудень 2022
|378 845,25
|січень 2023
|112 898,00
|лютий 2023
|108 748,64
|березень 2023
|223 237,03
|квітень 2023
|240 124,80
|квітень 2023
|34 546,40
|травень 2023
|118 202,00
|червень 2023
|95 672,65
|липень 2023
|95 207,00
|серпень 2023
|95 207,00
Скільки заробляють заступники міністра
Статистика зарплат умовно "середнього" заступника міністра виглядає так:
|січень 2022
|39 175,57 грн
|лютий 2022
|59 563,69
|березень 2022
|86 228,55
|квітень 2022
|84 127,47
|травень 2022
|70 414,12
|червень 2022
|170 062,20
|липень 2022
|80 655,53
|серпень 2022
|82 631,23
|вересень 2022
|79 092,85
|жовтень 2022
|79 108,96
|листопад 2022
|79 194,25
|грудень 2022
|158 230,32
|січень 2023
|78 939,45
|лютий 2023
|78 939,45
|березень 2023
|78 939,45
|квітень 2023
|85 269,05
|травень 2023
|66 732,30
|червень 2023
|103 644,34
|липень 2023
|164 859,23
|серпень 2023
|85 269,05
Раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво, а також керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
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В розпорядженні Новини.LIVE є статистика зарплат керівників середньої ланки Міністерства освіти і науки, а також його рядових працівників. Дуже цікава статистика. Але залишимо це для наступних публікацій.