Скільки заробляють чиновники Мінкульту під час війни

Сто тисяч — не межа. Скільки заробляють керівники середньої ланки в Мінкультури під час війни
Війна не зменшила зарплати українських чиновників — вони продовжують заробляти десятки, а то й сотні тисяч гривень на місяць.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки українських чиновників під час війни. Минулого разу ми писали про зарплати вищого керівництва Міністерства культури та інформаційної політики України — міністра та його заступників.
Проте це ще не все — в розпорядженні редакції є інформація про зарплати керівників понад двох десятків управлінь, департаментів та відділів Мінкульту.
Публікуємо статистику зарплат по міністерству в розрізі керівників відповідних структурних підрозділів.
Скільки заробляв начальник адміністративного управління Юрій Лещук
Зазначимо, що на цій посаді в аналізований період (з січня 2022-го по серпень 2023 року) Юрій Лещук працював лише до липня 2022 року, після чого зайняв посаду державного секретаря.
|лютий 2022
|78 489,30 гривень
|березень 2022
|87 114,00
|квітень 2022
|87 163,12
|травень 2022
|87 079,82
|червень 2022
|87 021,70
Скільки заробляв керівник патронатної служби Москаленко С.В.
|січень 2022
|36 010,30
|лютий 2022
|43 126,59
|березень 2022
|65 917,60
|квітень 2022
|65 917,60
|травень 2022
|135 216,94
|червень 2022
|66 153,30
|липень 2022
|66 633,00
|серпень 2022
|66 632,60
|вересень 2022
|66 799,00
|жовтень 2022
|133 515,00
|листопад 2022
|66 910,80
|грудень 2022
|99 866,67
|січень 2023
|66 385,60
|лютий 2023
|66 385,60
|березень 2023
|66 385,60
|квітень 2023
|66 385,60
|травень 2023
|66 385,60
|червень 2023
|66 385,60
|липень 2023
|180 734,65
Скільки заробляв начальник управління охорони культурної спадщини та музеїв Нечипоренко Ю.В.
|січень 2022
|55 595,99
|лютий 2022
|67 220,42
|березень 2022
|62 200,00
|квітень 2022
|62 200,00
|травень 2022
|62 193,82
|червень 2022
|62 658,36
|липень 2022
|138 174,83
|серпень 2022
|53 456,73
|вересень 2022
|65 893,40
|жовтень 2022
|65 893,40
|листопад 2022
|130 609,63
|грудень 2022
|154 327,32
Скільки заробляла директор директорату культури і мистецтв Чужинова І.Ю.
|серпень 2022
|40 780,88
|вересень 2022
|49 843,40
|жовтень 2022
|49 843,40
|листопад 2022
|50 430,00
|грудень 2022
|133 431,17
|січень 2023
|50 797,65
|лютий 2023
|49 820,00
|березень 2023
|49 720,00
|квітень 2023
|48 377,46
|травень 2023
|49 761,54
|червень 2023
|49 930,00
|липень 2023
|128 607,22
Скільки заробляє директор департаменту культурної спадщини Мар'яна Томин
|червень 2022
|39 485,35
|липень 2022
|43 927,00
|серпень 2022
|41 377,00
|вересень 2022
|45 743,40
|жовтень 2022
|43 543,40
|листопад 2022
|65 853,58
|грудень 2022
|140 467,17
|січень 2023
|44 462,00
|лютий 2023
|43 552,00
|березень 2023
|62 152,00
|квітень 2023
|62 352,00
|травень 2023
|83 764,35
|червень 2023
|94 538,93
|липень 2023
|32 150,00
|серпень 2023
|49 820,00
Скільки заробляє начальник управління дозвільно-погоджувальної документації Наталія Войцещук
|серпень 2022
|48 194,71
|вересень 2022
|48 194,71
|жовтень 2022
|62 993,40
|листопад 2022
|62 286,15
|грудень 2022
|14 0530,17
|січень 2023
|62 380,00
|лютий 2023
|62 420,00
|березень 2023
|62 120,00
|квітень 2023
|62 120,00
|травень 2023
|58 187,37
|червень 2023
|62 380,00
|липень 2023
|26 900,00
|серпень 2023
|62 120,00
Скільки заробляє начальник управління контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері культурної спадщини Олег Комарницький
|липень 2022
|12 636,81
|серпень 2022
|50 503,00
|вересень 2022
|62 289,40
|жовтень 2022
|63 006,10
|листопад 2022
|62 429,20
|грудень 2022
|151 013,17
|січень 2023
|62 904,00
|лютий 2023
|50 144,00
|березень 2023
|49 694,00
|квітень 2023
|49 694,00
|травень 2023
|49 744,00
|червень 2023
|49 904,00
|липень 2023
|31 424,00
|серпень 2023
|58 392,89
Скільки заробляє начальник управління соціокультурного розвитку Олена Панамарчук
|серпень 2022
|60 293,40
|вересень 2022
|120 586,40
|жовтень 2022
|120 586,40
|листопад 2022
|68 320,00
|грудень 2022
|92 322,17
|січень 2023
|49 780,00
|лютий 2023
|43 750,00
|березень 2023
|43 500,00
|квітень 2023
|55 970,00
|травень 2023
|55 970,00
|червень 2023
|55 930,00
|липень 2023
|100 128,04
|серпень 2023
|56 036,78
Скільки заробляє директор департаменту фінансів Філіпченко Т.О.
|січень 2022
|75 216,84
|лютий 2022
|89 550,66
|березень 2022
|76 660,00
|квітень 2022
|76 660,00
|травень 2022
|74 653,82
|червень 2022
|76 986,80
|липень 2022
|76 137,00
|серпень 2022
|76 137,00
|вересень 2022
|77 803,23
|жовтень 2022
|159 598,22
|листопад 2022
|154 527,20
|грудень 2022
|101 241,48
|січень 2023
|87 190,00
|лютий 2023
|74 628,57
|березень 2023
|74 580,00
|квітень 2023
|74 580,00
|травень 2023
|74 580,00
|червень 2023
|73 137,02
|липень 2023
|125 696,37
|серпень 2023
|33 829,05
Скільки заробляє генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Петраков Я.В.
|січень 2022
|24 621,30
|лютий 2022
|95 969,61
|березень 2022
|59 865,00
|квітень 2022
|59 865,00
|травень 2022
|60 018,82
|червень 2022
|77 789,21
|липень 2022
|100 134,67
|серпень 2022
|69 343,02
|вересень 2022
|54 798,54
|жовтень 2022
|61 734,56
|листопад 2022
|122 012,20
|грудень 2022
|64 474,35
|січень 2023
|60 498,00
|лютий 2023
|60 498,00
|березень 2023
|59 873,10
|квітень 2023
|59 073,04
|травень 2023
|58 451,58
|червень 2023
|118 726,80
|липень 2023
|239 202,90
Скільки заробляє директор департаменту підтримки та координації інформаційних технологій Євген Тонкопрядов
|січень 2022
|61 561,16
|лютий 2022
|68 290,61
|березень 2022
|62 162,40
|квітень 2022
|62 162,40
|травень 2022
|62 139,65
|червень 2022
|62 380,80
|липень 2022
|63 213,53
|серпень 2022
|63 173,40
|вересень 2022
|82 513,40
|жовтень 2022
|116 137,57
|листопад 2022
|140 011,80
|грудень 2022
|88 064,55
|січень 2023
|63 229,49
|лютий 2023
|35 215,50
|березень 2023
|73 912,30
|квітень 2023
|62 120,40
|травень 2023
|62 120,40
|червень 2023
|62 352,40
|липень 2023
|45 416,40
|серпень 2023
|53 634,40
Скільки заробляє начальник управління по роботі з персоналом Леся Сидорова
|січень 2022
|46 976,29
|лютий 2022
|—
|березень 2022
|20 168,96
|квітень 2022
|62 750,00
|травень 2022
|62 144,88
|червень 2022
|62 280,00
|липень 2022
|66 700,90
|серпень 2022
|114 524,18
|вересень 2022
|92 060,60
|жовтень 2022
|121 771,60
|листопад 2022
|62 162,00
|грудень 2022
|121 969,81
|січень 2023
|62 480,00
|лютий 2023
|62 720,00
|березень 2023
|62 140,00
|квітень 2023
|67 110,94
|травень 2023
|62 265,32
|червень 2023
|62 480,00
|липень 2023
|49 282,43
|серпень 2023
|116 293,66
Скільки заробляє директор департаменту правового забезпечення Олена Земляна
|січень 2022
|49 298,07
|лютий 2022
|47 707,60
|березень 2022
|63 508,00
|квітень 2022
|64 388,00
|травень 2022
|72 091,83
|червень 2022
|62 571,38
|липень 2022
|135 052,63
|серпень 2022
|63 673,00
|вересень 2022
|63 673,00
|жовтень 2022
|127 346,00
|листопад 2022
|64 193,67
|грудень 2022
|79 174,24
|січень 2023
|67 066,00
|лютий 2023
|71 696,00
|березень 2023
|68 432,70
|квітень 2023
|62 196,00
|травень 2023
|62 196,00
|червень 2023
|126 884,20
|липень 2023
|36 179,10
|серпень 2023
|62 251,00
Скільки заробляє начальник управління документообігу та контролю Жанна Дерев’янчук
|січень 2022
|60 360,00
|лютий 2022
|79 100,42
|березень 2022
|62 200,00
|квітень 2022
|62 200,00
|травень 2022
|62 173,82
|червень 2022
|140 313,14
|липень 2022
|44 667,00
|серпень 2022
|63 035,00
|вересень 2022
|64 357,01
|жовтень 2022
|122 532,07
|листопад 2022
|67 111,01
|грудень 2022
|92 398,33
|січень 2023
|56 281,16
|лютий 2023
|62 528,00
|березень 2023
|62 128,00
|квітень 2023
|60 159,52
|травень 2023
|62 128,00
|червень 2023
|62 180,00
|липень 2023
|109 547,52
|серпень 2023
|46 476,87
Скільки заробляє начальник відділу бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель – головний бухгалтер Анна Миколайчук
|січень 2022
|60 467,39
|лютий 2022
|69 096,61
|березень 2022
|63 514,00
|квітень 2022
|64 012,00
|травень 2022
|62 125,82
|червень 2022
|63 647,70
|липень 2022
|63 839,00
|серпень 2022
|64 059,00
|вересень 2022
|131 927,69
|жовтень 2022
|110 012,36
|листопад 2022
|126 787,20
|грудень 2022
|92 806,90
|січень 2023
|62 310,00
|лютий 2023
|62 650,00
|березень 2023
|62 150,00
|квітень 2023
|45 620,00
|травень 2023
|83 786,24
|червень 2023
|69 744,24
|липень 2023
|34 630,00
|серпень 2023
|145 876,64
Скільки заробляє начальник управління міжнародного співробітництва та протоколу Ірина Страшненко
|січень 2022
|44 499,39
|лютий 2022
|57 892,71
|березень 2022
|51 330,00
|квітень 2022
|57 472,00
|травень 2022
|55 925,82
|червень 2022
|84 401,78
|липень 2022
|111 767,58
|серпень 2022
|55 098,78
|вересень 2022
|55 354,19
|жовтень 2022
|115 566,40
|листопад 2022
|56 540,61
|грудень 2022
|97 909,04
|січень 2023
|54 268,55
|лютий 2023
|50 972,00
|березень 2023
|50 477,60
|квітень 2023
|52 639,27
|травень 2023
|50 300,00
|червень 2023
|49 760,00
|липень 2023
|101 939,03
|серпень 2023
|45 970,00
Скільки заробляє начальник управління комунікацій Сергій Самойленко
|січень 2022
|44 880,00
|лютий 2022
|50 280,00
|березень 2022
|43 545,00
|квітень 2022
|50 600,00
|травень 2022
|49 793,82
|червень 2022
|112 192,50
|липень 2022
|37 576,57
|серпень 2022
|50 955,77
|вересень 2022
|42 853,48
|жовтень 2022
|103 612,83
|листопад 2022
|54 445,20
|грудень 2022
|77 827,33
|січень 2023
|43 004,07
|лютий 2023
|64 044,58
|березень 2023
|49 720,00
|квітень 2023
|42 212,00
|травень 2023
|50 720,00
|червень 2023
|50 480,00
|липень 2023
|95 541,49
|серпень 2023
|40 275,44
Скільки заробляє завідувач сектору запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Дмитро Падалко
|січень 2022
|48 535,39
|лютий 2022
|55 476,61
|березень 2022
|49 802,00
|квітень 2022
|50 240,00
|травень 2022
|49 693,82
|червень 2022
|50 215,70
|липень 2022
|50 727,00
|серпень 2022
|50 127,00
|вересень 2022
|50 293,40
|жовтень 2022
|100 503,40
|листопад 2022
|50 405,20
|грудень 2022
|76 118,77
|січень 2023
|49 880,00
|лютий 2023
|49 420,00
|березень 2023
|49 720,00
|квітень 2023
|49 720,00
|травень 2023
|49 720,00
|червень 2023
|49 880,00
|липень 2023
|39 631,32
|серпень 2023
|43720,00