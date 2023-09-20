Скільки заробляють чиновники Мінкульту під час війни

Колаж: Новини.LIVE

Війна не зменшила зарплати українських чиновників — вони продовжують заробляти десятки, а то й сотні тисяч гривень на місяць.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки українських чиновників під час війни. Минулого разу ми писали про зарплати вищого керівництва Міністерства культури та інформаційної політики України — міністра та його заступників.

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Проте це ще не все — в розпорядженні редакції є інформація про зарплати керівників понад двох десятків управлінь, департаментів та відділів Мінкульту.

Публікуємо статистику зарплат по міністерству в розрізі керівників відповідних структурних підрозділів.

Скільки заробляв начальник адміністративного управління Юрій Лещук

Зазначимо, що на цій посаді в аналізований період (з січня 2022-го по серпень 2023 року) Юрій Лещук працював лише до липня 2022 року, після чого зайняв посаду державного секретаря.

лютий 2022 78 489,30 гривень березень 2022 87 114,00 квітень 2022 87 163,12 травень 2022 87 079,82 червень 2022 87 021,70

Скільки заробляв керівник патронатної служби Москаленко С.В.

січень 2022 36 010,30 лютий 2022 43 126,59 березень 2022 65 917,60 квітень 2022 65 917,60 травень 2022 135 216,94 червень 2022 66 153,30 липень 2022 66 633,00 серпень 2022 66 632,60 вересень 2022 66 799,00 жовтень 2022 133 515,00 листопад 2022 66 910,80 грудень 2022 99 866,67 січень 2023 66 385,60 лютий 2023 66 385,60 березень 2023 66 385,60 квітень 2023 66 385,60 травень 2023 66 385,60 червень 2023 66 385,60 липень 2023 180 734,65

Культура перемагає війну. Фото: Укрінформ

Скільки заробляв начальник управління охорони культурної спадщини та музеїв Нечипоренко Ю.В.

січень 2022 55 595,99 лютий 2022 67 220,42 березень 2022 62 200,00 квітень 2022 62 200,00 травень 2022 62 193,82 червень 2022 62 658,36 липень 2022 138 174,83 серпень 2022 53 456,73 вересень 2022 65 893,40 жовтень 2022 65 893,40 листопад 2022 130 609,63 грудень 2022 154 327,32

Скільки заробляла директор директорату культури і мистецтв Чужинова І.Ю.

серпень 2022 40 780,88 вересень 2022 49 843,40 жовтень 2022 49 843,40 листопад 2022 50 430,00 грудень 2022 133 431,17 січень 2023 50 797,65 лютий 2023 49 820,00 березень 2023 49 720,00 квітень 2023 48 377,46 травень 2023 49 761,54 червень 2023 49 930,00 липень 2023 128 607,22

Скільки заробляє директор департаменту культурної спадщини Мар'яна Томин

червень 2022 39 485,35 липень 2022 43 927,00 серпень 2022 41 377,00 вересень 2022 45 743,40 жовтень 2022 43 543,40 листопад 2022 65 853,58 грудень 2022 140 467,17 січень 2023 44 462,00 лютий 2023 43 552,00 березень 2023 62 152,00 квітень 2023 62 352,00 травень 2023 83 764,35 червень 2023 94 538,93 липень 2023 32 150,00 серпень 2023 49 820,00

Погруддя Т.Г.Шевченка на тлі руйнувань житлового будинку. Фото: google.com

Скільки заробляє начальник управління дозвільно-погоджувальної документації Наталія Войцещук

серпень 2022 48 194,71 вересень 2022 48 194,71 жовтень 2022 62 993,40 листопад 2022 62 286,15 грудень 2022 14 0530,17 січень 2023 62 380,00 лютий 2023 62 420,00 березень 2023 62 120,00 квітень 2023 62 120,00 травень 2023 58 187,37 червень 2023 62 380,00 липень 2023 26 900,00 серпень 2023 62 120,00

Скільки заробляє начальник управління контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері культурної спадщини Олег Комарницький

липень 2022 12 636,81 серпень 2022 50 503,00 вересень 2022 62 289,40 жовтень 2022 63 006,10 листопад 2022 62 429,20 грудень 2022 151 013,17 січень 2023 62 904,00 лютий 2023 50 144,00 березень 2023 49 694,00 квітень 2023 49 694,00 травень 2023 49 744,00 червень 2023 49 904,00 липень 2023 31 424,00 серпень 2023 58 392,89

Скільки заробляє начальник управління соціокультурного розвитку Олена Панамарчук

серпень 2022 60 293,40 вересень 2022 120 586,40 жовтень 2022 120 586,40 листопад 2022 68 320,00 грудень 2022 92 322,17 січень 2023 49 780,00 лютий 2023 43 750,00 березень 2023 43 500,00 квітень 2023 55 970,00 травень 2023 55 970,00 червень 2023 55 930,00 липень 2023 100 128,04 серпень 2023 56 036,78

Сучасна українська культура. Фото: google.com

Скільки заробляє директор департаменту фінансів Філіпченко Т.О.

січень 2022 75 216,84 лютий 2022 89 550,66 березень 2022 76 660,00 квітень 2022 76 660,00 травень 2022 74 653,82 червень 2022 76 986,80 липень 2022 76 137,00 серпень 2022 76 137,00 вересень 2022 77 803,23 жовтень 2022 159 598,22 листопад 2022 154 527,20 грудень 2022 101 241,48 січень 2023 87 190,00 лютий 2023 74 628,57 березень 2023 74 580,00 квітень 2023 74 580,00 травень 2023 74 580,00 червень 2023 73 137,02 липень 2023 125 696,37 серпень 2023 33 829,05

Скільки заробляє генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Петраков Я.В.

січень 2022 24 621,30 лютий 2022 95 969,61 березень 2022 59 865,00 квітень 2022 59 865,00 травень 2022 60 018,82 червень 2022 77 789,21 липень 2022 100 134,67 серпень 2022 69 343,02 вересень 2022 54 798,54 жовтень 2022 61 734,56 листопад 2022 122 012,20 грудень 2022 64 474,35 січень 2023 60 498,00 лютий 2023 60 498,00 березень 2023 59 873,10 квітень 2023 59 073,04 травень 2023 58 451,58 червень 2023 118 726,80 липень 2023 239 202,90

"Єдині новини" — воєнна реальність. Джерело: oporaua.org

Скільки заробляє директор департаменту підтримки та координації інформаційних технологій Євген Тонкопрядов

січень 2022 61 561,16 лютий 2022 68 290,61 березень 2022 62 162,40 квітень 2022 62 162,40 травень 2022 62 139,65 червень 2022 62 380,80 липень 2022 63 213,53 серпень 2022 63 173,40 вересень 2022 82 513,40 жовтень 2022 116 137,57 листопад 2022 140 011,80 грудень 2022 88 064,55 січень 2023 63 229,49 лютий 2023 35 215,50 березень 2023 73 912,30 квітень 2023 62 120,40 травень 2023 62 120,40 червень 2023 62 352,40 липень 2023 45 416,40 серпень 2023 53 634,40

Скільки заробляє начальник управління по роботі з персоналом Леся Сидорова

січень 2022 46 976,29 лютий 2022 — березень 2022 20 168,96 квітень 2022 62 750,00 травень 2022 62 144,88 червень 2022 62 280,00 липень 2022 66 700,90 серпень 2022 114 524,18 вересень 2022 92 060,60 жовтень 2022 121 771,60 листопад 2022 62 162,00 грудень 2022 121 969,81 січень 2023 62 480,00 лютий 2023 62 720,00 березень 2023 62 140,00 квітень 2023 67 110,94 травень 2023 62 265,32 червень 2023 62 480,00 липень 2023 49 282,43 серпень 2023 116 293,66

Зруйнований росіянами Національний музей Григорія Сковороди у Харківській області. Фото: t.me/synegubov/3111

Скільки заробляє директор департаменту правового забезпечення Олена Земляна

січень 2022 49 298,07 лютий 2022 47 707,60 березень 2022 63 508,00 квітень 2022 64 388,00 травень 2022 72 091,83 червень 2022 62 571,38 липень 2022 135 052,63 серпень 2022 63 673,00 вересень 2022 63 673,00 жовтень 2022 127 346,00 листопад 2022 64 193,67 грудень 2022 79 174,24 січень 2023 67 066,00 лютий 2023 71 696,00 березень 2023 68 432,70 квітень 2023 62 196,00 травень 2023 62 196,00 червень 2023 126 884,20 липень 2023 36 179,10 серпень 2023 62 251,00

Скільки заробляє начальник управління документообігу та контролю Жанна Дерев’янчук

січень 2022 60 360,00 лютий 2022 79 100,42 березень 2022 62 200,00 квітень 2022 62 200,00 травень 2022 62 173,82 червень 2022 140 313,14 липень 2022 44 667,00 серпень 2022 63 035,00 вересень 2022 64 357,01 жовтень 2022 122 532,07 листопад 2022 67 111,01 грудень 2022 92 398,33 січень 2023 56 281,16 лютий 2023 62 528,00 березень 2023 62 128,00 квітень 2023 60 159,52 травень 2023 62 128,00 червень 2023 62 180,00 липень 2023 109 547,52 серпень 2023 46 476,87

Значення культури під час війни важко переоцінити. Фото: nrcu.gov.ua

Скільки заробляє начальник відділу бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель – головний бухгалтер Анна Миколайчук

січень 2022 60 467,39 лютий 2022 69 096,61 березень 2022 63 514,00 квітень 2022 64 012,00 травень 2022 62 125,82 червень 2022 63 647,70 липень 2022 63 839,00 серпень 2022 64 059,00 вересень 2022 131 927,69 жовтень 2022 110 012,36 листопад 2022 126 787,20 грудень 2022 92 806,90 січень 2023 62 310,00 лютий 2023 62 650,00 березень 2023 62 150,00 квітень 2023 45 620,00 травень 2023 83 786,24 червень 2023 69 744,24 липень 2023 34 630,00 серпень 2023 145 876,64

Скільки заробляє начальник управління міжнародного співробітництва та протоколу Ірина Страшненко

січень 2022 44 499,39 лютий 2022 57 892,71 березень 2022 51 330,00 квітень 2022 57 472,00 травень 2022 55 925,82 червень 2022 84 401,78 липень 2022 111 767,58 серпень 2022 55 098,78 вересень 2022 55 354,19 жовтень 2022 115 566,40 листопад 2022 56 540,61 грудень 2022 97 909,04 січень 2023 54 268,55 лютий 2023 50 972,00 березень 2023 50 477,60 квітень 2023 52 639,27 травень 2023 50 300,00 червень 2023 49 760,00 липень 2023 101 939,03 серпень 2023 45 970,00

Мистецтво під час війни. Фото: lb.ua

Скільки заробляє начальник управління комунікацій Сергій Самойленко

січень 2022 44 880,00 лютий 2022 50 280,00 березень 2022 43 545,00 квітень 2022 50 600,00 травень 2022 49 793,82 червень 2022 112 192,50 липень 2022 37 576,57 серпень 2022 50 955,77 вересень 2022 42 853,48 жовтень 2022 103 612,83 листопад 2022 54 445,20 грудень 2022 77 827,33 січень 2023 43 004,07 лютий 2023 64 044,58 березень 2023 49 720,00 квітень 2023 42 212,00 травень 2023 50 720,00 червень 2023 50 480,00 липень 2023 95 541,49 серпень 2023 40 275,44

Скільки заробляє завідувач сектору запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Дмитро Падалко