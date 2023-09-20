Сколько зарабатывают чиновники Минкульта во время войны

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Война не снизила зарплаты украинских чиновников — они продолжают зарабатывать десятки, а то и сотни тысяч гривен в месяц.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций про официальные заработки украинских чиновников во время войны. В прошлый раз мы писали о зарплатах высшего руководства Министерства культуры и информационной политики Украины — министра и его заместителей.

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Однако это еще не все — в распоряжении редакции есть информация о зарплатах руководителей более двух десятков управлений, департаментов и отделов Минкульта.

Публикуем статистику зарплат по министерству в разрезе руководителей соответствующих структурных подразделений.

Сколько зарабатывал начальник административного управления Юрий Лещук

Отметим, что в этой должности на протяжении анализируемого периода (с января 2022-го по август 2023 года) Юрий Лещук работал только до июля 2022 года, после чего занял должность государственного секретаря.

февраль 2022 78 489,30 гривен март 2022 87 114,00 апрель 2022 87 163,12 май 2022 87 079,82 июнь 2022 87 021,70

Сколько зарабатывал руководитель патронатной службы Москаленко С.В.

январь 2022 36 010,30 февраль 2022 43 126,59 март 2022 65 917,60 апрель 2022 65 917,60 май 2022 135 216,94 июнь 2022 66 153,30 июль 2022 66 633,00 август 2022 66 632,60 сентябрь 2022 66 799,00 октябрь 2022 133 515,00 ноябрь 2022 66 910,80 декабрь 2022 99 866,67 январь 2023 66 385,60 февраль 2023 66 385,60 март 2023 66 385,60 апрель 2023 66 385,60 май 2023 66 385,60 июнь 2023 66 385,60 июль 2023 180 734,65

Культура побеждает войну. Фото: Укринформ

Сколько зарабатывал начальник управления культурного наследия и музеев Нечипоренко Ю.В.

январь 2022 55 595,99 февраль 2022 67 220,42 март 2022 62 200,00 апрель 2022 62 200,00 май 2022 62 193,82 июнь 2022 62 658,36 июль 2022 138 174,83 август 2022 53 456,73 сентябрь 2022 65 893,40 октябрь 2022 65 893,40 ноябрь 2022 130 609,63 декабрь 2022 154 327,32

Сколько зарабатывала директор директората культуры и искусства Чужинова И.Ю.

август 2022 40 780,88 сентябрь 2022 49 843,40 октябрь 2022 49 843,40 ноябрь 2022 50 430,00 декабрь 2022 133 431,17 январь 2023 50 797,65 февраль 2023 49 820,00 март 2023 49 720,00 апрель 2023 48 377,46 май 2023 49 761,54 июнь 2023 49 930,00 июль 2023 128 607,22

Сколько получает директор департамента культурного наследия Марьяна Томин

июнь 2022 39 485,35 июль 2022 43 927,00 август 2022 41 377,00 сентябрь 2022 45 743,40 октябрь 2022 43 543,40 ноябрь 2022 65 853,58 декабрь 2022 140 467,17 январь 2023 44 462,00 февраль 2023 43 552,00 март 2023 62 152,00 апрель 2023 62 352,00 май 2023 83 764,35 июнь 2023 94 538,93 июль 2023 32 150,00 август 2023 49 820,00

Бюст Т.Г.Шевченко на фоне разрушений жилого дома. Фото: google.com

Сколько получает начальник управления разрешительно-согласительной документации Наталия Войцещук

август 2022 48 194,71 сентябрь 2022 48 194,71 октябрь 2022 62 993,40 ноябрь 2022 62 286,15 декабрь 2022 14 0530,17 январь 2023 62 380,00 февраль 2023 62 420,00 март 2023 62 120,00 апрель 2023 62 120,00 май 2023 58 187,37 июнь 2023 62 380,00 июль 2023 26 900,00 август 2023 62 120,00

Сколько получает начальник управления контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере культурного наследия Олег Комарницкий

июль 2022 12 636,81 август 2022 50 503,00 сентябрь 2022 62 289,40 октябрь 2022 63 006,10 ноябрь 2022 62 429,20 декабрь 2022 151 013,17 январь 2023 62 904,00 февраль 2023 50 144,00 март 2023 49 694,00 апрель 2023 49 694,00 май 2023 49 744,00 июнь 2023 49 904,00 июль 2023 31 424,00 август 2023 58 392,89

Сколько получает начальник управления социокультурного развития Елена Панамарчук

август 2022 60 293,40 сентябрь 2022 120 586,40 октябрь 2022 120 586,40 ноябрь 2022 68 320,00 декабрь 2022 92 322,17 январь 2023 49 780,00 февраль 2023 43 750,00 март 2023 43 500,00 апрель 2023 55 970,00 май 2023 55 970,00 июнь 2023 55 930,00 июль 2023 100 128,04 август 2023 56 036,78

Современная украинская культура. Фото: google.com

Сколько получает директор департамента финансов Филипченко Т.А.

январь 2022 75 216,84 февраль 2022 89 550,66 март 2022 76 660,00 апрель 2022 76 660,00 май 2022 74 653,82 июнь 2022 76 986,80 июль 2022 76 137,00 август 2022 76 137,00 сентябрь 2022 77 803,23 октябрь 2022 159 598,22 ноябрь 2022 154 527,20 декабрь 2022 101 241,48 январь 2023 87 190,00 февраль 2023 74 628,57 март 2023 74 580,00 апрель 2023 74 580,00 май 2023 74 580,00 июнь 2023 73 137,02 июль 2023 125 696,37 август 2023 33 829,05

Сколько получает генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Петраков Я.В.

январь 2022 24 621,30 февраль 2022 95 969,61 март 2022 59 865,00 апрель 2022 59 865,00 май 2022 60 018,82 июнь 2022 77 789,21 июль 2022 100 134,67 август 2022 69 343,02 сентябрь 2022 54 798,54 октябрь 2022 61 734,56 ноябрь 2022 122 012,20 декабрь 2022 64 474,35 январь 2023 60 498,00 февраль 2023 60 498,00 март 2023 59 873,10 апрель 2023 59 073,04 май 2023 58 451,58 июнь 2023 118 726,80 июль 2023 239 202,90

"Єдині новини" – военная реальность. Источник: oporaua.org

Сколько получает директор департамента поддержки и координации информационных технологий Евгений Тонкопрядов

январь 2022 61 561,16 февраль 2022 68 290,61 март 2022 62 162,40 апрель 2022 62 162,40 май 2022 62 139,65 июнь 2022 62 380,80 июль 2022 63 213,53 август 2022 63 173,40 сентябрь 2022 82 513,40 октябрь 2022 116 137,57 ноябрь 2022 140 011,80 декабрь 2022 88 064,55 январь 2023 63 229,49 февраль 2023 35 215,50 март 2023 73 912,30 апрель 2023 62 120,40 май 2023 62 120,40 июнь 2023 62 352,40 июль 2023 45 416,40 август 2023 53 634,40

Сколько получает начальник управления по работе с персоналом Леся Сидорова

январь 2022 46 976,29 февраль 2022 - март 2022 20 168,96 апрель 2022 62 750,00 май 2022 62 144,88 июнь 2022 62 280,00 июль 2022 66 700,90 август 2022 114 524,18 сентябрь 2022 92 060,60 октябрь 2022 121 771,60 ноябрь 2022 62 162,00 декабрь 2022 121 969,81 январь 2023 62 480,00 февраль 2023 62 720,00 март 2023 62 140,00 апрель 2023 67 110,94 май 2023 62 265,32 июнь 2023 62 480,00 июль 2023 49 282,43 август 2023 116 293,66

Разрушенный россиянами Национальный музей Григория Сковороды в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov/3111

Сколько получает директор департамента правового обеспечения Елена Земляная

январь 2022 49 298,07 февраль 2022 47 707,60 март 2022 63 508,00 апрель 2022 64 388,00 май 2022 72 091,83 июнь 2022 62 571,38 июль 2022 135 052,63 август 2022 63 673,00 сентябрь 2022 63 673,00 октябрь 2022 127 346,00 ноябрь 2022 64 193,67 декабрь 2022 79 174,24 январь 2023 67 066,00 февраль 2023 71 696,00 март 2023 68 432,70 апрель 2023 62 196,00 май 2023 62 196,00 июнь 2023 126 884,20 июль 2023 36 179,10 август 2023 62 251,00

Сколько получает начальник управления документооборота и контроля Жанна Деревянчук

январь 2022 60 360,00 февраль 2022 79 100,42 март 2022 62 200,00 апрель 2022 62 200,00 май 2022 62 173,82 июнь 2022 140 313,14 июль 2022 44 667,00 август 2022 63 035,00 сентябрь 2022 64 357,01 октябрь 2022 122 532,07 ноябрь 2022 67 111,01 декабрь 2022 92 398,33 январь 2023 56 281,16 февраль 2023 62 528,00 март 2023 62 128,00 апрель 2023 60 159,52 май 2023 62 128,00 июнь 2023 62 180,00 июль 2023 109 547,52 август 2023 46 476,87

Значение культуры во время войны трудно переоценить. Фото: nrcu.gov.ua

Сколько получает начальник отдела бухгалтерского учета, статистики, отчетности и закупок – главный бухгалтер Анна Миколайчук

январь 2022 60 467,39 февраль 2022 69 096,61 март 2022 63 514,00 апрель 2022 64 012,00 май 2022 62 125,82 июнь 2022 63 647,70 июль 2022 63 839,00 август 2022 64 059,00 сентябрь 2022 131 927,69 октябрь 2022 110 012,36 ноябрь 2022 126 787,20 декабрь 2022 92 806,90 январь 2023 62 310,00 февраль 2023 62 650,00 март 2023 62 150,00 апрель 2023 45 620,00 май 2023 83 786,24 июнь 2023 69 744,24 июль 2023 34 630,00 август 2023 145 876,64

Сколько получает начальник управления международного сотрудничества и протокола Ирина Страшненко

январь 2022 44 499,39 февраль 2022 57 892,71 март 2022 51 330,00 апрель 2022 57 472,00 май 2022 55 925,82 июнь 2022 84 401,78 июль 2022 111 767,58 август 2022 55 098,78 сентябрь 2022 55 354,19 октябрь 2022 115 566,40 ноябрь 2022 56 540,61 декабрь 2022 97 909,04 январь 2023 54 268,55 февраль 2023 50 972,00 март 2023 50 477,60 апрель 2023 52 639,27 май 2023 50 300,00 июнь 2023 49 760,00 июль 2023 101 939,03 август 2023 45 970,00

Искусство во время войны. Фото: lb.ua

Сколько получает начальник управления коммуникаций Сергей Самойленко

январь 2022 44 880,00 февраль 2022 50 280,00 март 2022 43 545,00 апрель 2022 50 600,00 май 2022 49 793,82 июнь 2022 112 192,50 июль 2022 37 576,57 август 2022 50 955,77 сентябрь 2022 42 853,48 октябрь 2022 103 612,83 ноябрь 2022 54 445,20 декабрь 2022 77 827,33 январь 2023 43 004,07 февраль 2023 64 044,58 март 2023 49 720,00 апрель 2023 42 212,00 май 2023 50 720,00 июнь 2023 50 480,00 июль 2023 95 541,49 август 2023 40 275,44

Сколько зарабатывает заведующий сектором предотвращения и выявления коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами Дмитрий Падалко