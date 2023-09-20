Сколько зарабатывают чиновники Минкульта во время войны

Сто тысяч – не предел. Сколько зарабатывают руководители среднего звена в Минкультуры во время войны
Война не снизила зарплаты украинских чиновников — они продолжают зарабатывать десятки, а то и сотни тысяч гривен в месяц.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций про официальные заработки украинских чиновников во время войны. В прошлый раз мы писали о зарплатах высшего руководства Министерства культуры и информационной политики Украины — министра и его заместителей.
Однако это еще не все — в распоряжении редакции есть информация о зарплатах руководителей более двух десятков управлений, департаментов и отделов Минкульта.
Публикуем статистику зарплат по министерству в разрезе руководителей соответствующих структурных подразделений.
Сколько зарабатывал начальник административного управления Юрий Лещук
Отметим, что в этой должности на протяжении анализируемого периода (с января 2022-го по август 2023 года) Юрий Лещук работал только до июля 2022 года, после чего занял должность государственного секретаря.
|февраль 2022
|78 489,30 гривен
|март 2022
|87 114,00
|апрель 2022
|87 163,12
|май 2022
|87 079,82
|июнь 2022
|87 021,70
Сколько зарабатывал руководитель патронатной службы Москаленко С.В.
|январь 2022
|36 010,30
|февраль 2022
|43 126,59
|март 2022
|65 917,60
|апрель 2022
|65 917,60
|май 2022
|135 216,94
|июнь 2022
|66 153,30
|июль 2022
|66 633,00
|август 2022
|66 632,60
|сентябрь 2022
|66 799,00
|октябрь 2022
|133 515,00
|ноябрь 2022
|66 910,80
|декабрь 2022
|99 866,67
|январь 2023
|66 385,60
|февраль 2023
|66 385,60
|март 2023
|66 385,60
|апрель 2023
|66 385,60
|май 2023
|66 385,60
|июнь 2023
|66 385,60
|июль 2023
|180 734,65
Сколько зарабатывал начальник управления культурного наследия и музеев Нечипоренко Ю.В.
|январь 2022
|55 595,99
|февраль 2022
|67 220,42
|март 2022
|62 200,00
|апрель 2022
|62 200,00
|май 2022
|62 193,82
|июнь 2022
|62 658,36
|июль 2022
|138 174,83
|август 2022
|53 456,73
|сентябрь 2022
|65 893,40
|октябрь 2022
|65 893,40
|ноябрь 2022
|130 609,63
|декабрь 2022
|154 327,32
Сколько зарабатывала директор директората культуры и искусства Чужинова И.Ю.
|август 2022
|40 780,88
|сентябрь 2022
|49 843,40
|октябрь 2022
|49 843,40
|ноябрь 2022
|50 430,00
|декабрь 2022
|133 431,17
|январь 2023
|50 797,65
|февраль 2023
|49 820,00
|март 2023
|49 720,00
|апрель 2023
|48 377,46
|май 2023
|49 761,54
|июнь 2023
|49 930,00
|июль 2023
|128 607,22
Сколько получает директор департамента культурного наследия Марьяна Томин
|июнь 2022
|39 485,35
|июль 2022
|43 927,00
|август 2022
|41 377,00
|сентябрь 2022
|45 743,40
|октябрь 2022
|43 543,40
|ноябрь 2022
|65 853,58
|декабрь 2022
|140 467,17
|январь 2023
|44 462,00
|февраль 2023
|43 552,00
|март 2023
|62 152,00
|апрель 2023
|62 352,00
|май 2023
|83 764,35
|июнь 2023
|94 538,93
|июль 2023
|32 150,00
|август 2023
|49 820,00
Сколько получает начальник управления разрешительно-согласительной документации Наталия Войцещук
|август 2022
|48 194,71
|сентябрь 2022
|48 194,71
|октябрь 2022
|62 993,40
|ноябрь 2022
|62 286,15
|декабрь 2022
|14 0530,17
|январь 2023
|62 380,00
|февраль 2023
|62 420,00
|март 2023
|62 120,00
|апрель 2023
|62 120,00
|май 2023
|58 187,37
|июнь 2023
|62 380,00
|июль 2023
|26 900,00
|август 2023
|62 120,00
Сколько получает начальник управления контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере культурного наследия Олег Комарницкий
|июль 2022
|12 636,81
|август 2022
|50 503,00
|сентябрь 2022
|62 289,40
|октябрь 2022
|63 006,10
|ноябрь 2022
|62 429,20
|декабрь 2022
|151 013,17
|январь 2023
|62 904,00
|февраль 2023
|50 144,00
|март 2023
|49 694,00
|апрель 2023
|49 694,00
|май 2023
|49 744,00
|июнь 2023
|49 904,00
|июль 2023
|31 424,00
|август 2023
|58 392,89
Сколько получает начальник управления социокультурного развития Елена Панамарчук
|август 2022
|60 293,40
|сентябрь 2022
|120 586,40
|октябрь 2022
|120 586,40
|ноябрь 2022
|68 320,00
|декабрь 2022
|92 322,17
|январь 2023
|49 780,00
|февраль 2023
|43 750,00
|март 2023
|43 500,00
|апрель 2023
|55 970,00
|май 2023
|55 970,00
|июнь 2023
|55 930,00
|июль 2023
|100 128,04
|август 2023
|56 036,78
Сколько получает директор департамента финансов Филипченко Т.А.
|январь 2022
|75 216,84
|февраль 2022
|89 550,66
|март 2022
|76 660,00
|апрель 2022
|76 660,00
|май 2022
|74 653,82
|июнь 2022
|76 986,80
|июль 2022
|76 137,00
|август 2022
|76 137,00
|сентябрь 2022
|77 803,23
|октябрь 2022
|159 598,22
|ноябрь 2022
|154 527,20
|декабрь 2022
|101 241,48
|январь 2023
|87 190,00
|февраль 2023
|74 628,57
|март 2023
|74 580,00
|апрель 2023
|74 580,00
|май 2023
|74 580,00
|июнь 2023
|73 137,02
|июль 2023
|125 696,37
|август 2023
|33 829,05
Сколько получает генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Петраков Я.В.
|январь 2022
|24 621,30
|февраль 2022
|95 969,61
|март 2022
|59 865,00
|апрель 2022
|59 865,00
|май 2022
|60 018,82
|июнь 2022
|77 789,21
|июль 2022
|100 134,67
|август 2022
|69 343,02
|сентябрь 2022
|54 798,54
|октябрь 2022
|61 734,56
|ноябрь 2022
|122 012,20
|декабрь 2022
|64 474,35
|январь 2023
|60 498,00
|февраль 2023
|60 498,00
|март 2023
|59 873,10
|апрель 2023
|59 073,04
|май 2023
|58 451,58
|июнь 2023
|118 726,80
|июль 2023
|239 202,90
Сколько получает директор департамента поддержки и координации информационных технологий Евгений Тонкопрядов
|январь 2022
|61 561,16
|февраль 2022
|68 290,61
|март 2022
|62 162,40
|апрель 2022
|62 162,40
|май 2022
|62 139,65
|июнь 2022
|62 380,80
|июль 2022
|63 213,53
|август 2022
|63 173,40
|сентябрь 2022
|82 513,40
|октябрь 2022
|116 137,57
|ноябрь 2022
|140 011,80
|декабрь 2022
|88 064,55
|январь 2023
|63 229,49
|февраль 2023
|35 215,50
|март 2023
|73 912,30
|апрель 2023
|62 120,40
|май 2023
|62 120,40
|июнь 2023
|62 352,40
|июль 2023
|45 416,40
|август 2023
|53 634,40
Сколько получает начальник управления по работе с персоналом Леся Сидорова
|январь 2022
|46 976,29
|февраль 2022
|-
|март 2022
|20 168,96
|апрель 2022
|62 750,00
|май 2022
|62 144,88
|июнь 2022
|62 280,00
|июль 2022
|66 700,90
|август 2022
|114 524,18
|сентябрь 2022
|92 060,60
|октябрь 2022
|121 771,60
|ноябрь 2022
|62 162,00
|декабрь 2022
|121 969,81
|январь 2023
|62 480,00
|февраль 2023
|62 720,00
|март 2023
|62 140,00
|апрель 2023
|67 110,94
|май 2023
|62 265,32
|июнь 2023
|62 480,00
|июль 2023
|49 282,43
|август 2023
|116 293,66
Сколько получает директор департамента правового обеспечения Елена Земляная
|январь 2022
|49 298,07
|февраль 2022
|47 707,60
|март 2022
|63 508,00
|апрель 2022
|64 388,00
|май 2022
|72 091,83
|июнь 2022
|62 571,38
|июль 2022
|135 052,63
|август 2022
|63 673,00
|сентябрь 2022
|63 673,00
|октябрь 2022
|127 346,00
|ноябрь 2022
|64 193,67
|декабрь 2022
|79 174,24
|январь 2023
|67 066,00
|февраль 2023
|71 696,00
|март 2023
|68 432,70
|апрель 2023
|62 196,00
|май 2023
|62 196,00
|июнь 2023
|126 884,20
|июль 2023
|36 179,10
|август 2023
|62 251,00
Сколько получает начальник управления документооборота и контроля Жанна Деревянчук
|январь 2022
|60 360,00
|февраль 2022
|79 100,42
|март 2022
|62 200,00
|апрель 2022
|62 200,00
|май 2022
|62 173,82
|июнь 2022
|140 313,14
|июль 2022
|44 667,00
|август 2022
|63 035,00
|сентябрь 2022
|64 357,01
|октябрь 2022
|122 532,07
|ноябрь 2022
|67 111,01
|декабрь 2022
|92 398,33
|январь 2023
|56 281,16
|февраль 2023
|62 528,00
|март 2023
|62 128,00
|апрель 2023
|60 159,52
|май 2023
|62 128,00
|июнь 2023
|62 180,00
|июль 2023
|109 547,52
|август 2023
|46 476,87
Сколько получает начальник отдела бухгалтерского учета, статистики, отчетности и закупок – главный бухгалтер Анна Миколайчук
|январь 2022
|60 467,39
|февраль 2022
|69 096,61
|март 2022
|63 514,00
|апрель 2022
|64 012,00
|май 2022
|62 125,82
|июнь 2022
|63 647,70
|июль 2022
|63 839,00
|август 2022
|64 059,00
|сентябрь 2022
|131 927,69
|октябрь 2022
|110 012,36
|ноябрь 2022
|126 787,20
|декабрь 2022
|92 806,90
|январь 2023
|62 310,00
|февраль 2023
|62 650,00
|март 2023
|62 150,00
|апрель 2023
|45 620,00
|май 2023
|83 786,24
|июнь 2023
|69 744,24
|июль 2023
|34 630,00
|август 2023
|145 876,64
Сколько получает начальник управления международного сотрудничества и протокола Ирина Страшненко
|январь 2022
|44 499,39
|февраль 2022
|57 892,71
|март 2022
|51 330,00
|апрель 2022
|57 472,00
|май 2022
|55 925,82
|июнь 2022
|84 401,78
|июль 2022
|111 767,58
|август 2022
|55 098,78
|сентябрь 2022
|55 354,19
|октябрь 2022
|115 566,40
|ноябрь 2022
|56 540,61
|декабрь 2022
|97 909,04
|январь 2023
|54 268,55
|февраль 2023
|50 972,00
|март 2023
|50 477,60
|апрель 2023
|52 639,27
|май 2023
|50 300,00
|июнь 2023
|49 760,00
|июль 2023
|101 939,03
|август 2023
|45 970,00
Сколько получает начальник управления коммуникаций Сергей Самойленко
|январь 2022
|44 880,00
|февраль 2022
|50 280,00
|март 2022
|43 545,00
|апрель 2022
|50 600,00
|май 2022
|49 793,82
|июнь 2022
|112 192,50
|июль 2022
|37 576,57
|август 2022
|50 955,77
|сентябрь 2022
|42 853,48
|октябрь 2022
|103 612,83
|ноябрь 2022
|54 445,20
|декабрь 2022
|77 827,33
|январь 2023
|43 004,07
|февраль 2023
|64 044,58
|март 2023
|49 720,00
|апрель 2023
|42 212,00
|май 2023
|50 720,00
|июнь 2023
|50 480,00
|июль 2023
|95 541,49
|август 2023
|40 275,44
Сколько зарабатывает заведующий сектором предотвращения и выявления коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами Дмитрий Падалко
|январь 2022
|48 535,39
|февраль 2022
|55 476,61
|март 2022
|49 802,00
|апрель 2022
|50 240,00
|май 2022
|49 693,82
|июнь 2022
|50 215,70
|июль 2022
|50 727,00
|август 2022
|50 127,00
|сентябрь 2022
|50 293,40
|октябрь 2022
|100 503,40
|ноябрь 2022
|50 405,20
|декабрь 2022
|76 118,77
|январь 2023
|49 880,00
|февраль 2023
|49 420,00
|март 2023
|49 720,00
|апрель 2023
|49 720,00
|май 2023
|49 720,00
|июнь 2023
|49 880,00
|июль 2023
|39 631,32
|август 2023
|43720,00