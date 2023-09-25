Які зарплати отримують чиновники Міністерства захисту довкілля

Скільки коштує захищати природу: оприлюднено зарплати чиновників Міністерства захисту довкілля
Скільки в Україні платять за захист природи? Захищати ж бо природу — справа нелегка і коштовна. Дозволити собі це можуть переважно країни не бідні. Хоча справа, звичайно, в пріоритетах. Україна, судячи із розміру зарплат держчиновників, — не бідна країна.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Міністерство надало інформацію щодо зарплат своїх співробітників починаючи з червня 2022 року і без вказання ПІБ.
Наразі керівний склад міністерства виглядає так:
- міністр — Руслан Стрілець
- державний секретар — Євдокія Ярова
- перший заступник міністра — Олександр Краснолуцький
- заступник міністра з питань європейської інтеграції — Євгеній Федоренко
- заступник міністра — Вікторія Киреєва
- заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Сергій Власенко
- заступник міністра — Олена Крамаренко
Скільки заробляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
|червень 2022
|91 600,91
|липень 2022
|91 604,60
|серпень 2022
|91 604,60
|вересень 2022
|91 604,60
|жовтень 2022
|91 604,60
|листопад 2022
|91 604,60
|грудень 2022
|91 607,20
|січень 2023
|91 524,00
|лютий 2023
|91 524,00
|березень 2023
|91 524,00
|квітень 2023
|98 862,00
|травень 2023
|98 862,00
|червень 2023
|98 862,00
|липень 2023
|98 862,00
|серпень 2023
|98 862,00
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Скільки заробляє перший заступник міністра
|червень 2022
|78 939,45
|липень 2022
|78 939,45
|серпень 2022
|85 803,75
|вересень 2022
|78 939,45
|жовтень 2022
|78 939,45
|листопад 2022
|85 803,75
|грудень 2022
|72 075,15
|січень 2023
|78 939,45
|лютий 2023
|78 939,45
|березень 2023
|78 939,45
|квітень 2023
|147 233,72
|травень 2023
|85 269,05
|червень 2023
|85 269,05
|липень 2023
|85 269,05
|серпень 2023
|100 098,45
Скільки заробляють заступники міністра
Міністерство надало інформацію щодо зарплат окремо по кожному із заступників міністра, але без вказання їхнього ПІБ. Разом з тим, зарплати заступників міністра майже не відрізняються. Тож нижче наводимо статистику умовно середньої зарплати заступника міністра.
|червень 2022
|83 939,45
|липень 2022
|78 939,45
|серпень 2022
|85 803,75
|вересень 2022
|68 643,00
|жовтень 2022
|78 939,45
|листопад 2022
|85 803,75
|грудень 2022
|100 218,78
|січень 2023
|68 643,00
|лютий 2023
|68 643,00
|березень 2023
|78 939,45
|квітень 2023
|74 147,00
|травень 2023
|74 147,00
|червень 2023
|74 147,00
|липень 2023
|74 147,00
|серпень 2023
|62 451,49
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Скільки заробляє державний секретар міністерства
|червень 2022
|136 310,89
|липень 2022
|131 452,00
|серпень 2022
|131 452,00
|вересень 2022
|131 452,00
|жовтень 2022
|131 452,00
|листопад 2022
|131 452,00
|грудень 2022
|131 459,98
|січень 2023
|97 290,00
|лютий 2023
|97 290,00
|березень 2023
|97 290,00
|квітень 2023
|97 290,00
|травень 2023
|97 290,00
|червень 2023
|97 290,00
|липень 2023
|97 290,00
|серпень 2023
|104 430,00
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про зарплати міністра культури та його заступників.
Також ми публікували статистику зарплат керівників середньої ланки в Мінкультури.