Які зарплати отримують чиновники Міністерства захисту довкілля

Керівництво Мінприроди. Зліва-направо: перший заступник міністра Олександр Краснолуцький, міністр Руслан Стрілець, заступниця міністра Вікторія Киреєва. Колаж: Новини.LIVE

Скільки в Україні платять за захист природи? Захищати ж бо природу — справа нелегка і коштовна. Дозволити собі це можуть переважно країни не бідні. Хоча справа, звичайно, в пріоритетах. Україна, судячи із розміру зарплат держчиновників, — не бідна країна.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністерство надало інформацію щодо зарплат своїх співробітників починаючи з червня 2022 року і без вказання ПІБ.

Наразі керівний склад міністерства виглядає так:

міністр — Руслан Стрілець

державний секретар — Євдокія Ярова

перший заступник міністра — Олександр Краснолуцький

заступник міністра з питань європейської інтеграції — Євгеній Федоренко

заступник міністра — Вікторія Киреєва

заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Сергій Власенко

заступник міністра — Олена Крамаренко

Скільки заробляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

червень 2022 91 600,91 липень 2022 91 604,60 серпень 2022 91 604,60 вересень 2022 91 604,60 жовтень 2022 91 604,60 листопад 2022 91 604,60 грудень 2022 91 607,20 січень 2023 91 524,00 лютий 2023 91 524,00 березень 2023 91 524,00 квітень 2023 98 862,00 травень 2023 98 862,00 червень 2023 98 862,00 липень 2023 98 862,00 серпень 2023 98 862,00

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Скільки заробляє перший заступник міністра

червень 2022 78 939,45 липень 2022 78 939,45 серпень 2022 85 803,75 вересень 2022 78 939,45 жовтень 2022 78 939,45 листопад 2022 85 803,75 грудень 2022 72 075,15 січень 2023 78 939,45 лютий 2023 78 939,45 березень 2023 78 939,45 квітень 2023 147 233,72 травень 2023 85 269,05 червень 2023 85 269,05 липень 2023 85 269,05 серпень 2023 100 098,45

Скільки заробляють заступники міністра

Міністерство надало інформацію щодо зарплат окремо по кожному із заступників міністра, але без вказання їхнього ПІБ. Разом з тим, зарплати заступників міністра майже не відрізняються. Тож нижче наводимо статистику умовно середньої зарплати заступника міністра.

червень 2022 83 939,45 липень 2022 78 939,45 серпень 2022 85 803,75 вересень 2022 68 643,00 жовтень 2022 78 939,45 листопад 2022 85 803,75 грудень 2022 100 218,78 січень 2023 68 643,00 лютий 2023 68 643,00 березень 2023 78 939,45 квітень 2023 74 147,00 травень 2023 74 147,00 червень 2023 74 147,00 липень 2023 74 147,00 серпень 2023 62 451,49

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Скільки заробляє державний секретар міністерства

червень 2022 136 310,89 липень 2022 131 452,00 серпень 2022 131 452,00 вересень 2022 131 452,00 жовтень 2022 131 452,00 листопад 2022 131 452,00 грудень 2022 131 459,98 січень 2023 97 290,00 лютий 2023 97 290,00 березень 2023 97 290,00 квітень 2023 97 290,00 травень 2023 97 290,00 червень 2023 97 290,00 липень 2023 97 290,00 серпень 2023 104 430,00

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про зарплати міністра культури та його заступників.

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