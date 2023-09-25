Какие зарплаты получают чиновники Министерства защиты окружающей среды

Руководство Минприроды. Слева-направо: первый замминистра Александр Краснолуцкий, министр Руслан Стрилець, замминистра Виктория Киреева. Коллаж: Новини.LIVE

Сколько в Украине платят за защиту природы? Ведь защищать природу — дело нелегкое и дорогостоящее. Позволить себе это могут преимущественно страны не бедные. Хотя дело, конечно, в приоритетах. Украина, судя по размеру зарплат госчиновников, не бедная страна.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министерство предоставило информацию о зарплатах своих сотрудников начиная с июня 2022 года и без указания ФИО.

В настоящее время руководящий состав министерства выглядит так:

министр — Руслан Стрилець

государственный секретарь — Евдокия Ярова

первый заместитель министра — Александр Краснолуцкий

заместитель министра по вопросам европейской интеграции — Евгений Федоренко

заместитель министра — Виктория Киреева

заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Сергей Власенко

заместитель министра — Елена Крамаренко

Сколько зарабатывает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

июнь 2022 91 600,91 июль 2022 91 604,60 август 2022 91 604,60 сентябрь 2022 91 604,60 октябрь 2022 91 604,60 ноябрь 2022 91 604,60 декабрь 2022 91 607,20 январь 2023 91 524,00 февраль 2023 91 524,00 март 2023 91 524,00 апрель 2023 98 862,00 май 2023 98 862,00 июнь 2023 98 862,00 июль 2023 98 862,00 август 2023 98 862,00

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Сколько зарабатывает первый замминистра

июнь 2022 78 939,45 июль 2022 78 939,45 август 2022 85 803,75 сентябрь 2022 78 939,45 октябрь 2022 78 939,45 ноябрь 2022 85 803,75 декабрь 2022 72 075,15 январь 2023 78 939,45 февраль 2023 78 939,45 март 2023 78 939,45 апрель 2023 147 233,72 май 2023 85 269,05 июнь 2023 85 269,05 июль 2023 85 269,05 август 2023 100 098,45

Сколько зарабатывают заместители министра

Министерство предоставило информацию о зарплатах отдельно по каждому из заместителей министра, но без указания их ФИО. Вместе с тем зарплаты заместителей министра почти не отличаются. Ниже приводим статистику условно средней зарплаты замминистра.

июнь 2022 83 939,45 июль 2022 78 939,45 август 2022 85 803,75 сентябрь 2022 68 643,00 октябрь 2022 78 939,45 ноябрь 2022 85 803,75 декабрь 2022 100 218,78 январь 2023 68 643,00 февраль 2023 68 643,00 март 2023 78 939,45 апрель 2023 74 147,00 май 2023 74 147,00 июнь 2023 74 147,00 июль 2023 74 147,00 август 2023 62 451,49

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Сколько зарабатывает государственный секретарь министерства

июнь 2022 136 310,89 июль 2022 131 452,00 август 2022 131 452,00 сентябрь 2022 131 452,00 октябрь 2022 131 452,00 ноябрь 2022 131 452,00 декабрь 2022 131 459,98 январь 2023 97 290,00 февраль 2023 97 290,00 март 2023 97 290,00 апрель 2023 97 290,00 май 2023 97 290,00 июнь 2023 97 290,00 июль 2023 97 290,00 август 2023 104 430,00

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о зарплатах министра культуры и его заместителей.

Также мы публиковали статистику зарплат руководителей среднего звена в Минкультуры.