Какие зарплаты получают чиновники Министерства защиты окружающей среды

Сколько стоит спасать природу: обнародованы зарплаты чиновников Министерства защиты окружающей среды
Сколько в Украине платят за защиту природы? Ведь защищать природу — дело нелегкое и дорогостоящее. Позволить себе это могут преимущественно страны не бедные. Хотя дело, конечно, в приоритетах. Украина, судя по размеру зарплат госчиновников, не бедная страна.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Министерство предоставило информацию о зарплатах своих сотрудников начиная с июня 2022 года и без указания ФИО.
В настоящее время руководящий состав министерства выглядит так:
- министр — Руслан Стрилець
- государственный секретарь — Евдокия Ярова
- первый заместитель министра — Александр Краснолуцкий
- заместитель министра по вопросам европейской интеграции — Евгений Федоренко
- заместитель министра — Виктория Киреева
- заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Сергей Власенко
- заместитель министра — Елена Крамаренко
Сколько зарабатывает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
|июнь 2022
|91 600,91
|июль 2022
|91 604,60
|август 2022
|91 604,60
|сентябрь 2022
|91 604,60
|октябрь 2022
|91 604,60
|ноябрь 2022
|91 604,60
|декабрь 2022
|91 607,20
|январь 2023
|91 524,00
|февраль 2023
|91 524,00
|март 2023
|91 524,00
|апрель 2023
|98 862,00
|май 2023
|98 862,00
|июнь 2023
|98 862,00
|июль 2023
|98 862,00
|август 2023
|98 862,00
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Сколько зарабатывает первый замминистра
|июнь 2022
|78 939,45
|июль 2022
|78 939,45
|август 2022
|85 803,75
|сентябрь 2022
|78 939,45
|октябрь 2022
|78 939,45
|ноябрь 2022
|85 803,75
|декабрь 2022
|72 075,15
|январь 2023
|78 939,45
|февраль 2023
|78 939,45
|март 2023
|78 939,45
|апрель 2023
|147 233,72
|май 2023
|85 269,05
|июнь 2023
|85 269,05
|июль 2023
|85 269,05
|август 2023
|100 098,45
Сколько зарабатывают заместители министра
Министерство предоставило информацию о зарплатах отдельно по каждому из заместителей министра, но без указания их ФИО. Вместе с тем зарплаты заместителей министра почти не отличаются. Ниже приводим статистику условно средней зарплаты замминистра.
|июнь 2022
|83 939,45
|июль 2022
|78 939,45
|август 2022
|85 803,75
|сентябрь 2022
|68 643,00
|октябрь 2022
|78 939,45
|ноябрь 2022
|85 803,75
|декабрь 2022
|100 218,78
|январь 2023
|68 643,00
|февраль 2023
|68 643,00
|март 2023
|78 939,45
|апрель 2023
|74 147,00
|май 2023
|74 147,00
|июнь 2023
|74 147,00
|июль 2023
|74 147,00
|август 2023
|62 451,49
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Сколько зарабатывает государственный секретарь министерства
|июнь 2022
|136 310,89
|июль 2022
|131 452,00
|август 2022
|131 452,00
|сентябрь 2022
|131 452,00
|октябрь 2022
|131 452,00
|ноябрь 2022
|131 452,00
|декабрь 2022
|131 459,98
|январь 2023
|97 290,00
|февраль 2023
|97 290,00
|март 2023
|97 290,00
|апрель 2023
|97 290,00
|май 2023
|97 290,00
|июнь 2023
|97 290,00
|июль 2023
|97 290,00
|август 2023
|104 430,00
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о зарплатах министра культуры и его заместителей.
Также мы публиковали статистику зарплат руководителей среднего звена в Минкультуры.