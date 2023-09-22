Скільки заробляють начальники виправних колоній в Україні

Керівники виправних закладів в Україні отримують відносно не дуже високі зарплати. Колаж: Новини.LIVE

Керівники державних установ з виконання кримінальних покарань — тюрем та виправних колоній — почасти отримують за свою роботу в рази менші кошти, ніж керівники великих цивільних державних підприємств.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників досить специфічних державних підприємств, підпорядкованих Міністерству юстиції, а саме — виправних колоній.

Скільки заробляє начальник Вінницької виправної колонії (№86)

січень 2022 18 494,62 гривень лютий 2022 24 812,62 березень 2022 25 049,54 квітень 2022 25 530,77 травень 2022 26 935,40 червень 2022 53 590,76 липень 2022 29 566,29 серпень 2022 28 477,60 вересень 2022 28 477,60 жовтень 2022 28 477,60 листопад 2022 28 591,68 грудень 2022 78 842,67 січень 2023 12 589,20 лютий 2023 36 866,70 березень 2023 31 045,95 квітень 2023 60 670,35 травень 2023 31 045,95 червень 2023 31 045,95 липень 2023 34 204,95 серпень 2023 55 247,40

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Скільки заробляє начальник Могилів-Подільської виправної колонії (№114)

січень 2022 19 109,19 лютий 2022 25 558,35 березень 2022 28 728,35 квітень 2022 25 558,35 травень 2022 27 701,01 червень 2022 50 528,69 липень 2022 30 390,00 серпень 2022 26 167,80 вересень 2022 32 507,80 жовтень 2022 29 337,80 листопад 2022 29 480,80 грудень 2022 79 931,33 січень 2023 18 546,00 лютий 2023 24 886,00 березень 2023 31 226,00 квітень 2023 31 226,00 травень 2023 31 226,00 червень 2023 31 226,00 липень 2023 31 226,00 серпень 2023 64 829,50

Вибір вищезгаданих державних підприємств продиктований тим фактом, що саме ці підприємства надіслали в редакцію дані про зарплати своїх керівників у відповідь на запит до Міністерства юстиції щодо зарплат керівництва самого міністерства та підпорядкованих йому державних підприємств.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про зарплати в Кабінеті Міністрів та Міністерстві культури.