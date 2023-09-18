Зарплати держслужбовців Мінкультури в 2022-2023 роках — шокуючий рейтинг

Зліва направо: Ростислав Карандєєв, Тарас Шевченко, Олександр Ткаченко. Новини.LIVE

Новини.LIVE розпочинають серію публікацій про офіційні заробітки українських чиновників під час війни. Громадяни мають право знати, які кошти отримують державні службовці, оскільки їхню роботу оплачуємо всі ми через податки, що сплачуються до державного бюджету.

Першим на редакційний запит відгукнулось Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Наводимо дані про зарплати в міністерстві за період з січня 2022-го по серпень 2023 року. Забігаючи наперед, зазначимо, що найбільш "урожайними" для керівництва міністерства виявились жовтень, листопад і грудень 2022 року, а також серпень 2023-го. В ці місяці окремі керівники заробляли майже вдвічі більше, ніж зазвичай. Йдеться про суми понад 100 тисяч гривень на місяць.

Скільки заробляв міністр Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко. Фото: chytomo.com

За період до свого звільнення в липні 2023 року міністр Олександр Ткаченко заробляв такі гроші (включаючи компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, в гривнях):

січень 2022 — 60 520,24

лютий 2022 — 71 688,04

березень 2022 — 70 970,00

квітень 2022 — 76 269,00

травень 2022 — 76 269,00

червень 2022 — 76 510,88

липень 2022 — 76 269,00

серпень 2022 — 77 693,38

вересень 2022 — 78 509,04

жовтень 2022 — 76 422,40

листопад 2022 — 55 500,17

грудень 2022 — 97 994,51

січень 2023 — 76 351,44

лютий 2023 — 76 269,00

березень 2023 — 76 970,03

квітень 2023 — 76 270,00

травень 2023 — 88 360,64

червень 2023 — 83 023,09

липень 2023 — 204 087,99

В міністерстві повідомили, що в зазначений період матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань міністру Олександру Ткаченку не надавалася.

Скільки заробляє перший заступник міністра Ростислав Карандєєв

Ростислав Карандєєв. Фото: chytomo.com

січень 2022 — 71 332,20

лютий 2022 — 75 575,70

березень 2022 — 73 453,95

квітень 2022 — 78 938,30

травень 2022 — 78 938,30

червень 2022 — 78 938,30

липень 2022 — 78 938,30

серпень 2022 — 78 938,30

вересень 2022 — 79 091,70

жовтень 2022 — 158 106,70

листопад 2022 — 163 359,34

грудень 2022 — 129 921,30

січень 2023 — 46 102,71

лютий 2023 — 78 938,30

березень 2023 — 78 951,59

квітень 2023 — 78 939,45

травень 2023 — 89 626,24

червень 2023 — 85 269,05

липень 2023 — 17 3245,10

серпень 2023 — 85 269,05

Скільки заробляла заступниця міністра Лариса Петасюк

січень 2022 — 71 332,20

лютий 2022 — 75 575,70

березень 2022 — 73 453,95

квітень 2022 — 78 938,30

травень 2022 — 157 336,76

червень 2022 — 50 233,46

липень 2022 — 68 664,34

Наразі Лариса Петасюк не працює в міністерстві.

Скільки заробляла заступниця міністра Галина Григоренко

липень 2022 — 26 149,33

серпень 2022 — 70 347,39

вересень 2022 — 68 659,75

жовтень 2022 — 137 084,81

листопад 2022 — 64 741,06

грудень 2022 — 173 104,34

січень 2023 — 78 939,30

лютий 2023 — 79 283,67

березень 2023 — 79 258,81

квітень 2023 — 77 777,80

травень 2023 — 90 215,86

червень 2023 — 85 628,87

липень 2023 — 75 551,18

серпень 2023 — 135 798,42

В серпні Галина Григоренко пішла з міністерства.

Скільки заробляє заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар

Анастасія Бондар. Фото: genderindetail.org.ua

січень 2022 — 52 560,57

лютий 2022 — 93 866,00

березень 2022 — 73 453,95

квітень 2022 — 78 938,30

травень 2022 — 78 806,02

червень 2022 — 97 440,43

липень 2022 — 56 384,50

серпень 2022 — 78 938,30

вересень 2022 — 78 955,92

жовтень 2022 — 154 282,40

листопад 2022 — 157 883,10

грудень 2022 — 130 748,41

січень 2023 — 69 742,09

лютий 2023 — 78 938,30

березень 2023 — 78 949,93

квітень 2023 — 77 287,22

травень 2023 — 89 056,56

червень 2023 — 85 269,05

липень 2023 — 164 147,60

серпень 2023 — 85 269,05

Скільки заробляла заступниця міністра Катерина Чуєва

січень 2022 — 61 582,83

лютий 2022 — 49 652,64

березень 2022 — 63 873,00

квітень 2022 — 73 445,81

травень 2022 — 68 642,00

червень 2022 — 99 152,62

липень 2022 — 80 576,52

серпень 2022 — 68 695,39

вересень 2022 — 68 753,25

жовтень 2022 — 131 869,00

листопад 2022 — 124 330,18

грудень 2022 — 109 971,03

січень 2023 — 77 610,43

лютий 2023 — 79 260,24

березень 2023 — 56 763,97

квітень 2023 — 103 543,65

травень 2023 — 91 220,19

червень 2023 — 84 895,11

липень 2023 — 169 034,97

серпень 2023 — 114 182,76

В серпні 2023 року Катерина Чуєва звільнилась з міністерства.

Скільки заробляє заступник міністра з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко

Тарас Шевченко. Фото: Укрінформ

січень 2022 — 69 816,93

лютий 2022 — 75 240,68

березень 2022 — 73 453,95

квітень 2022 — 78 938,30

травень 2022 — 78 938,30

червень 2022 — 158 718,62

липень 2022 — 78 425,70

серпень 2022 — 68 642,30

вересень 2022 — 79 091,70

жовтень 2022 — 157 211,07

листопад 2022 — 157 933,30

грудень 2022 — 96 306,90

січень 2023 — 78 938,30

лютий 2023 — 78 938,30

березень 2023 — 80 254,43

квітень 2023 — 78 939,45

травень 2023 — 91 542,70

червень 2023 — 85 393,22

липень 2023 — 84 744,37

серпень 2023 — 179 703,06

Скільки заробляв державний секретар Ярема Дуль

січень 2022 — 79 212,63

лютий 2022 — 1 075,41

Наразі Ярема Дуль в міністерстві не працює.

Скільки заробляє державний секретар Юрій Лещук

липень 2022 — 64 926,22

серпень 2022 — 79 142,00

вересень 2022 — 79 142,00

жовтень 2022 — 79 142,00

листопад 2022 — 79 142,00

грудень 2022 — 99 866,67

січень 2023 — 79 142,00

лютий 2023 — 81 016,25

березень 2023 — 84 497,00

квітень 2023 — 88 743,46

травень 2023 — 85 568,00

червень 2023 — 174 809,47

липень 2023 — 85 568,00

серпень 2023 — 112 993,94

Це ще не все. В розпорядженні Новини.LIVE — інформація про зарплати керівників понад двох десятків управлінь, департаментів та відділів міністерства. Читайте в наступних публікаціях.