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Сколько украинские чиновники зарабатывают во время войны: минкультуры и информполитики

18 сентября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Зарплаты госслужащих Минкультуры в 2022-2023 годах — шокирующий рейтинг
Слева направо: Ростислав Карандеев, Тарас Шевченко, Александр Ткаченко. Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Новини.LIVE начинают серию публикаций об официальных заработках украинских чиновников во время войны. Граждане имеют право знать, сколько получают государственные служащие, поскольку их работу оплачиваем все мы из налогов, уплачиваемых в государственный бюджет.

Первым на редакционный запрос откликнулось Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Приводим данные о зарплатах в министерстве за период с января 2022 по август 2023 года. Забегая вперед, отметим, что наиболее "урожайными" для руководства министерства оказались октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, а также август 2023-го. В эти месяцы отдельные руководители зарабатывали почти вдвое больше обычного. Речь идет о суммах более 100 тысяч гривен в месяц.

Сколько зарабатывал министр Александр Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото: chytomo.com

За период до своего увольнения в июле 2023 года министр Александр Ткаченко зарабатывал такие деньги (включая компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, в гривнах):

  • январь 2022 — 60 520,24
  • февраль 2022 — 71 688,04
  • март 2022 — 70 970,00
  • апрель 2022 — 76 269,00
  • май 2022 — 76 269,00
  • июнь 2022 — 76 510,88
  • июль 2022 — 76 269,00
  • август 2022 — 77 693,38
  • сентябрь 2022 — 78 509,04
  • октябрь 2022 — 76 422,40
  • ноябрь 2022 — 55 500,17
  • декабрь 2022 — 97 994,51
  • январь 2023 — 76 351,44
  • февраль 2023 — 76 269,00
  • март 2023 — 76 970,03
  • апрель 2023 — 76 270,00
  • май 2023 — 88 360,64
  • июнь 2023 — 83 023,09
  • июль 2023 — 204 087,99

В министерстве сообщили, что в указанный период материальная помощь на оздоровление и помощь для решения социально-бытовых вопросов министру Александру Ткаченко не предоставлялась.

Сколько зарабатывает первый замминистра Ростислав Карандеев

Ростислав Карандеев. Фото: chytomo.com
  • январь 2022 — 71 332,20
  • февраль 2022 — 75 575,70
  • март 2022 — 73 453,95
  • апрель 2022 — 78 938,30
  • май 2022 — 78 938,30
  • июнь 2022 — 78 938,30
  • июль 2022 — 78 938,30
  • август 2022 — 78 938,30
  • сентябрь 2022 — 79 091,70
  • октябрь 2022 — 158 106,70
  • ноябрь 2022 — 163 359,34
  • декабрь 2022 — 129 921,30
  • январь 2023 — 46 102,71
  • февраль 2023 — 78 938,30
  • март 2023 — 78 951,59
  • апрель 2023 — 78 939,45
  • май 2023 — 89 626,24
  • июнь 2023 — 85 269,05
  • июль 2023 — 17 3245,10
  • август 2023 — 85 269,05

Сколько зарабатывала замминистра Лариса Петасюк

  • январь 2022 — 71 332,20
  • февраль 2022 — 75 575,70
  • март 2022 — 73 453,95
  • апрель 2022 — 78 938,30
  • май 2022 — 157 336,76
  • июнь 2022 — 50 233,46
  • июль 2022 — 68 664,34

На данный момент Лариса Петасюк уже не работает в министерстве.

Сколько зарабатывала замминистра Галина Григоренко

  • июль 2022 — 26 149,33
  • август 2022 — 70 347,39
  • сентябрь 2022 — 68 659,75
  • октябрь 2022 — 137 084,81
  • ноябрь 2022 — 64 741,06
  • декабрь 2022 — 173 104,34
  • январь 2023 — 78 939,30
  • февраль 2023 — 79 283,67
  • март 2023 — 79 258,81
  • апрель 2023 — 77 777,80
  • май 2023 — 90 215,86
  • июнь 2023 — 85 628,87
  • июль 2023 — 75 551,18
  • август 2023 — 135 798,42

В августе Галина Григоренко ушла из министерства.

Сколько зарабатывает замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Анастасия Бондарь

Анастасия Бондарь. Фото: genderindetail.org.ua
  • январь 2022 — 52 560,57
  • февраль 2022 — 93 866,00
  • март 2022 — 73 453,95
  • апрель 2022 — 78 938,30
  • май 2022 — 78 806,02
  • июнь 2022 — 97 440,43
  • июль 2022 — 56 384,50
  • август 2022 — 78 938,30
  • сентябрь 2022 — 78 955,92
  • октябрь 2022 — 154 282,40
  • ноябрь 2022 — 157 883,10
  • декабрь 2022 — 130 748,41
  • январь 2023 — 69 742,09
  • февраль 2023 — 78 938,30
  • март 2023 — 78 949,93
  • апрель 2023 — 77 287,22
  • май 2023 — 89 056,56
  • июнь 2023 — 85 269,05
  • июль 2023 — 164 147,60
  • август 2023 — 85 269,05

Сколько зарабатывала замминистра Екатерина Чуева

  • январь 2022 — 61 582,83
  • февраль 2022 — 49 652,64
  • март 2022 — 63 873,00
  • апрель 2022 — 73 445,81
  • май 2022 — 68 642,00
  • июнь 2022 — 99 152,62
  • июль 2022 — 80 576,52
  • август 2022 — 68 695,39
  • сентябрь 2022 — 68 753,25
  • октябрь 2022 — 131 869,00
  • ноябрь 2022 — 124 330,18
  • декабрь 2022 — 109 971,03
  • январь 2023 — 77 610,43
  • февраль 2023 — 79 260,24
  • март 2023 — 56 763,97
  • апрель 2023 — 103 543,65
  • май 2023 — 91 220,19
  • июнь 2023 — 84 895,11
  • июль 2023 — 169 034,97
  • август 2023 — 114 182,76

В августе 2023 года Екатерина Чуева уволилась из министерства.

Сколько зарабатывает замминистра по европейской интеграции Тарас Шевченко

Тарас Шевченко. Фото: Укринформ
  • январь 2022 — 69 816,93
  • февраль 2022 — 75 240,68
  • март 2022 — 73 453,95
  • апрель 2022 — 78 938,30
  • май 2022 — 78 938,30
  • июнь 2022 — 158 718,62
  • июль 2022 — 78 425,70
  • август 2022 — 68 642,30
  • сентябрь 2022 — 79 091,70
  • октябрь 2022 — 157 211,07
  • ноябрь 2022 — 157 933,30
  • декабрь 2022 — 96 306,90
  • январь 2023 — 78 938,30
  • февраль 2023 — 78 938,30
  • март 2023 — 80 254,43
  • апрель 2023 — 78 939,45
  • май 2023 — 91 542,70
  • июнь 2023 — 85 393,22
  • июль 2023 — 84 744,37
  • август 2023 — 179 703,06

Сколько зарабатывал государственный секретарь Ярема Дуль

  • январь 2022 — 79 212,63
  • февраль 2022 — 1 075,41

Сейчас Ярема Дуль в министерстве не работает.

Сколько получает государственный секретарь Юрий Лещук

  • июль 2022 — 64 926,22
  • август 2022 — 79 142,00
  • сентябрь 2022 — 79 142,00
  • октябрь 2022 — 79 142,00
  • ноябрь 2022 — 79 142,00
  • декабрь 2022 — 99 866,67
  • январь 2023 — 79 142,00
  • февраль 2023 — 81 016,25
  • март 2023 — 84 497,00
  • апрель 2023 — 88 743,46
  • май 2023 — 85 568,00
  • июнь 2023 — 174 809,47
  • июль 2023 — 85 568,00
  • август 2023 — 112 993,94

Это еще не всё. В распоряжении Новини.LIVE — информация о зарплатах руководителей более двух десятков управлений, департаментов и отделов министерства. Читайте в следующих публикациях.

 

 

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