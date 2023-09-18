Зарплаты госслужащих Минкультуры в 2022-2023 годах — шокирующий рейтинг

Сколько украинские чиновники зарабатывают во время войны: минкультуры и информполитики
Новини.LIVE начинают серию публикаций об официальных заработках украинских чиновников во время войны. Граждане имеют право знать, сколько получают государственные служащие, поскольку их работу оплачиваем все мы из налогов, уплачиваемых в государственный бюджет.
Первым на редакционный запрос откликнулось Министерство культуры и информационной политики Украины.
Приводим данные о зарплатах в министерстве за период с января 2022 по август 2023 года. Забегая вперед, отметим, что наиболее "урожайными" для руководства министерства оказались октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, а также август 2023-го. В эти месяцы отдельные руководители зарабатывали почти вдвое больше обычного. Речь идет о суммах более 100 тысяч гривен в месяц.
Сколько зарабатывал министр Александр Ткаченко
За период до своего увольнения в июле 2023 года министр Александр Ткаченко зарабатывал такие деньги (включая компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, в гривнах):
- январь 2022 — 60 520,24
- февраль 2022 — 71 688,04
- март 2022 — 70 970,00
- апрель 2022 — 76 269,00
- май 2022 — 76 269,00
- июнь 2022 — 76 510,88
- июль 2022 — 76 269,00
- август 2022 — 77 693,38
- сентябрь 2022 — 78 509,04
- октябрь 2022 — 76 422,40
- ноябрь 2022 — 55 500,17
- декабрь 2022 — 97 994,51
- январь 2023 — 76 351,44
- февраль 2023 — 76 269,00
- март 2023 — 76 970,03
- апрель 2023 — 76 270,00
- май 2023 — 88 360,64
- июнь 2023 — 83 023,09
- июль 2023 — 204 087,99
В министерстве сообщили, что в указанный период материальная помощь на оздоровление и помощь для решения социально-бытовых вопросов министру Александру Ткаченко не предоставлялась.
Сколько зарабатывает первый замминистра Ростислав Карандеев
- январь 2022 — 71 332,20
- февраль 2022 — 75 575,70
- март 2022 — 73 453,95
- апрель 2022 — 78 938,30
- май 2022 — 78 938,30
- июнь 2022 — 78 938,30
- июль 2022 — 78 938,30
- август 2022 — 78 938,30
- сентябрь 2022 — 79 091,70
- октябрь 2022 — 158 106,70
- ноябрь 2022 — 163 359,34
- декабрь 2022 — 129 921,30
- январь 2023 — 46 102,71
- февраль 2023 — 78 938,30
- март 2023 — 78 951,59
- апрель 2023 — 78 939,45
- май 2023 — 89 626,24
- июнь 2023 — 85 269,05
- июль 2023 — 17 3245,10
- август 2023 — 85 269,05
Сколько зарабатывала замминистра Лариса Петасюк
- январь 2022 — 71 332,20
- февраль 2022 — 75 575,70
- март 2022 — 73 453,95
- апрель 2022 — 78 938,30
- май 2022 — 157 336,76
- июнь 2022 — 50 233,46
- июль 2022 — 68 664,34
На данный момент Лариса Петасюк уже не работает в министерстве.
Сколько зарабатывала замминистра Галина Григоренко
- июль 2022 — 26 149,33
- август 2022 — 70 347,39
- сентябрь 2022 — 68 659,75
- октябрь 2022 — 137 084,81
- ноябрь 2022 — 64 741,06
- декабрь 2022 — 173 104,34
- январь 2023 — 78 939,30
- февраль 2023 — 79 283,67
- март 2023 — 79 258,81
- апрель 2023 — 77 777,80
- май 2023 — 90 215,86
- июнь 2023 — 85 628,87
- июль 2023 — 75 551,18
- август 2023 — 135 798,42
В августе Галина Григоренко ушла из министерства.
Сколько зарабатывает замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Анастасия Бондарь
- январь 2022 — 52 560,57
- февраль 2022 — 93 866,00
- март 2022 — 73 453,95
- апрель 2022 — 78 938,30
- май 2022 — 78 806,02
- июнь 2022 — 97 440,43
- июль 2022 — 56 384,50
- август 2022 — 78 938,30
- сентябрь 2022 — 78 955,92
- октябрь 2022 — 154 282,40
- ноябрь 2022 — 157 883,10
- декабрь 2022 — 130 748,41
- январь 2023 — 69 742,09
- февраль 2023 — 78 938,30
- март 2023 — 78 949,93
- апрель 2023 — 77 287,22
- май 2023 — 89 056,56
- июнь 2023 — 85 269,05
- июль 2023 — 164 147,60
- август 2023 — 85 269,05
Сколько зарабатывала замминистра Екатерина Чуева
- январь 2022 — 61 582,83
- февраль 2022 — 49 652,64
- март 2022 — 63 873,00
- апрель 2022 — 73 445,81
- май 2022 — 68 642,00
- июнь 2022 — 99 152,62
- июль 2022 — 80 576,52
- август 2022 — 68 695,39
- сентябрь 2022 — 68 753,25
- октябрь 2022 — 131 869,00
- ноябрь 2022 — 124 330,18
- декабрь 2022 — 109 971,03
- январь 2023 — 77 610,43
- февраль 2023 — 79 260,24
- март 2023 — 56 763,97
- апрель 2023 — 103 543,65
- май 2023 — 91 220,19
- июнь 2023 — 84 895,11
- июль 2023 — 169 034,97
- август 2023 — 114 182,76
В августе 2023 года Екатерина Чуева уволилась из министерства.
Сколько зарабатывает замминистра по европейской интеграции Тарас Шевченко
- январь 2022 — 69 816,93
- февраль 2022 — 75 240,68
- март 2022 — 73 453,95
- апрель 2022 — 78 938,30
- май 2022 — 78 938,30
- июнь 2022 — 158 718,62
- июль 2022 — 78 425,70
- август 2022 — 68 642,30
- сентябрь 2022 — 79 091,70
- октябрь 2022 — 157 211,07
- ноябрь 2022 — 157 933,30
- декабрь 2022 — 96 306,90
- январь 2023 — 78 938,30
- февраль 2023 — 78 938,30
- март 2023 — 80 254,43
- апрель 2023 — 78 939,45
- май 2023 — 91 542,70
- июнь 2023 — 85 393,22
- июль 2023 — 84 744,37
- август 2023 — 179 703,06
Сколько зарабатывал государственный секретарь Ярема Дуль
- январь 2022 — 79 212,63
- февраль 2022 — 1 075,41
Сейчас Ярема Дуль в министерстве не работает.
Сколько получает государственный секретарь Юрий Лещук
- июль 2022 — 64 926,22
- август 2022 — 79 142,00
- сентябрь 2022 — 79 142,00
- октябрь 2022 — 79 142,00
- ноябрь 2022 — 79 142,00
- декабрь 2022 — 99 866,67
- январь 2023 — 79 142,00
- февраль 2023 — 81 016,25
- март 2023 — 84 497,00
- апрель 2023 — 88 743,46
- май 2023 — 85 568,00
- июнь 2023 — 174 809,47
- июль 2023 — 85 568,00
- август 2023 — 112 993,94
Это еще не всё. В распоряжении Новини.LIVE — информация о зарплатах руководителей более двух десятков управлений, департаментов и отделов министерства. Читайте в следующих публикациях.