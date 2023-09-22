Сколько зарабатывают начальники исправительных колоний в Украине

Руководители исправительных заведений в Украине получают относительно не очень высокие зарплаты. Коллаж: Новини.LIVE

Руководители государственных учреждений в сфере исполнения уголовных наказаний — тюрем и исправительных колоний — получают за свою работу в разы меньшие средства, чем руководители крупных государственных предприятий.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководителей достаточно специфических государственных предприятий, подчиненных Министерству юстиции, а именно исправительных колоний.

Сколько зарабатывает начальник Винницкой исправительной колонии (№86)

январь 2022 18 494,62 гривен февраль 2022 24 812,62 март 2022 25 049,54 апрель 2022 25 530,77 май 2022 26 935,40 июнь 2022 53 590,76 июль 2022 29 566,29 август 2022 28 477,60 сентябрь 2022 28 477,60 октябрь 2022 28 477,60 ноябрь 2022 28 591,68 декабрь 2022 78 842,67 январь 2023 12 589,20 февраль 2023 36 866,70 март 2023 31 045,95 апрель 2023 60 670,35 май 2023 31 045,95 июнь 2023 31 045,95 июль 2023 34 204,95 август 2023 55 247,40

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Сколько зарабатывает начальник Могилев-Подольской исправительной колонии (№114)

январь 2022 19 109,19 февраль 2022 25 558,35 март 2022 28 728,35 апрель 2022 25 558,35 май 2022 27 701,01 июнь 2022 50 528,69 июль 2022 30 390,00 август 2022 26 167,80 сентябрь 2022 32 507,80 октябрь 2022 29 337,80 ноябрь 2022 29 480,80 декабрь 2022 79 931,33 январь 2023 18 546,00 февраль 2023 24 886,00 март 2023 31 226,00 апрель 2023 31 226,00 май 2023 31 226,00 июнь 2023 31 226,00 июль 2023 31 226,00 август 2023 64 829,50

Выбор вышеупомянутых государственных предприятий продиктован тем фактом, что именно эти предприятия прислали в редакцию данные о зарплатах своих руководителей в ответ на запрос в Министерство юстиции о зарплатах руководства самого министерства и подчиненных ему государственных предприятий.

Напомним, Новини.LIVE уже писали о зарплатах в Кабинете Министров и Министерстве культуры.