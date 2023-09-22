Втрое меньше, чем министры. Сколько зарабатывают начальники исправительных колоний в Украине
Руководители государственных учреждений в сфере исполнения уголовных наказаний — тюрем и исправительных колоний — получают за свою работу в разы меньшие средства, чем руководители крупных государственных предприятий.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководителей достаточно специфических государственных предприятий, подчиненных Министерству юстиции, а именно исправительных колоний.
Сколько зарабатывает начальник Винницкой исправительной колонии (№86)
|январь 2022
|18 494,62 гривен
|февраль 2022
|24 812,62
|март 2022
|25 049,54
|апрель 2022
|25 530,77
|май 2022
|26 935,40
|июнь 2022
|53 590,76
|июль 2022
|29 566,29
|август 2022
|28 477,60
|сентябрь 2022
|28 477,60
|октябрь 2022
|28 477,60
|ноябрь 2022
|28 591,68
|декабрь 2022
|78 842,67
|январь 2023
|12 589,20
|февраль 2023
|36 866,70
|март 2023
|31 045,95
|апрель 2023
|60 670,35
|май 2023
|31 045,95
|июнь 2023
|31 045,95
|июль 2023
|34 204,95
|август 2023
|55 247,40
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сто тысяч — не предел. Сколько зарабатывают руководители среднего звена в Минкультуры во время войны
Сколько зарабатывает начальник Могилев-Подольской исправительной колонии (№114)
|январь 2022
|19 109,19
|февраль 2022
|25 558,35
|март 2022
|28 728,35
|апрель 2022
|25 558,35
|май 2022
|27 701,01
|июнь 2022
|50 528,69
|июль 2022
|30 390,00
|август 2022
|26 167,80
|сентябрь 2022
|32 507,80
|октябрь 2022
|29 337,80
|ноябрь 2022
|29 480,80
|декабрь 2022
|79 931,33
|январь 2023
|18 546,00
|февраль 2023
|24 886,00
|март 2023
|31 226,00
|апрель 2023
|31 226,00
|май 2023
|31 226,00
|июнь 2023
|31 226,00
|июль 2023
|31 226,00
|август 2023
|64 829,50
Выбор вышеупомянутых государственных предприятий продиктован тем фактом, что именно эти предприятия прислали в редакцию данные о зарплатах своих руководителей в ответ на запрос в Министерство юстиции о зарплатах руководства самого министерства и подчиненных ему государственных предприятий.
Напомним, Новини.LIVE уже писали о зарплатах в Кабинете Министров и Министерстве культуры.