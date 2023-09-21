Зарплаты в Кабинете Министров: сколько получают во время войны

Официальные зарплаты руководителей правительства Украины относительно не очень высокие. Коллаж: Новини.LIVE

Руководство Кабинета Министров Украины — премьер-министр и вице-премьеры — зарабатывают порой меньше своих подчиненных — министров, их заместителей и даже руководителей структурных подразделений министерств и ведомств. Что уж говорить о руководителях крупных государственных предприятий, официальные заработки которых могут превосходить министерские зарплаты на порядок.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках украинских чиновников во время войны.

Читайте также:

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Кабинета Министров Украины.

Сколько зарабатывает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

январь 2022 57 130,85 гривен февраль 2022 57 130,85 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 61 397,35 июнь 2022 61 397,35 июль 2022 61 397,34 август 2022 61 692,77 сентябрь 2022 61 481,54 октябрь 2022 61 485,55 ноябрь 2022 61 665,34 декабрь 2022 61 770,00 январь 2023 61 397,35 февраль 2023 61 397,35 март 2023 61 397,35 апрель 2023 65 089,28 май 2023 67 439,40 июнь 2023 66 631,46 июль 2023 66 319,92 август 2023 66 955,83



Сколько зарабатывает первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/Svyrydenko.Yulia

январь 2022 35 807,36 февраль 2022 66 045,39 март 2022 62 491,52 апрель 2022 62 004,92 май 2022 61 379,34 июнь 2022 61 688,87 июль 2022 61 397,35 август 2022 63 250,08 сентябрь 2022 60 869,33 октябрь 2022 61 509,08 ноябрь 2022 63 062,88 декабрь 2022 59 539,45 январь 2023 61 063,07 февраль 2023 61 397,35 март 2023 63 022,42 апрель 2023 66 319,92 май 2023 67 214,80 июнь 2023 66 571,57 июль 2023 66 319,92 август 2023 71 852,31



Сколько зарабатывает вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: google.com

январь 2022 48 349,15 февраль 2022 57 130,85 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 103 406,07 июнь 2022 22 326,31 июль 2022 62 126,08 август 2022 66 529,09 сентябрь 2022 54 087,68 октябрь 2022 61 491,44 ноябрь 2022 61 906,73 декабрь 2022 60 800,33 январь 2023 61 397,35 февраль 2023 61 397,35 март 2023 62 297,34 апрель 2023 66 319,92 май 2023 66 763,54 июнь 2023 68 231,82 июль 2023 66 319,92 август 2023 65 133,50

Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: minre.gov.ua

январь 2022 56 739,75 февраль 2022 57 130,85 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 61 397,35 июнь 2022 61 397,35 июль 2022 61 397,35 август 2022 61 988,36 сентябрь 2022 61 694,55 октябрь 2022 61 514,44 ноябрь 2022 63 100,17 декабрь 2022 60 311,47 январь 2023 61 605,13 февраль 2023 61 397,35 март 2023 61 658,23 апрель 2023 66 319,92 май 2023 66 319,92 июнь 2023 66 319,92 июль 2023 66 319,92 август 2023 66 319,92

Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Михаил Фёдоров. Фото: google.com

январь 2022 43 645,99 февраль 2022 57 110,93 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 61 397,35 июнь 2022 61 397,35 июль 2022 61 397,35 август 2022 61 696,60 сентябрь 2022 61 515,52 октябрь 2022 61 520,84 ноябрь 2022 61 549,97 декабрь 2022 62 158,81 январь 2023 61 444,83 февраль 2023 61 397,35 март 2023 61 397,35 апрель 2023 66 319,92 май 2023 68 407,95 июнь 2023 66 319,92 июль 2023 66 429,15 август 2023 66 519,18

Сколько зарабатывает вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков

Александр Кубраков. Фото: Правительственный портал

декабрь 2022 58 671,46 январь 2023 61 397,35 февраль 2023 61 397,35 март 2023 61 654,65 апрель 2023 67 091,82 май 2023 66 913,10 июнь 2023 67 113,49 июль 2023 66 319,92 август 2023 66 974,59

Сколько зарабатывает министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов

Олег Немчинов. Фото: РБК-Украина

январь 2022 48 428,80 февраль 2022 57 130,85 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 61 397,35 июнь 2022 61 397,35 июль 2022 61 397,35 август 2022 61 520,84 сентябрь 2022 61 520,84 октябрь 2022 122 038,80 ноябрь 2022 61 841,27 декабрь 2022 61 676,92 январь 2023 61 397,35 февраль 2023 61 397,35 март 2023 62 631,97 апрель 2023 130 768,12 май 2023 69 566,04 июнь 2023 65 370,96 июль 2023 65 238,30 август 2023 66 319,92

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о зарплатах министра культуры и его заместителей.

Также мы публиковали статистику зарплат руководителей среднего звена в Минкультуры.

Дальше — больше.