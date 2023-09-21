Зарплаты в Кабинете Министров: сколько получают во время войны

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров
Руководство Кабинета Министров Украины — премьер-министр и вице-премьеры — зарабатывают порой меньше своих подчиненных — министров, их заместителей и даже руководителей структурных подразделений министерств и ведомств. Что уж говорить о руководителях крупных государственных предприятий, официальные заработки которых могут превосходить министерские зарплаты на порядок.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках украинских чиновников во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Кабинета Министров Украины.
Сколько зарабатывает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
|январь 2022
|57 130,85 гривен
|февраль 2022
|57 130,85
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|61 397,35
|июнь 2022
|61 397,35
|июль 2022
|61 397,34
|август 2022
|61 692,77
|сентябрь 2022
|61 481,54
|октябрь 2022
|61 485,55
|ноябрь 2022
|61 665,34
|декабрь 2022
|61 770,00
|январь 2023
|61 397,35
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|61 397,35
|апрель 2023
|65 089,28
|май 2023
|67 439,40
|июнь 2023
|66 631,46
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|66 955,83
Сколько зарабатывает первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко
|январь 2022
|35 807,36
|февраль 2022
|66 045,39
|март 2022
|62 491,52
|апрель 2022
|62 004,92
|май 2022
|61 379,34
|июнь 2022
|61 688,87
|июль 2022
|61 397,35
|август 2022
|63 250,08
|сентябрь 2022
|60 869,33
|октябрь 2022
|61 509,08
|ноябрь 2022
|63 062,88
|декабрь 2022
|59 539,45
|январь 2023
|61 063,07
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|63 022,42
|апрель 2023
|66 319,92
|май 2023
|67 214,80
|июнь 2023
|66 571,57
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|71 852,31
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина
|январь 2022
|48 349,15
|февраль 2022
|57 130,85
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|103 406,07
|июнь 2022
|22 326,31
|июль 2022
|62 126,08
|август 2022
|66 529,09
|сентябрь 2022
|54 087,68
|октябрь 2022
|61 491,44
|ноябрь 2022
|61 906,73
|декабрь 2022
|60 800,33
|январь 2023
|61 397,35
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|62 297,34
|апрель 2023
|66 319,92
|май 2023
|66 763,54
|июнь 2023
|68 231,82
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|65 133,50
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
|январь 2022
|56 739,75
|февраль 2022
|57 130,85
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|61 397,35
|июнь 2022
|61 397,35
|июль 2022
|61 397,35
|август 2022
|61 988,36
|сентябрь 2022
|61 694,55
|октябрь 2022
|61 514,44
|ноябрь 2022
|63 100,17
|декабрь 2022
|60 311,47
|январь 2023
|61 605,13
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|61 658,23
|апрель 2023
|66 319,92
|май 2023
|66 319,92
|июнь 2023
|66 319,92
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|66 319,92
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
|январь 2022
|43 645,99
|февраль 2022
|57 110,93
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|61 397,35
|июнь 2022
|61 397,35
|июль 2022
|61 397,35
|август 2022
|61 696,60
|сентябрь 2022
|61 515,52
|октябрь 2022
|61 520,84
|ноябрь 2022
|61 549,97
|декабрь 2022
|62 158,81
|январь 2023
|61 444,83
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|61 397,35
|апрель 2023
|66 319,92
|май 2023
|68 407,95
|июнь 2023
|66 319,92
|июль 2023
|66 429,15
|август 2023
|66 519,18
Сколько зарабатывает вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков
|декабрь 2022
|58 671,46
|январь 2023
|61 397,35
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|61 654,65
|апрель 2023
|67 091,82
|май 2023
|66 913,10
|июнь 2023
|67 113,49
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|66 974,59
Сколько зарабатывает министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов
|январь 2022
|48 428,80
|февраль 2022
|57 130,85
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|61 397,35
|июнь 2022
|61 397,35
|июль 2022
|61 397,35
|август 2022
|61 520,84
|сентябрь 2022
|61 520,84
|октябрь 2022
|122 038,80
|ноябрь 2022
|61 841,27
|декабрь 2022
|61 676,92
|январь 2023
|61 397,35
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|62 631,97
|апрель 2023
|130 768,12
|май 2023
|69 566,04
|июнь 2023
|65 370,96
|июль 2023
|65 238,30
|август 2023
|66 319,92
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о зарплатах министра культуры и его заместителей.
Также мы публиковали статистику зарплат руководителей среднего звена в Минкультуры.
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