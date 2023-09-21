Зарплатня у Кабінеті Міністрів: скільки отримують під час війни

Офіційні зарплати очільників Уряду відносно не дуже високі. Колаж: Новини.LIVE

Керівництво Кабінету Міністрів України — прем'єр-міністр та віцепрем'єри — заробляють часом менше за своїх підлеглих — міністрів, їхніх заступників і навіть керівників структурних підрозділів міністерств і відомств. Що вже й говорити про керівників великих державних підприємств, офіційні заробітки яких можуть перевершувати міністерські зарплати на порядок.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки українських чиновників під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Кабінету Міністрів України.

Скільки заробляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

січень 2022 57 130,85 гривень лютий 2022 57 130,85 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 61 397,35 червень 2022 61 397,35 липень 2022 61 397,34 серпень 2022 61 692,77 вересень 2022 61 481,54 жовтень 2022 61 485,55 листопад 2022 61 665,34 грудень 2022 61 770,00 січень 2023 61 397,35 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 61 397,35 квітень 2023 65 089,28 травень 2023 67 439,40 червень 2023 66 631,46 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 66 955,83



Скільки заробляє перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/Svyrydenko.Yulia

січень 2022 35 807,36 лютий 2022 66 045,39 березень 2022 62 491,52 квітень 2022 62 004,92 травень 2022 61 379,34 червень 2022 61 688,87 липень 2022 61 397,35 серпень 2022 63 250,08 вересень 2022 60 869,33 жовтень 2022 61 509,08 листопад 2022 63 062,88 грудень 2022 59 539,45 січень 2023 61 063,07 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 63 022,42 квітень 2023 66 319,92 травень 2023 67 214,80 червень 2023 66 571,57 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 71852,31



Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина. Фото: google.com

січень 2022 48 349,15 лютий 2022 57 130,85 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 103 406,07 червень 2022 22 326,31 липень 2022 62 126,08 серпень 2022 66 529,09 вересень 2022 54 087,68 жовтень 2022 61 491,44 листопад 2022 61 906,73 грудень 2022 60 800,33 січень 2023 61 397,35 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 62 297,34 квітень 2023 66 319,92 травень 2023 66 763,54 червень 2023 68 231,82 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 65 133,50

Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Ірина Верещук. Фото: minre.gov.ua

січень 2022 56 739,75 лютий 2022 57 130,85 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 61 397,35 червень 2022 61 397,35 липень 2022 61 397,35 серпень 2022 61 988,36 вересень 2022 61 694,55 жовтень 2022 61 514,44 листопад 2022 63 100,17 грудень 2022 60 311,47 січень 2023 61 605,13 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 61 658,23 квітень 2023 66 319,92 травень 2023 66 319,92 червень 2023 66 319,92 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 66 319,92

Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Михайло Федоров. Фото: google.com

січень 2022 43 645,99 лютий 2022 57 110,93 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 61 397,35 червень 2022 61 397,35 липень 2022 61 397,35 серпень 2022 61 696,60 вересень 2022 61 515,52 жовтень 2022 61 520,84 листопад 2022 61 549,97 грудень 2022 62 158,81 січень 2023 61 444,83 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 61 397,35 квітень 2023 66 319,92 травень 2023 68 407,95 червень 2023 66 319,92 липень 2023 66 429,15 серпень 2023 66 519,18

Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков

Олександр Кубраков. Фото: Урядовий портал

грудень 2022 58 671,46 січень 2023 61 397,35 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 61 654,65 квітень 2023 67 091,82 травень 2023 66 913,10 червень 2023 67 113,49 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 66 974,59

Скільки заробляє міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов

Олег Немчінов. Фото: РБК-Україна

січень 2022 48 428,80 лютий 2022 57 130,85 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 61 397,35 червень 2022 61 397,35 липень 2022 61 397,35 серпень 2022 61 520,84 вересень 2022 61 520,84 жовтень 2022 122 038,80 листопад 2022 61 841,27 грудень 2022 61 676,92 січень 2023 61 397,35 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 62 631,97 квітень 2023 130 768,12 травень 2023 69 566,04 червень 2023 65 370,96 липень 2023 65 238,30 серпень 2023 66 319,92

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про зарплати міністра культури та його заступників.

Також ми публікували статистику зарплат керівників середньої ланки в Мінкультури.

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