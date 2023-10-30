Сколько зарабатывает глава НКЦБФР Руслан Магомедов

Главный по фондовому рынку. Сколько зарабатывает глава Нацкомиссии по ценным бумагам во время войны
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслан Магомедов зарабатывает неплохо. По крайней мере, на фоне многих коллег - руководителей министерств и ведомств.
За период с начала полномасштабной войны случались месяцы, когда за свою работу глава НКЦБФР получал более 150 тысяч гривен. Таких месяцев за полтора года было шесть, то есть каждый третий. А дважды за этот период денежные выплаты Руслану Магомедову приближались к психологической отметке в 300 тысяч гривен.
И это притом что фондовый рынок во время войны практически не работает. Да и накануне войны не очень работал.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.
Сколько зарабатывает во время войны глава НКЦБФР Руслан Магомедов
|январь 2022
|79 258 грн
|февраль 2022
|70 335,33
|март 2022
|81 615,50
|апрель 2022
|152 863,29
|май 2022
|87 710,50
|июнь 2022
|87 710,50
|июль 2022
|163 980,50
|август 2022
|87 863,90
|сентябрь 2022
|87 863,90
|октябрь 2022
|278 399,03
|ноябрь 2022
|92 298,82
|декабрь 2022
|277 793,36
|январь 2023
|87 710,50
|февраль 2023
|87 710,50
|март 2023
|87 710,50
|апрель 2023
|171 012,75
|май 2023
|94 742,75
|июнь 2023
|94 742,75
|июль 2023
|177 127,75
|август 2023
|94 742,75
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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