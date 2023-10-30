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Главный по фондовому рынку. Сколько зарабатывает глава Нацкомиссии по ценным бумагам во время войны

30 октября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывает глава НКЦБФР Руслан Магомедов
Глава НКЦБФР Руслан Магомедов. Фото: nssmc.gov.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслан Магомедов зарабатывает неплохо. По крайней мере, на фоне многих коллег - руководителей министерств и ведомств.

За период с начала полномасштабной войны случались месяцы, когда за свою работу глава НКЦБФР получал более 150 тысяч гривен. Таких месяцев за полтора года было шесть, то есть каждый третий. А дважды за этот период денежные выплаты Руслану Магомедову приближались к психологической отметке в 300 тысяч гривен.

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И это притом что фондовый рынок во время войны практически не работает. Да и накануне войны не очень работал.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

Сколько зарабатывает во время войны глава НКЦБФР Руслан Магомедов

январь 2022 79 258 грн
февраль 2022 70 335,33
март 2022 81 615,50
апрель 2022 152 863,29
май 2022 87 710,50
июнь 2022 87 710,50
июль 2022 163 980,50
август 2022 87 863,90
сентябрь 2022 87 863,90
октябрь 2022 278 399,03
ноябрь 2022 92 298,82
декабрь 2022 277 793,36
январь 2023 87 710,50
февраль 2023 87 710,50
март 2023 87 710,50
апрель 2023 171 012,75
май 2023 94 742,75
июнь 2023 94 742,75
июль 2023 177 127,75
август 2023 94 742,75

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

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