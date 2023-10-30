Скільки заробляє голова НКЦПФР Руслан Магомедов

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов. Фото: nssmc.gov.ua

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов заробляє непогано. Принаймні на тлі багатьох колег - очільників міністерств і відомств.

За період від початку повномасштабної війни траплялися місяці, коли за свою роботу голова НКЦПФР отримував понад 150 тисяч гривень. Таких місяців за півтора року було шість, тобто кожен третій. А двічі за цей період грошові виплати Руслану Магомедову наближалися до психологічної позначки в 300 тисяч гривень.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова.

Скільки заробляє під час війни голова НКЦПФР Руслан Магомедов

січень 2022 79 258 грн лютий 2022 70 335,33 березень 2022 81 615,50 квітень 2022 152 863,29 травень 2022 87 710,50 червень 2022 87 710,50 липень 2022 163 980,50 серпень 2022 87 863,90 вересень 2022 87 863,90 жовтень 2022 278 399,03 листопад 2022 92 298,82 грудень 2022 277 793,36 січень 2023 87 710,50 лютий 2023 87 710,50 березень 2023 87 710,50 квітень 2023 171 012,75 травень 2023 94 742,75 червень 2023 94 742,75 липень 2023 177 127,75 серпень 2023 94 742,75

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