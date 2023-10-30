Скільки заробляє голова НКЦПФР Руслан Магомедов

Головний по фондовому ринку. Скільки заробляє очільник Нацкомісії з цінних паперів під час війни
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов заробляє непогано. Принаймні на тлі багатьох колег - очільників міністерств і відомств.
За період від початку повномасштабної війни траплялися місяці, коли за свою роботу голова НКЦПФР отримував понад 150 тисяч гривень. Таких місяців за півтора року було шість, тобто кожен третій. А двічі за цей період грошові виплати Руслану Магомедову наближалися до психологічної позначки в 300 тисяч гривень.
І це тоді, коли фондовий ринок під час війни практично не працює. Та й напередодні війни не дуже працював.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова.
Скільки заробляє під час війни голова НКЦПФР Руслан Магомедов
|січень 2022
|79 258 грн
|лютий 2022
|70 335,33
|березень 2022
|81 615,50
|квітень 2022
|152 863,29
|травень 2022
|87 710,50
|червень 2022
|87 710,50
|липень 2022
|163 980,50
|серпень 2022
|87 863,90
|вересень 2022
|87 863,90
|жовтень 2022
|278 399,03
|листопад 2022
|92 298,82
|грудень 2022
|277 793,36
|січень 2023
|87 710,50
|лютий 2023
|87 710,50
|березень 2023
|87 710,50
|квітень 2023
|171 012,75
|травень 2023
|94 742,75
|червень 2023
|94 742,75
|липень 2023
|177 127,75
|серпень 2023
|94 742,75
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