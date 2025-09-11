Воздвижение Господне 2025 - можно ли работать дома и на огороде 14 сентября

Молодые супруги работают на огороде. Фото: Freepik

14 сентября православные христиане отмечают Воздвижение Господне. В этот день не советуют работать ни на огороде, ни дома, ведь он считается одним из самых строгих в церковном календаре.

Новини.LIVE объясняет, каких дел в этот день нужно избегать.

Значение праздника

Воздвижение Господне — один из двенадцати главных церковных праздников. Он посвящен обретению Креста, на котором был распят Иисус Христос. Для верующих этот день символизирует духовное очищение и покаяние.

Можно ли работать дома и на огороде 14 сентября

Женщина обрезает деревья в саду. Фото: Decorexpro

В церковном календаре Воздвижение относится к дням строгого поста и молитвы. Поэтому любые хозяйственные дела считаются нежелательными. В частности:

на огороде — копать землю, сажать, полоть или собирать урожай;

в саду — обрезать деревья, пересаживать кусты, поливать растения;

дома — убирать, стирать, гладить, шить или делать перестановку мебели;

на кухне — готовить разрешено, но большие заготовки, консервации или выпечку в этот день откладывали;

со скотом — нужно только покормить и напоить, но чистка сарая, строительство или ремонт загона считалось нежелательным;

тяжелый физический труд — ремонты, строительные работы, любые трудоемкие дела.

Огородник поливает растения. Фото: Pinterest

Считалось, что нарушение запретов могло навлечь неудачи на хозяйство или даже болезни на скот.

Когда разрешены исключения

Священники подчеркивают: основное правило — избегать труда. Однако если есть необходимость, например немедленно собрать овощи из-за ухудшения погоды, это можно сделать быстро и без лишних разговоров или развлечений.

