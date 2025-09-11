Воздвиження Господнє 2025 - чи можна працювати вдома і на городі 14 вересня

Молоде подружжя працює на городі. Фото: Freepik

14 вересня православні християни відзначають Воздвиження Господнє. У цей день не радять працювати ані на городі, ані вдома, адже він вважається одним із найсуворіших у церковному календарі.

яких справ у цей день потрібно уникати.

Значення свята

Воздвиження Господнє — одне з дванадцяти головних церковних свят. Воно присвячене знайденню Хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос. Для вірян цей день символізує духовне очищення та покаяння.

Чи можна працювати вдома та на городі 14 вересня

Жінка обрізає дерева в саду. Фото: Decorexpro

У церковному календарі Воздвиження належить до днів суворого посту та молитви. Тому будь-які господарські справи вважаються небажаними. Зокрема:

на городі — копати землю, саджати, полоти чи збирати врожай;

у саду — обрізати дерева, пересаджувати кущі, поливати рослини;

вдома — прибирати, прати, прасувати, шити чи робити перестановку меблів;

на кухні — готувати дозволено, але великі заготівлі, консервації чи випічку у цей день відкладали;

з худобою — потрібно лише погодувати та напоїти, але чищення сараю, будівництво чи ремонт загороди вважалося небажаним;

важка фізична праця — ремонти, будівельні роботи, будь-які трудомісткі справи.

Огородник поливає рослини. Фото: Pinterest

Вважалося, що порушення заборон могло накликати невдачі на господарство чи навіть хвороби на худобу.

Коли дозволено винятки

Священники підкреслюють: основне правило — уникати праці. Проте якщо є нагальна потреба, наприклад негайно зібрати овочі через погіршення погоди, це можна зробити швидко й без зайвих розмов чи розваг.

