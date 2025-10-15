Видео
Армия
Дата публикации 15 октября 2025 19:33
Чем подкормить истощенную почву, чтобы вернуть плодородие — лучшее удобрение
Удобрение истощенной почвы осенью. Коллаж: Новини.LIVE

После насыщенного сезона посевов, посадок и сбора урожая огород высушен солнцем, истощен трудом и лишен энергии. Он нуждается в заботе, чтобы весной снова "расцвести" и подарить новый щедрый урожай. Опытные огородники уверяют: вернуть силу даже "уставшей" земле можно с помощью одного чудодейственного средства — оно поможет оживить почву и сделать ее снова богатой питательными веществами.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать каждому, чтобы участок в следующем году радовал большими урожаями и здоровыми плодами.

Почему почва истощается и как это влияет на урожай

Земля — живой организм, который постоянно работает. Во время вегетации растения активно потребляют азот, калий, фосфор и другие микроэлементы. Когда после сбора урожая огород оставляют "как есть", питательные вещества не восстанавливаются, структура земли нарушается, а микрофлора погибает. Как следствие — почва уплотняется, теряет воздухопроницаемость и перестает "дышать".

В результате даже самые лучшие семена весной не дают желаемых всходов, а растения растут вялыми и болезненными. Чтобы этого не произошло, необходимо осенью провести восстановление плодородия — это своеобразное "оздоровление" земли перед зимним отдыхом.

 

Почему почва истощается и как это влияет на урожай
Подкормка почвы осенью. Фото: istockphoto.com

Компост и перегной — основа восстановления плодородия

Одним из самых эффективных способов вернуть почве жизнь является органическая подкормка. После сбора урожая не спешите сжигать остатки растений — стебли, листья, ботву. Их можно измельчить и заложить в компостную яму. Добавив к органическим остаткам немного перегноя или старого компоста, вы получите бесценное удобрение.

Через несколько месяцев это органическое "золото" станет настоящим эликсиром для земли: улучшит структуру почвы, сделает ее рыхлой, насытит микроэлементами и полезными бактериями. Осенью такой компост можно просто перекопать с землей или разложить слоем в междурядьях — за зиму он успеет частично перепреть, и уже весной растения получат естественное питание.

 

Компост и перегной — основа восстановления плодородия
Органическое удобрение для подкормки почвы. Фото: istockphoto.com

Почему стоит использовать минеральные удобрения для подкормки почвы

Чтобы восстановить баланс питательных элементов, почве нужны минералы. Главные три — азот, фосфор и калий.
Азот отвечает за зелень, активный рост и формирование новых побегов. Фосфор способствует развитию корневой системы и ускоряет созревание плодов. А калий помогает растениям накапливать сахара, повышает устойчивость к болезням и холоду.

Осенью рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения, ведь азот в этот период растениям уже не нужен. Прекрасно подходят суперфосфат, калийная соль или зола. На 1 кв. м достаточно 30-40 граммов смеси, которую рассыпают перед перекопкой. Зола — это натуральный источник калия и микроэлементов, поэтому если вы хотите естественной подпитки, выберите именно ее.

Зеленое удобрение — какие сидераты "возвращают жизнь" земле

Еще один секрет опытных огородников — сидераты. Это растения, которые специально высевают после сбора урожая, чтобы насытить почву питательными веществами. К ним относятся:

  • горчица;
  • фацелия;
  • клевер;
  • люпин;
  • рожь.

Их сила в том, что они не только обогащают землю азотом, но и защищают ее от эрозии, подавляют сорняки, улучшают структуру. Через 30-40 дней после посева сидераты скашивают и запахивают в землю. Уже весной участок становится мягким, легким и плодородным.

Чудодейственное средство для возвращения плодородия — комплексный подход

Лучшее удобрение — это сочетание органики, минералов и естественного "лечения" через сидераты. Осенью перекопайте грядки с перегноем или компостом, добавьте немного золы, а на свободных участках высейте зеленое удобрение. Такой подход восстановит не только плодородие, но и микрофлору земли, сделает ее структурной и живой.

 

Чудодейственное средство для возвращения плодородия — комплексный подход
Подкормка почвы осенью. Фото: shutterstock.com

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
