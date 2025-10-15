Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Цей чудодійний засіб поверне сили виснаженому ґрунту — що треба

Цей чудодійний засіб поверне сили виснаженому ґрунту — що треба

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:33
Чим підживити виснажений ґрунт, щоб повернути родючість — найкраще добриво
Удобрення виснаженого ґрунту восени. Колаж: Новини.LIVE

Після насиченого сезону посівів, посадок та збору врожаю город висушений сонцем, виснажений працею і позбавлений енергії. Він потребує турботи, щоб навесні знову "розквітнути" й подарувати новий щедрий урожай. Досвідчені городники запевняють: повернути силу навіть "втомленій" землі можна за допомогою одного чудодійного засобу — він допоможе оживити ґрунт і зробити його знову багатим на поживні речовини.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати кожному, щоб ділянка наступного року радувала великими врожаями та здоровими плодами.

Реклама
Читайте також:

Чому ґрунт виснажується і як це впливає на урожай

Земля — живий організм, який постійно працює. Під час вегетації рослини активно споживають азот, калій, фосфор та інші мікроелементи. Коли після збору врожаю город залишають "як є", поживні речовини не відновлюються, структура землі порушується, а мікрофлора гине. Як наслідок — ґрунт ущільнюється, втрачає повітропроникність і перестає "дихати".

У результаті навіть найкраще насіння навесні не дає бажаних сходів, а рослини ростуть млявими й хворобливими. Щоб цього не сталося, необхідно восени провести відновлення родючості — це своєрідне "оздоровлення" землі перед зимовим відпочинком.

 

Чому ґрунт виснажується і як це впливає на урожай
Підживлення ґрунту восени. Фото: istockphoto.com

Компост і перегній — основа відновлення родючості

Одним із найефективніших способів повернути ґрунту життя є органічне підживлення. Після збору врожаю не поспішайте спалювати залишки рослин — стебла, листя, бадилля. Їх можна подрібнити і закласти у компостну яму. Додавши до органічних решток трохи перегною чи старого компосту, ви отримаєте безцінне добриво.

Через кілька місяців це органічне "золото" стане справжнім еліксиром для землі: покращить структуру ґрунту, зробить його пухким, наситить мікроелементами і корисними бактеріями. Восени такий компост можна просто перекопати з землею або розкласти шаром у міжряддях — за зиму він встигне частково перепріти, і вже навесні рослини отримають природне живлення.

 

Компост і перегній — основа відновлення родючості
Органічне добриво для підживлення ґрунту. Фото: istockphoto.com

Чому варто використовувати мінеральні добрива для підживлення ґрунту

Щоб відновити баланс поживних елементів, ґрунту потрібні мінерали. Головні три — азот, фосфор і калій.
Азот відповідає за зелень, активне зростання та формування нових пагонів. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи і прискорює дозрівання плодів. А калій допомагає рослинам накопичувати цукри, підвищує стійкість до хвороб і холоду.

Восени рекомендується вносити фосфорно-калійні добрива, адже азот у цей період рослинам уже не потрібен. Чудово підходять суперфосфат, калійна сіль або зола. На 1 кв. м достатньо 30-40 грамів суміші, яку розсипають перед перекопуванням. Зола — це натуральне джерело калію та мікроелементів, тож якщо ви прагнете природного підживлення, оберіть саме її.

Зелене добриво — які сидерати "повертають життя" землі

Ще один секрет досвідчених городників — сидерати. Це рослини, які спеціально висівають після збору врожаю, щоб наситити ґрунт поживними речовинами. До них належать:

  • гірчиця;
  • фацелія;
  • конюшина;
  • люпин;
  • жито.

Їхня сила у тому, що вони не лише збагачують землю азотом, а й захищають її від ерозії, пригнічують бур'яни, покращують структуру. Через 30-40 днів після посіву сидерати скошують і заорюють у землю. Уже навесні ділянка стає м'якою, легкою і родючою.

Чудодійний засіб для повернення родючості — комплексний підхід

Найкраще добриво — це поєднання органіки, мінералів і природного "лікування" через сидерати. Восени перекопайте грядки з перегноєм або компостом, додайте трохи золи, а на вільних ділянках висійте зелене добриво. Такий підхід відновить не лише родючість, а й мікрофлору землі, зробить її структурною та живою.

 

Чудодійний засіб для повернення родючості — комплексний підхід
Підживлення ґрунту восени. Фото: shutterstock.com

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

Яким засобом полити грядки після баклажанів восени, щоб відновити родючість землі.

Чим потрібно полити грядки після капусти, щоб наступного сезону отримати сильні й здорові рослини.

У які дати жовтня можна сіяти моркву під зиму за місячним календарем 2025. 

Чим підживити озимий часник, щоб виріс великим та смачним. 

Які дні жовтня сприятливі для посадки цибулі у відкритий ґрунт.

земля добрива город підживлення ґрунт
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації