Смертельный жук из России уничтожает деревья в Украине - какие регионы под угрозой и как бороться с узкозлаткой ясеневой

Засохшие деревья. Фото: Freepik

Опасный вредитель из Азии попал в Украину через Россию. Он уничтожает ясени, оставляя после себя только сухие деревья. Теперь под угрозой зеленые зоны в крупных городах и целые лесные массивы.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Что это за вредитель

Речь идет об узкозлатке ясеневой (Agrilus planipennis) — жуке родом из Восточной Азии. Взрослое насекомое имеет длину 8-14 мм и характерный металлический зелено-бирюзовый блеск. Самки откладывают яйца в трещины коры, а личинки выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему дерева.

Узкозлатка ясеневая. Фото: Госпродпотребслужба

Из-за этого пораженные ясени постепенно желтеют, сохнут, а при массовом заражении — погибают полностью.

Где уже обнаружили

Очаги заражения обнаружены в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях. Это угрожает не только лесам, но и городским зеленым зонам, ведь ясени активно высаживали как декоративные деревья в парках и вдоль улиц.

Жизненный цикл опасного вредителя. Фото: Госпродпотребслужба

Чем опасна узкозлатка

Сохнут ветви и листья;

при массовом поражении деревья полностью погибают;

снижается ценность древесины;

теряется экологическая функция зеленых зон.

Признаки заражения: извилистые S — образные ходы под корой, желтение верхушек ветвей, появление отверстий на коре и массовая гибель деревьев.

Признаки поражения деревьев ясеня узкозлаткой. Фото: Госпродпотребслужба

Как бороться с вредителем

Специалисты советуют:

регулярно проверять деревья;

в случае заражения немедленно сообщать Госпродпотребслужбе;

избегать высадки ясеней в карантинных зонах;

отдавать предпочтение другим видам деревьев.

Методы выявления карантинного вредителя. Фото: Госпродпотребслужба

Пораженные ясени необходимо вырубать под корень, измельчать и сжигать. Также запрещено вывозить древесину или саженцы с карантинных территорий.

