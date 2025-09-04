Смертельный жук из России уничтожает деревья в Украине - какие регионы под угрозой и как бороться с узкозлаткой ясеневой

Смертельный жук из России уничтожает деревья в Украине
Опасный вредитель из Азии попал в Украину через Россию. Он уничтожает ясени, оставляя после себя только сухие деревья. Теперь под угрозой зеленые зоны в крупных городах и целые лесные массивы.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Что это за вредитель
Речь идет об узкозлатке ясеневой (Agrilus planipennis) — жуке родом из Восточной Азии. Взрослое насекомое имеет длину 8-14 мм и характерный металлический зелено-бирюзовый блеск. Самки откладывают яйца в трещины коры, а личинки выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему дерева.
Из-за этого пораженные ясени постепенно желтеют, сохнут, а при массовом заражении — погибают полностью.
Где уже обнаружили
Очаги заражения обнаружены в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях. Это угрожает не только лесам, но и городским зеленым зонам, ведь ясени активно высаживали как декоративные деревья в парках и вдоль улиц.
Чем опасна узкозлатка
- Сохнут ветви и листья;
- при массовом поражении деревья полностью погибают;
- снижается ценность древесины;
- теряется экологическая функция зеленых зон.
Признаки заражения: извилистые S — образные ходы под корой, желтение верхушек ветвей, появление отверстий на коре и массовая гибель деревьев.
Как бороться с вредителем
Специалисты советуют:
- регулярно проверять деревья;
- в случае заражения немедленно сообщать Госпродпотребслужбе;
- избегать высадки ясеней в карантинных зонах;
- отдавать предпочтение другим видам деревьев.
Пораженные ясени необходимо вырубать под корень, измельчать и сжигать. Также запрещено вывозить древесину или саженцы с карантинных территорий.
