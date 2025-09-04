Смертельний жук з Росії нищить дерева в Україні — які регіони під загрозою та як боротися з вузькозлаткою ясеневою

Смертельний жук із Росії нищить дерева в Україні
Небезпечний шкідник із Азії потрапив до України через Росію. Він нищить ясени, залишаючи після себе лише сухі дерева. Тепер під загрозою зелені зони у великих містах і цілі лісові масиви.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Що це за шкідник
Йдеться про вузькозлатку ясеневу (Agrilus planipennis) — жука родом зі Східної Азії. Доросла комаха має довжину 8-14 мм та характерний металевий зелено-бірюзовий блиск. Самки відкладають яйця у тріщини кори, а личинки вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему дерева.
Через це уражені ясени поступово жовтіють, сохнуть, а при масовому зараженні — гинуть повністю.
Де вже виявили
Осередки зараження виявлені у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях. Це загрожує не лише лісам, а й міським зеленим зонам, адже ясени активно висаджували як декоративні дерева у парках і вздовж вулиць.
Чим небезпечна вузькозлатка
- Сохнуть гілки та листя;
- при масовому ураженні дерева повністю гинуть;
- знижується цінність деревини;
- втрачається екологічна функція зелених зон.
Ознаки зараження: звивисті S — подібні ходи під корою, жовтіння верхівок гілок, поява отворів на корі та масова загибель дерев.
Як боротися зі шкідником
Фахівці радять:
- регулярно перевіряти дерева;
- у разі зараження негайно повідомляти Держпродспоживслужбу;
- уникати висадження ясенів у карантинних зонах;
- віддавати перевагу іншим видам дерев.
Уражені ясени необхідно вирубувати під корінь, подрібнювати та спалювати. Також заборонено вивозити деревину чи саджанці з карантинних територій.
