Смертельний жук із Росії нищить дерева в Україні

Смертельний жук із Росії нищить дерева в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:24
Смертельний жук з Росії нищить дерева в Україні — які регіони під загрозою та як боротися з вузькозлаткою ясеневою
Засохлі дерева. Фото: Freepik

Небезпечний шкідник із Азії потрапив до України через Росію. Він нищить ясени, залишаючи після себе лише сухі дерева. Тепер під загрозою зелені зони у великих містах і цілі лісові масиви.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Читайте також:

Що це за шкідник

Йдеться про вузькозлатку ясеневу (Agrilus planipennis) — жука родом зі Східної Азії. Доросла комаха має довжину 8-14 мм та характерний металевий зелено-бірюзовий блиск. Самки відкладають яйця у тріщини кори, а личинки вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему дерева.

Вузькозлатка ясенева.
Вузькозлатка ясенева. Фото: Держпродспоживслужба

Через це уражені ясени поступово жовтіють, сохнуть, а при масовому зараженні — гинуть повністю.

Де вже виявили

Осередки зараження виявлені у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях. Це загрожує не лише лісам, а й міським зеленим зонам, адже ясени активно висаджували як декоративні дерева у парках і вздовж вулиць.

Життєвий цикл небезпечного шкідника.
Життєвий цикл небезпечного шкідника. Фото: Держпродспоживслужба

Чим небезпечна вузькозлатка

  • Сохнуть гілки та листя;
  • при масовому ураженні дерева повністю гинуть;
  • знижується цінність деревини;
  • втрачається екологічна функція зелених зон.

Ознаки зараження: звивисті S — подібні ходи під корою, жовтіння верхівок гілок, поява отворів на корі та масова загибель дерев.

Ознаки ураження дерев ясеня вузькозлаткою.
Ознаки ураження дерев ясеня вузькозлаткою. Фото: Держпродспоживслужба

Як боротися зі шкідником

Фахівці радять:

  • регулярно перевіряти дерева;
  • у разі зараження негайно повідомляти Держпродспоживслужбу;
  • уникати висадження ясенів у карантинних зонах;
  • віддавати перевагу іншим видам дерев.
Методи виявлення карантинного шкідника.
Методи виявлення карантинного шкідника. Фото: Держпродспоживслужба

Уражені ясени необхідно вирубувати під корінь, подрібнювати та спалювати. Також заборонено вивозити деревину чи саджанці з карантинних територій.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
