Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что разбросать на огороде осенью — секрет щедрого урожая огурцов

Что разбросать на огороде осенью — секрет щедрого урожая огурцов

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 00:12
Что разбросать на огороде, чтобы собрать много огурцов в 2026 - советы для дачников
Хороший урожай огурцов. Фото: Freepik

Осень — идеальное время подготовить грядки к следующему сезону. Органика, минеральные удобрения и сидераты помогут в 2026 году собрать щедрый урожай огурцов.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит внести уже сейчас.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит готовить землю осенью

Плодородие почвы непосредственно влияет на урожайность огурцов. Осень — лучшее время, чтобы обогатить землю питательными веществами, ведь за зиму удобрения успевают перепреть и подготовить участок к весенним посевам.

Огородние работы
Людина доглядає за городом. Фото: Freepik

Органические удобрения

  • Компост и перегной делают землю рыхлой, улучшают ее структуру и насыщают питательными элементами.
  • Свежий навоз можно разбросать осенью — к весне он перепреет и станет отличной подкормкой для огурцов.
Компостна купа.
Компостная куча. Фото: Pinterest

Минеральные удобрения

Осенью уместно вносить фосфорные и калийные удобрения. Они усиливают развитие корневой системы и повышают устойчивость огурцов к болезням. Азотные лучше оставить на весну, чтобы не стимулировать излишний рост в холодный период.

Мінеральні добрива в руці.
Минеральные удобрения. Фото: Pinterest

Сидераты

Посев горчицы или ржи осенью — простой и доступный способ восстановить плодородие почвы.

  • улучшают аэрацию; улучшают аэрацию;
  • обогащают землю органикой;
  • подавляют сорняки и часть вредителей.

К весне сидераты перепреют, и на их месте можно будет высаживать огурцы.

Сидераты
Сидераты в руке. Фото: Pinterest

Учитывайте севооборот

Не стоит сажать огурцы после культур, которые сильно истощают почву (например, капусты или кабачков). Сначала землю надо подкормить, а уже потом переходить к огуречным грядкам.

Мы уже рассказывали о том, что посадить на даче в сентябре.

Также ранее объясняли то, почему картофель растет мелким.

Подробнее мы рассказывали о том, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.

Ранее сообщалось о том, как ускорить созревание помидоров.

Интересно будет также узнать, когда сажать озимый чеснок в 2025 году.

урожай удобрения огород огурцы сидерат
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации