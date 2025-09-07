Что разбросать на огороде, чтобы собрать много огурцов в 2026 - советы для дачников

Хороший урожай огурцов. Фото: Freepik

Осень — идеальное время подготовить грядки к следующему сезону. Органика, минеральные удобрения и сидераты помогут в 2026 году собрать щедрый урожай огурцов.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит внести уже сейчас.

Почему стоит готовить землю осенью

Плодородие почвы непосредственно влияет на урожайность огурцов. Осень — лучшее время, чтобы обогатить землю питательными веществами, ведь за зиму удобрения успевают перепреть и подготовить участок к весенним посевам.

Людина доглядає за городом. Фото: Freepik

Органические удобрения

Компост и перегной делают землю рыхлой, улучшают ее структуру и насыщают питательными элементами.

Свежий навоз можно разбросать осенью — к весне он перепреет и станет отличной подкормкой для огурцов.

Компостная куча. Фото: Pinterest

Минеральные удобрения

Осенью уместно вносить фосфорные и калийные удобрения. Они усиливают развитие корневой системы и повышают устойчивость огурцов к болезням. Азотные лучше оставить на весну, чтобы не стимулировать излишний рост в холодный период.

Минеральные удобрения. Фото: Pinterest

Сидераты

Посев горчицы или ржи осенью — простой и доступный способ восстановить плодородие почвы.

улучшают аэрацию; улучшают аэрацию;

обогащают землю органикой;

подавляют сорняки и часть вредителей.

К весне сидераты перепреют, и на их месте можно будет высаживать огурцы.

Сидераты в руке. Фото: Pinterest

Учитывайте севооборот

Не стоит сажать огурцы после культур, которые сильно истощают почву (например, капусты или кабачков). Сначала землю надо подкормить, а уже потом переходить к огуречным грядкам.

